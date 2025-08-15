Sentencia a los asesinos del niño Fernando podría llegar hasta los 140 años

Familiares denuncias que hubo omisiones en el caso del niño Fernando. (Redes sociales/FGJEM)

En una conferencia de prensa realizada hoy por la señora Noemí, madre del niño asesinado en días recientes en el Estado de México, acompañada por sus familiares y defensoría legal informó los avances respecto a las investigaciones, además de señalar que fue amenazada por policías del municipio de La Paz.

Noemí había cambiado de abogada en plena audiencia, lo que generó sorpresa, sin embargo días después expuso que fue amedrentada para cambiar de asesor legal, ya que los elementos que la acompañaron sugirieron que, de no hacerlo, podría generarle problemas a ella o a sus hermanos.

De igual manera, en dicha conferencia se informó que la familia ha recibido amenazas por parte de los familiares de las tres personas imputadas, quienes también son vecinos ya que viven en la misma colonia, la madre indicó que ha recibido amenazas vía mensajes de texto. Noemí y sus familiares piden justicia y que se castigue a los culpables; se sabe que una de las sentencias podría llegar a los 140 años.

Cabe mencionar que este fin de semana, Noemí recibió a la gobernadora Delfina Gómez y a la presidente municipal de La Paz, Marta Guerrero, quienes reiteraron su apoyo.

Actualmente la familia busca el diálogo directo con las autoridades de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, así como el acceso a la información sobre la carpeta de investigación, ya que en la audiencia ocurrida ayer no estuvieron presentes; explicaron que no les avisaron las autoridades.

Reiteró que cuando su hijo estuvo en cautiverio, acudió al DIF y al Ministerio Público de Los Reyes La Paz y señaló que seguramente su hijo se habría salvado si las autoridades hubieran llegado a tiempo.

Ni la madre ni los familiares detallaron el protocolo de seguridad que las autoridades deben seguir pero ya cuenta con elementos que la resguardan, sin embargo sí explicaron que buscan que se abra una carpeta de investigación enfocada en los funcionarios que no la atendieron.

Se informó que Noemí, madre de Fernando, padece trastorno verbal del desarrollo, lo que complica su comunicación y la vuelve más susceptible a la manipulación, posiblemente influyendo en el cambio de defensor.

La ciudadanía exige seguridad y justicia para Fernando y la salida de directivos que no actuaron a tiempo. Mario Cristalinas, titular del DIF de La Paz, negó que la familia acudiera a la institución, lamentó la situación y aseguró que permanecerá en su cargo mientras duren las investigaciones.