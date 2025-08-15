La Casa de los Famosos México 2025: Aldo de Nigris se enfrenta a Elaine Haro en la prueba de salvación la tarde de hoy 15 de agosto

Los habitantes de La Casa de los Famosos México se alistan para la tercera fiesta temática y la noche de salvación. Aldo de Nigris y Elaine Haro se enfrentarán para lograr sacar de la placa de nominados a uno de sus compañeros.

Noche de fiesta temática y salvación en La Casa de los Famosos México

La plática se viralizó en redes sociales y los fanáticos del grupo conocido como ‘La triple A’ no tardaron en reaccionar, asegurando que serán los que eliminen a gran parte del equipo ‘Día’.

En medio de un ambiente incierto previo a la tercera eliminación, la actriz de ‘Una Familia P.Luche’ habla con sus compañeras sobre la posibilidad de nominar a Aldo de Nigris, Aaron Mercury y Abelito en la siguiente gala de nominación.

Ante la falta de actividades, gran parte de los habitantes se encuentran en el jardín haciendo ejercicio. Mar Contreras y Ninel Conde están juntas y sin discutir tras la cena de nominados, pues ambas aseguraron que dejarían sus diferencias en el pasado.

Los habitantes se ejercitan previo a la noche de salvación

Abelito , una de las grandes sorpresas de la tercera temporada de La Casa de los Famosos México , fue el participante elegido para inaugurar la sección “La vida en fotos” del reality show.

Últimas noticias

IA predice el resultado entre los Tigres y las Águilas del América La racha invicta en casa y el poder ofensivo de los universitarios contrastan con el bajo rendimiento y las dudas que rodean al equipo capitalino

Campeche: Claudia Sheinbaum anuncia cooperación trilateral con Belice y Guatemala La mandataria mexicana recibió en Calakmul al primer ministro John Briceño y al presidente guatemalteco Bernardo Arévalo

Chivas vs Juárez, IA revela al ganador del partido El análisis de datos y tendencias recientes otorga una clara ventaja al conjunto tapatío

Abelito se sincera sobre la muerte de su hermano en La Casa de los Famosos 3: “Tengo un angelote” ‘La vida en fotos’ del creador de contenido conmovió a los televidentes del reality show de Televisa