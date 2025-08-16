México

Clima en Santiago Ixcuintla: cuál será la temperatura máxima y mínima este 16 de agosto

La temperatura más alta registrada en el territorio mexicano fue la del 6 de julio de 1966, cuando el termómetro subió hasta los 58.5 grados

Por Infobae Noticias

Guardar
Cuál será la temperatura máxima
Cuál será la temperatura máxima en la ciudad (Wikimedia Commons)

A causa del cambio climático, las alteraciones en el estado del tiempo son más constantes lo que provoca que, en un solo día, pueda haber altas temperaturas, lluvias constantes, así como fuertes heladas; lo mejor es tomar precauciones y checar el pronóstico del clima para este sábado en Santiago Ixcuintla.

En Santiago Ixcuintla se prevé una temperatura máxima de 34 grados centígrados y una mínima de 23 grados centígrados.

En cuanto a la lluvia, la probabilidad de precipitaciones para esta ciudad será del 60% durante el día y del 55% a lo largo de la noche.

En el mismo sentido, la nubosidad será del 80% en el transcurso del día y del 68% en el curso de la noche. Mientras que las ráfagas de viento alcanzarán los 22 kilómetros por hora en el día y los 15 kilómetros por hora en la noche.

Cuidado con el sol, se espera que los rayos UV alcancen un nivel de hasta 11.

La predicción del clima en
La predicción del clima en Santiago Ixcuintla (Imagen ilustrativa Infobae)

Cuál es el clima en Santiago Ixcuintla

Santiago Ixcuintla es una ciudad del estado de Nayarit caracterizada por tener un clima cálido húmedo que provoca una temporada de lluvias muy marcada entre junio y octubre, siendo julio y agosto los meses donde hay más días lluviosos.

En dicha localidad, los meses de mayo a octubre son los más calurosos, siendo junio el mes en el que se registran las temperaturas más altas con un promedio de 34 grados en el día y 24 grados por las noches.

La temporada más fresca se da en el invierno, de diciembre a febrero, cuando el termómetro marca máximas de 31 grados y mínimas de 15 grados por las noches.

Dónde está el mejor clima de México

México es un país beneficiado, pues su posición geográfica (su salida al mar Caribe, al océano Pacífico y la división que le hace el Trópico de Cáncer) lo convierte en una región megadiversa, siendo hogar de al menos el 12% de las especies del mundo, siendo 12 mil de ellas endémicas.

Aunque el Trópico de Cáncer fracciona al país en dos zonas climáticas –una templada y otra tropical– lo cierto es que la altitud, latitud y la distribución de tierra y agua hacen que en el territorio nacional se identifiquen hasta siete tipos de clima: cálido subhúmedo, seco, semiseco, seco desértico, cálido húmedo, templado subhúmedo, templado húmedo y frío.

En este contexto, no es extraño que en las partes altas de Chihuahua el termómetro alcance los -30 grados de temperatura, mientras que en el desierto de Mexicali, igual al norte del país, ascienda hasta registrar 50 grados centígrados.

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional, la temperatura promedio anual del país es de 19 grados, sin embargo, hay ciudades como Mexicali, Culiacán, Ciudad Juárez, Hermosillo, Torreón, Saltillo y Monterrey en donde las temperaturas son en extremo altas.

Como prueba de ello está San Luis Río Colorado, una ciudad ubicada en Sonora y que se encuentra en los límites del Gran Desierto de Altar de Baja California y el estado de Arizona y que es bien conocida por poseer el récord de la temperatura más alta registrada en el país, luego de que el 6 de julio de 1966 el termómetro subió hasta marcar los 58.5 grados centígrados.

En contraste, la temperatura más baja registrada en la historia fue la del 27 de diciembre de 1997, cuando el termómetro descendió hasta marcar -25 grados en el municipio chihuahuense de Madero.

Sin embargo, esta variedad de climas se han visto afectados en los últimos años por el calentamiento global y expertos prevén un futuro desalentador para el país con una reducción considerable de aguas pluviales anuales y un aumento considerable de las temperaturas.

Los estragos ya han comenzado a reflejarse con afectaciones a los agricultores y ganaderos debido a las sequías o las fuertes inundaciones, mientras que en las épocas de calor se ha visto una alza en el número de contingencias ambientales en las principales urbes, como es el caso de la Ciudad de México.

Temas Relacionados

Clima en MéxicoClimaSantiago IxcuintlaNayaritmexico-noticiasNoticias

Más Noticias

Estos son los estados donde opera el Cártel Nuevo Imperio, grupo vinculado al asesinato de Milton Morales

La organización criminal surgió como una escisión del Cártel de Sinaloa

Estos son los estados donde

La Casa de los Famosos México 2025: Aldo de Nigris se enfrenta a Elaine Haro en la prueba de salvación la tarde de hoy 15 de agosto

Sigue la transmisión 24/7: Un habitante saldrá de la placa de nominados gracias a la salvación

La Casa de los Famosos

Oso intoxicado y otras 9 películas que puedes disfrutar este fin de semana en Netflix México

La película de comedia negra y terror exagerado está basado en hechos reales registrados en 1985 en un bosque de Georgia

Oso intoxicado y otras 9

Cuándo y dónde será el recorrido temático de hongos gratuito en la CDMX

Esta iniciativa forma parte de las actividades de educación ambiental participativa impulsadas por la Dirección General del Sistema de Áreas Naturales Protegidas y Áreas de Valor Ambiental

Cuándo y dónde será el

Precio de la mezcla mexicana de petróleo al cierre de este viernes 15 de agosto

La reunión entre Vladimir Putin y Donald Trump afectó el precio del marcado del petróleo a nivel mundial

Precio de la mezcla mexicana
MÁS NOTICIAS

NARCO

Estos son los estados donde

Estos son los estados donde opera el Cártel Nuevo Imperio, grupo vinculado al asesinato de Milton Morales

Interpol emite ficha roja contra Zhi Dong Zhang, operador clave del CJNG y del Cártel de Sinaloa que se fugó de prisión

Pam Bondi asegura que Nicolás Maduro paga el libre acceso al espacio aéreo en México para distribuir drogas

Sentencian a 4 años de prisión a Ángel del Villar, exmánager de Gerardo Ortiz vinculado a negocios con el CJNG

En territorio de Los Chapitos: Marina desmantela narcolaboratorio con más de 12 toneladas de metanfetamina en Nayarit

ENTRETENIMIENTO

La Casa de los Famosos

La Casa de los Famosos México 2025: Aldo de Nigris se enfrenta a Elaine Haro en la prueba de salvación la tarde de hoy 15 de agosto

Oso intoxicado y otras 9 películas que puedes disfrutar este fin de semana en Netflix México

Llaman “violentadora” a ex de Adrian Di Monte tras problema legal con La Sonora Dinamita

Las mejores series de Netflix México para ver hoy mismo

Las series más populares de Prime Video México que no podrás dejar de ver

DEPORTES

Supernova Strikers 2025: Cuándo y

Supernova Strikers 2025: Cuándo y Dónde ver el evento de boxeo entre creadores de contenido

Óscar Valdez revela cómo vivió el nocaut sufrido ante Vaquero Navarrete: “Es muy frustrante”

¿Cómo quedará el Toluca vs Pumas de acuerdo a la IA?

Cruz Azul vs Santos, IA revela al ganador del partido

Ex rival que fue noqueado por Canelo Álvarez manda fuerte advertencia a Terence Crawford: “Tiene un poder devastador”