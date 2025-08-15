México

Pronósticos: resultados del sorteo 2892 de Gana Gato

Como todos los jueves, aquí están los ganadores del sorteo Gana Gato de Pronósticos

Por Rodrigo Gutiérrez González

En el sorteo de hoy,
En el sorteo de hoy, Gana Gato entregó $437,287.54 pesos en premios (Infobae/Jovani Pérez)

Este jueves la Lotería Nacional para la Asistencia Pública divulgó los resultados del sorteo 2892 de Gana Gato. Tenemos los números ganadores aquí mismo.

Cuida bien tu boleto, es muy valioso porque es el comprobante oficial para reclamar el dinero en caso de que resultes ganador, mantenlo en un lugar seguro y procura que no se estropee.

Recuerda que tienes hasta 60 días naturales, contados a partir del día siguiente de la publicación del concurso correspondiente, para recibir tu premio. Una vez cumplido dicho plazo, el derecho al cobro del premio habrá expirado y su destino final será la Tesorería de la Federación para beneficio de la Asistencia Pública.

Todos los premios se entregan en moneda nacional y en los términos establecidos en el reverso del boleto así como el reglamento del sorteo o de que se trate. Pronósticos Para la Asistencia Pública retendrá el impuesto de acuerdo a lo estipulado en el artículo 163 de la Ley del Impuesto sobre la Renta.

Resultados del Gana Gato

Fecha: 14 de agosto.

Sorteo: 2892.

Premio mayor: 01, 05, 04, 02, 02, 04, 05 y 02.

Dinero entregado: $437,287.54 pesos.

El Gana Gato se juega tres veces cada semana, todos los martes, jueves y sábados, los premios del sorteo se divulgan el mismo día después de las 21:00 horas.

Que necesito para reclamar un premio de Gana Gato

Los números ganadores de Gana
Los números ganadores de Gana Gato (Lotería Nacional)

Para reclamar un premio de la lotería Gana Gato, sigue estos pasos principales:

Verifica que tu boleto tenga la combinación ganadora correspondiente al sorteo en cuestión. Puedes consultar los resultados en la página oficial de la Lotería Nacional, en la transmisión en vivo del sorteo o mediante la aplicación TuLotero que avisa si eres ganador.

Para cobrar el premio, acude a las oficinas autorizadas de la Lotería Nacional con tu boleto ganador en buen estado (sin alteraciones). Presenta además identificación oficial vigente (INE, pasaporte, cédula profesional, INAPAM), CURP, RFC y comprobante de domicilio reciente.

El plazo para reclamar el premio es de 60 días naturales contados a partir del día siguiente del sorteo. Pasado este plazo, el derecho a cobrar caduca.

Para premios mayores, podrían solicitarte documentación adicional como la constancia de situación fiscal y tramitar el cobro ante notario público si aplica.

Ten en cuenta que los pagos pueden realizarse en efectivo o depósito bancario tras la validación del boleto y documentos entregados.

