Así se prepara una crepa de chocolate con mucha proteína, ideal para ganar masa muscular y volverse más fuerte

La deliciosa crepa proteica que tienes que aprender a preparar - (Imagen Ilustrativa Infobae)

La proteína cumple un rol fundamental en los entrenamientos de gimnasio por su función en la reparación y el crecimiento muscular. Al realizar ejercicios de fuerza o resistencia, las fibras musculares sufren microlesiones y necesitan proteínas para regenerarse y aumentar su volumen. El consumo adecuado de este nutriente favorece la síntesis proteica muscular, clave para el desarrollo físico.

Las necesidades de proteína varían según el tipo, la frecuencia y la intensidad del ejercicio. Se recomienda una ingesta diaria de entre 1,2 y 2 gramos por kilogramo de peso corporal para personas activas o que buscan aumentar masa muscular. Este aporte puede lograrse a través de alimentos como carne, huevos, lácteos, pescados, legumbres y frutos secos, o mediante suplementos específicos.

El momento del consumo también resulta relevante. Muchos expertos sugieren repartir la ingesta de proteína en varias comidas a lo largo del día para maximizar la recuperación y el crecimiento muscular. Tras la actividad física, la proteína ayuda a acortar los tiempos de recuperación y disminuye el riesgo de lesiones.

Una forma de usar los suplementos de proteína es como ingredientes para postres nutritivos. Aquí te enseñamos a preparar una crepa de chocolate ideal para comer después del gimnasio.

Crepa de chocolate con proteína: receta y beneficios de cada ingrediente

Así se hace esta deliciosa crepa de proteína - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Esta crepa es una opción que combina sabor con valor nutricional en la alimentación diaria. Esta receta aporta proteínas, antioxidantes, vitaminas y fibra en una sola preparación.

Para elaborar la crepa, se mezclan 50 gramos de harina de avena, un huevo, una cucharada de cacao sin azúcar, 20 gramos de proteína en polvo sabor vainilla o chocolate, 125 mililitros de leche (animal o vegetal) y un endulzante natural al gusto.

Se bate hasta obtener una mezcla homogénea. Posteriormente, se vierte una porción en un sartén caliente y antiadherente, se cocina aproximadamente un minuto por lado y se retira.

El relleno consiste en fresas frescas cortadas en láminas, colocadas dentro de la crepa una vez cocida. Algunos prefieren acompañar con una pizca de yogurt natural o yogur griego.

Los beneficios de la crepa:

Disfruta esta crepa sin culpas - (Imagen Ilustrativa Infobae)

La proteína en polvo, elemento central de la receta, favorece la recuperación y el desarrollo muscular tras ejercicios físicos, al tiempo que ayuda a prolongar la sensación de saciedad. La harina de avena aporta fibra soluble, que contribuye a la buena digestión y el equilibrio del perfil glucémico. El cacao sin azúcar contiene antioxidantes denominados flavonoides, vinculados con el bienestar cardiovascular. Las fresas destacan por su contenido de vitamina C, antioxidantes y manganeso, además de aportar frescura al sabor final.

Incluir este tipo de preparaciones permite diversificar la dieta y aprovechar los beneficios propios de cada ingrediente. Una crepa de chocolate con proteína y fresas puede integrarse en desayunos, meriendas o postres como alternativa nutricionalmente completa.