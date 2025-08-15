La Casa de los Famosos México 2025: Elaine será la retadora de Aldo De Nigris por la salvación

Elaine Haro será la retadora de Aldo De Nigris por la salvación de la tercera semana. Un beneficio que le permitía retirar a un habitante de la placa de nominados.
La dinámica tuvo un concepto de calaveras y catrinas por el “Festival Cultural de Calaveras”. Y consistía en que cada uno de los participantes sacara nombres de sus compañeros al azar, los cuales serían eliminados uno a uno. Finalmente el último sería el retador.
La gala inició con “La vida en fotos” de Abelito, donde el youtuber recordó su infancia y los osbtáculso que ha enfrentado en su vida.