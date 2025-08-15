Temblor hoy 15 de agosto en México: se registró un sismo de magnitud 4.2 en Chiapas

Durante la madrugada del 15 de agosto de 2025 se detectaron dos sismos de magnitud 4.1 en el estado de Oaxaca. El primero tuvo lugar a las 2:50 horas, 48 kilómetros al sur de Loma Bonita, con una profundidad de 91.7 kilómetros. Más tarde, a las 4:19 horas, se reportó otro sismo 75 kilómetros al sur de Salina Cruz, con una profundidad de 16.1 kilómetros. Ambas localizaciones se encuentran en la zona sur del estado y hasta el momento no se reportaron daños.