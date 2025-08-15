Temblor hoy 15 de agosto en México: se registró un sismo de magnitud 4.2 en Chiapas

El Sismológico Nacional dio a conocer, a las 15:19 horas, un sismo de mangnitud 4.2 localizado a 25 km al suroeste de CD Hidalgo, Chiapas. Con una latitud de 13.44, una longitud de -92.66 y una profundidad de 15 km.
El Sismológico Nacional dio a conocer, a las 12:23 horas, un sismo de mangnitud 4.0 localizado a 25 km al norte de Puerto Escondido, Oaxaca. Con una latitud de 16.08, una longitud de -97.11 y una profundidad de 16 km.
Durante la madrugada del 15 de agosto de 2025 se detectaron dos sismos de magnitud 4.1 en el estado de Oaxaca. El primero tuvo lugar a las 2:50 horas, 48 kilómetros al sur de Loma Bonita, con una profundidad de 91.7 kilómetros. Más tarde, a las 4:19 horas, se reportó otro sismo 75 kilómetros al sur de Salina Cruz, con una profundidad de 16.1 kilómetros. Ambas localizaciones se encuentran en la zona sur del estado y hasta el momento no se reportaron daños.
México está ubicado en una zona sísmica, debido a que debajo del territorio nacional se encuentran cinco placas tectónicas: Caribe, Norteamérica, Pacífico, Rivera y Cocos. Por tal motivo, la interacción constante entre estas cinco placas ubican al país en una zona de alta sismicidad.