Pepe Aguilar publica video con Christian Nodal y Ángela Aguilar tras polémica entrevista de Adela Micha

Christian Nodal aseguró que su relación con Pepe Aguilar fue complicada cuando comenzó su noviazgo con Ángela Aguilar. (TikTok)

La entrevista que Christian Nodal concedió a Adela Micha no solo salpicó a Ángela Aguilar, Cazzu y Belinda, también a su suegro Pepe Aguilar.

Y es que su última publicación en redes sociales se inundó con comentarios sarcásticos sobre la situación que enfrenta su hija, así como críticas por supuestamente rematar los boletos de su presentación familiar en Hollywood Bowl de Los Ángeles, California, a un dólar.

(IG: @pepeaguilar_oficial)

En medio de la polémica, el patriarca de la dinastía Aguilar reapareció en su cuenta de Instagram para compartir un video. En este aparece en un aparente ascensor cargando al Gordo -su mascota- con Ángela Aguilar y Christian Nodal a su lado.

Pepe Aguilar responde comentarios contra Ángela Aguilar

El intérprete de ‘Por mujeres como tú’ o ‘Prometiste’ también publicó un mensaje con motivo de los shows que ofrecerá el 15 y 16 de agosto en Hollywood Bowl de Los Ángeles, California, con sus hijos Leonardo y Ángela Aguilar.

“Hace 23 años fui el primer mexicano en presentar su espectáculo con mariachi y orquesta en el mega HISTÓRICO E ICÓNICO Hollywood Bowl de LOS ANGELES, CA. Ahora, estoy de vuelta y no vengo solo, mis hijos Ángela y Leonardo son parte de este concepto llamado ‘LOS AGUILAR’ y ahora no es un día SERÁN DOS”, comenzó.

(IG: @pepeaguilar_oficial)

La intención de Pepe Aguilar era hablar sobre el espectáculo; sin embargo, la sección de comentarios se inundó con críticas relacionadas a las declaraciones que Christian Nodal hizo sobre su romance con Ángela Aguilar en entrevista con Adela Micha.

Algunos de estos llamaron la atención del también productor, quien no dudó en responder con su característico sentido del humor y sarcasmo.

“Pasó de ser respetado a ser la burla de todo México” , escribió un usuario y Pepe Aguilar respondió con un emoji pensador.

“Ahora sí, de esta ya no salen!!! Y todo por soberbia Angelita!! Ahora a llenar palenques Dinastía Aguilar”, puso otro internauta y él respondió con emojis de carcajada.

(IG: @pepeaguilar_oficial)

“ 2x1 y quedan debiendo . Tan alzada la princesa y ya se dieron cuenta que sin el público no llenan”, mencionó otra persona y él respondió: “Excelente, atinada y muy perspicaz tu observación, un show sin público... no se llena”.

“No llena por soberbio, ya no tiene esa luz, perdieron el encanto”, comentó un usuario y él respondió: “Me caes bien por argüendera”.

Cabe mencionar que Christian Nodal habló de Pepe Aguilar en su polémica entrevista con Adela Micha; mencionó lo difícil que fue adaptar su relación profesional a personal cuando comenzó su romance con Ángela Aguilar.