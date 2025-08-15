La Casa de los Famosos México 2025: Elaine será la retadora de Aldo De Nigris por la salvación

La gala inició con “La vida en fotos” de Abelito, donde el youtuber recordó su infancia y los osbtáculso que ha enfrentado en su vida.

La dinámica tuvo un concepto de calaveras y catrinas por el “Festival Cultural de Calaveras”. Y consistía en que cada uno de los participantes sacara nombres de sus compañeros al azar, los cuales serían eliminados uno a uno. Finalmente el último sería el retador.

Elaine Haro será la retadora de Aldo De Nigris por la salvación de la tercera semana. Un beneficio que le permitía retirar a un habitante de la placa de nominados.

Últimas noticias

Santoral del 15 de agosto: qué santos se festejan este viernes La lista los santos y mártires para que sepas a quiénes debes felicitar en un día como hoy

Alex Marin es traslado de reclusorio por malas conductas Autoridades no revelaron los motivos exactos por los que se tomó dicha decisión

Efemérides 15 de agosto: los acontecimientos más importantes de hoy El calendario señala las fechas más importantes en la historia de la humanidad, enseguida las este viernes

Cazzu reaparece en redes tras la entrevista de Nodal con Adela Micha y comparte “Engreído” La nueva entrevista de Nodal ha desatado una ola de críticas contra el sonorense, avivando la controversia de su repentina boda con Ángela Aguilar