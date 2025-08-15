México

La Casa de los Famosos México 2025: Aldo de Nigris se enfrenta a Elaine Haro en la prueba de salvación la tarde de hoy 15 de agosto

Sigue la transmisión 24/7: Un habitante saldrá de la placa de nominados gracias a la salvación

Por Jazmín González

La Casa de los Famosos
La Casa de los Famosos México la tarde de hoy 15 de agosto. (Televisa)
22:38 hsHoy

Abelito se sincera sobre la muerte de su hermano en La Casa de los Famosos 3: “Tengo un angelote”

‘La vida en fotos’ del creador de contenido conmovió a los televidentes del reality show de Televisa

Por Jazmín González

Abelito fue el primer habitante
Abelito fue el primer habitante en grabar 'La vida en fotos' (ViX)

Abelito, una de las grandes sorpresas de la tercera temporada de La Casa de los Famosos México, fue el participante elegido para inaugurar la sección “La vida en fotos” del reality show.

Leer la nota completa
21:44 hsHoy

Los habitantes se ejercitan previo a la noche de salvación

Ante la falta de actividades, gran parte de los habitantes se encuentran en el jardín haciendo ejercicio. Mar Contreras y Ninel Conde están juntas y sin discutir tras la cena de nominados, pues ambas aseguraron que dejarían sus diferencias en el pasado.

(ViX)
(ViX)
20:37 hsHoy

Dalílah Polanco comienza las estrategias para la siguiente nominación

En medio de un ambiente incierto previo a la tercera eliminación, la actriz de ‘Una Familia P.Luche’ habla con sus compañeras sobre la posibilidad de nominar a Aldo de Nigris, Aaron Mercury y Abelito en la siguiente gala de nominación.

La plática se viralizó en redes sociales y los fanáticos del grupo conocido como ‘La triple A’ no tardaron en reaccionar, asegurando que serán los que eliminen a gran parte del equipo ‘Día’.

20:24 hsHoy

Noche de fiesta temática y salvación en La Casa de los Famosos México

Los habitantes de La Casa de los Famosos México se alistan para la tercera fiesta temática y la noche de salvación. Aldo de Nigris y Elaine Haro se enfrentarán para lograr sacar de la placa de nominados a uno de sus compañeros.

