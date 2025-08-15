Jóvenes Construyendo el Futuro 2025: cuándo iniciarán su capacitación laboral las personas que registren en agosto

El programa Jóvenes Construyendo el Futuro continúa su periodo de registros en agosto (X@bbienestarmx)

Jóvenes Construyendo el Futuro es una de las iniciativas más destacadas del país que funciona desde el 2019 con el objetivo de ayudar a personas de 18 a 29 años que no estudien ni trabajen a través de una capacitación laboral gratuita.

Este 2025, cada beneficiario recibe de manera mensual un apoyo económico de 8,480 pesos que se puede cobrar de forma directa a través de la tarjeta Bienestar en los cajeros automáticos y ventanillas del mismo banco. Además, el programa también le brinda a cada aprendiz seguro médico del IMSS que cubre enfermedades, maternidad y riesgos de trabajo.

Al concluir el adiestramiento, si los aprendices no logran incorporarse al centro de trabajo o empresa donde se formaron, obtienen un catálogo de opciones para favorecer su acceso al mercado laboral. Además, cuentan con un documento que certifica las competencias adquiridas. Por su parte, las empresas participantes reciben un distintivo como reconocimiento a su responsabilidad social.

Jóvenes Construyendo el Futuro es una iniciativa impulsada por el Gobierno de México que busca apoyar a las personas que no estudien ni trabajen (Crédito: Programas para el Bienestar)

¿Cuándo iniciarán su capacitación laboral las personas que se registraron a Jóvenes Construyendo el Futuro?

Desde el pasado 1 de agosto, Jóvenes Construyendo el Futuro abrió un nuevo periodo de inscripciones para que nuevas personas se incorporen al programa, y aunque el registro aún no se cierra, se espera que estos nuevos aprendices comiencen su capacitación laboral a partir del 1 de septiembre.

Mientras tanto, se recomienda mantenerse al pendiente de los canales oficiales de Jóvenes Construyendo el Futuro que incluyen Facebook, Instagram y X (antes Twitter). Además, para dudas o aclaraciones la dependencia pone a disposición la línea telefónica 800 841 2020, con servicio de lunes a sábado en un horario de 8:00 a 21:00 horas.

Se espera que los nuevos aprendices de Jóvenes Construyendo el Futuro comiencen su capacitación laboral en septiembre (X@avisosbienestar)

¿Cómo registrarte a Jóvenes Construyendo el Futuro?

El registro es totalmente en línea en la página del programa jovenesconstruyendoelfuturo.stps.gob.mx, donde es necesario tener a la mano los siguientes documentos:

Identificación oficial vigente Clave Única de Registro de Población (CURP) Comprobante de domicilio (no mayor a 3 meses de haber sido expedido) Fotografía con rostro descubierto, sin ediciones no modificaciones, sosteniendo ficha de registro, proporcionada por el programa.

Una vez registrado, las personas interesadas deberán postularse a cualquier centro de trabajo por medio de la misma plataforma. Ahí se encontrará un mapa donde se podrán ver lo municipios del país que participan y los espacios disponibles.

Cabe señalar que la convocatoria permanecerá abierta hasta que los lugares disponibles se terminen, sin embargo, después de este registro, se volverá a abrir otro en octubre y diciembre de este año.