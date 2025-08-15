La Casa de los Famosos México 2025: Aldo de Nigris se enfrenta a Elaine Haro en la prueba de salvación la tarde de hoy 15 de agosto

Abelito, una de las grandes sorpresas de la tercera temporada de La Casa de los Famosos México, fue el participante elegido para inaugurar la sección “La vida en fotos” del reality show.
Ante la falta de actividades, gran parte de los habitantes se encuentran en el jardín haciendo ejercicio. Mar Contreras y Ninel Conde están juntas y sin discutir tras la cena de nominados, pues ambas aseguraron que dejarían sus diferencias en el pasado.
En medio de un ambiente incierto previo a la tercera eliminación, la actriz de ‘Una Familia P.Luche’ habla con sus compañeras sobre la posibilidad de nominar a Aldo de Nigris, Aaron Mercury y Abelito en la siguiente gala de nominación.
La plática se viralizó en redes sociales y los fanáticos del grupo conocido como ‘La triple A’ no tardaron en reaccionar, asegurando que serán los que eliminen a gran parte del equipo ‘Día’.
Los habitantes de La Casa de los Famosos México se alistan para la tercera fiesta temática y la noche de salvación. Aldo de Nigris y Elaine Haro se enfrentarán para lograr sacar de la placa de nominados a uno de sus compañeros.