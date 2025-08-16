“Cazzu no tiene un peso”: Ceriani niega que la ex de Nodal pueda pagar una campaña de desprestigio contra Ángela Aguilar

(YT Javier Ceriani/YT Christian Nodal)

La relación entre Christian Nodal y Ángela Aguilar sigue en el centro de la polémica. Tras la entrevista que el cantante concedió a Adela Micha en el canal La Saga, las declaraciones sobre una supuesta “campaña de desprestigio” en contra de la joven artista provocaron reacciones inmediatas en el mundo del espectáculo.

Uno de los primeros en alzar la voz fue el periodista argentino Javier Ceriani, quien desde su canal de YouTube cuestionó con dureza los señalamientos de Nodal y negó que exista un movimiento pagado para atacar a Ángela.

¿Qué dijo Nodal?

Durante su plática con Adela Micha, Nodal no solo ofreció detalles íntimos de su separación con Cazzu y su matrimonio espiritual con Ángela Aguilar, también acusó la existencia de una estrategia mediática que, según él, busca dañar su imagen y la de su pareja.

(Jesus A. Aviles/ Infobae México)

El intérprete explicó que la presión en redes sociales y la viralización de rumores han generado un ambiente hostil hacia Ángela, al grado de responsabilizarla públicamente por su ruptura con Cazzu, madre de su hija Inti.

“Cuando terminamos ya no había amor. Me dijo ‘puedes tener una relación por allá afuera, que no me entere y todo está bien’. Cuando dijo eso me rompió el corazón, ahí me desenamoré”, relató Nodal al recordar el momento en que su relación con Cazzu se rompió definitivamente.

El cantante insistió en que tanto él como Ángela son víctimas de un discurso manipulado.

(Zurisaddai González/Infobae)

La dura respuesta de Javier Ceriani: “Lo que dijiste fue una huevada”

Las palabras de Nodal no pasaron desapercibidas para Javier Ceriani. En su canal de YouTube, el periodista criticó directamente al cantante y rechazó que exista un ataque financiado en contra de Ángela Aguilar.

“Nodal, yo sé que hablas en general de una campaña contra Ángela, que aseguras que está pagada. Yo vengo hablando de Ángela antes de que estuviera contigo, o sea que no es una campaña para destruirte a ti”, dijo Ceriani.

El argentino recordó que en el pasado incluso lo defendió frente a Belinda: “Porque eras una víctima de ella, y a mí no me va a pagar porque nos odiamos”.

Más adelante, apuntó contra las especulaciones de que Cazzu podría estar detrás de esa supuesta campaña:

Javier Ceriani aseguró que el mánager de Nodal ideó una campaña contra Cazzu. (Foto: Javier Ceriani, YouTube)

“Cazzu no tiene plata para pagar una campaña porque no tiene un peso. ¿Quién puede estar pagando una campaña para arruinarle la vida a Ángela o a Pepe? Lo que dijiste fue una huevada, una acusación grave hacia el periodismo”, comentó y añadió:

“¿Crees que es pagada para destruirte? Tienes el ego un poco inflado porque aquí a nadie le interesa arruinarte la carrera”.

De esta manera, Ceriani no solo negó las palabras de Nodal, sino que calificó de irresponsable el señalar al periodismo como parte de una estrategia financiada para desprestigiarlo.

“Acá no hubo una campaña pagada, acá hubo una locura que tú mismo se la dices a Adela: en 20 días uno no se enamora de una persona, tú empezaste la relación con Ángela mucho antes”, detalló.

La confrontación de versiones entre lo dicho por Nodal y la respuesta de Ceriani alimenta una polémica que no parece tener fin, mientras el público sigue dividido entre quienes apoyan al cantante y quienes cuestionan la veracidad de sus declaraciones.