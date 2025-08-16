México

Beca Rita Cetina 2025: a partir de este día se podrán inscribir estudiantes de segundaria

La iniciativa entrega un apoyo económico de 1,900 pesos bimestrales

Por César Márquez

La Beca Rita Cetina ampliará su cobertura en septiembre

La Beca Rita Cetina es una iniciativa que puso en marcha el gobierno de México a principios de 2025 con el objetivo de apoyar a alumnos de nivel básico que cursen en alguna escuela pública del país. Y aunque el programa se enfocó en su primera etapa en ayudar a estudiantes de secundaria, en septiembre ampliará su cobertura para que niños de preescolar y primaria se integren.

Cabe indicar que la beca entrega a cada padre de familia un apoyo económico de 1,900 pesos de forma bimestral, además, por cada alumno adicional inscrito, el programa otorga 700 pesos adicionales. Este dinero se puede cobrar directamente a través de la tarjeta Bienestar en los cajeros automáticos y ventanillas del mismo banco.

La finalidad del proyecto es evitar la deserción escolar y contribuir a que los alumnos de nivel básico continúen y concluyan sus estudios de forma satisfactoria.

La finalidad del proyecto es evitar la deserción escolar

¿A partir de cuándo se podrán inscribir alumnos de secundaria a la Beca Rita Cetina?

La Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez (CNBBBJ) informó que el próximo registro a la Beca Rita Cetina para alumnos de secundaria comenzará a partir del 15 de septiembre y será directamente en línea a través de la página www.becaritacetina.gob.mx, donde es importante tener a la mano los siguientes documentos:

De la madre, padre o tutor:

  • Clave Única de Registro de Población (CURP) actualizada
  • Número de celular activo
  • Correo electrónico vigente
  • Identificación oficial (INE o pasaporte)
  • Comprobante de domicilio (no mayor a 3 meses)

Del beneficiario:

  • CURP del menor
El próximo registro a la Beca Rita Cetina para alumnos de secundaria comenzará a partir del 15 de septiembre

Mientras tanto, la dependencia recomendó reunir estos documentos antes de septiembre para agilizar la incorporación. Asimismo, para cualquier duda o aclaración puso a disposición el número de teléfono 55 1162 0300, de lunes a viernes de 8:00 a 22:00 horas, y los sábados de 9:00 a 14:00 horas (centro de México), así como todos sus canales oficiales en redes sociales.

¿Cómo es la dispersión de los pagos de la Beca Rita Cetina?

Los pagos de la beca se entregan de forma ordenada alfabéticamente de acuerdo con la primera letra de la CURP de cada beneficiario. Además, previamente las autoridades dan a conocer el calendario oficial de pagos según el bimestre que corresponda para que los becarios y becarias sepan con exactitud el día que les llega su dinero.

Finalmente, cabe mencionar que durante julio y agosto no hay depósitos debido a que es periodo vacacional y las reglas de operación del programa así lo establecen.

