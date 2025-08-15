México

La Casa de los Famosos México 2025: Elaine será la retadora de Aldo De Nigris por la salvación

Sigue todos los encuentros nominaciones y más del reality trasmitido 24/7

Por Cinthia Salvador

En pocas líneas:

    05:16 hsHoy

    Elaine Haro será la retadora de Aldo De Nigris por la salvación de la tercera semana. Un beneficio que le permitía retirar a un habitante de la placa de nominados.

    05:11 hsHoy

    La dinámica tuvo un concepto de calaveras y catrinas por el “Festival Cultural de Calaveras”. Y consistía en que cada uno de los participantes sacara nombres de sus compañeros al azar, los cuales serían eliminados uno a uno. Finalmente el último sería el retador.

    04:58 hsHoy

    La gala inició con “La vida en fotos” de Abelito, donde el youtuber recordó su infancia y los osbtáculso que ha enfrentado en su vida.

    (Captura de pantalla La Casa
    (Captura de pantalla La Casa de los Famosos México)

