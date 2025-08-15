Fotografías difundidas por Ángela Aguilar y Nodal cuestionan su cronología de pareja

El cantante reveló algunas fechas del inicio de su relación con la hija de Pepe Aguilar en entrevista con Adela Micha. (Captura de pantalla @nodal)

En una extensa conversación con La Saga, el cantante mexicano Christian Nodal reveló una cronología sobre el inicio de su relación con Ángela Aguilar, la cual contrastó con las especulaciones que surgieron desde 2024, detallando cómo evolucionó su vida personal tras la ruptura con Cazzu, la madre de su hija.

Según el propio Nodal, el vínculo sentimental con la hija de Pepe Aguilar comenzó después de haber puesto fin definitivamente a su anterior relación, rompiendo la narrativa sobre una supuesta superposición entre ambas historias.

De acuerdo con lo narrado por el cantante, la separación con Julieta Cazzuchelli se produjo el 8 de mayo de 2024. Nodal precisó: “El 8 de mayo se acabó. Para ella, para mí, se acabó”, señalando que presuntamente la decisión se tomó de mutuo acuerdo tras varios meses marcados por distanciamiento y una convivencia que calificó más cercana a la amistad que a la pareja.

El cantante relató que, durante ese periodo, ambos intentaron mantener la familia unida por el bienestar de Inti, pero finalmente reconocieron que la relación ya no podía continuar.

Nodal comaprtió un carrusel de imágenes fuera de contexto donde aparece la famosa foto del helado. (Captura de pantalla @nodal)

Posteriormente, Christian relató, que su primer encuentro romántico con Ángela ocurrió los días 13 o 14 de mayo de 2024, días después de haber terminado con su expareja: “Cuando empecé con ella, yo le conté la real. Dije como: Yo tengo un mes muy mal, acabo de terminar una relación… Nunca la enamoré con engaños. Siempre estuvo claro todo eso”. El cantante subrayó que no hubo infidelidad y enfatizó que Ángela no influyó en la ruptura.

“Nunca hubo un mensaje o hablarnos, nada. No existía. Ángela no existía en todo lo que duró mi relación”.

El cantante también respondió a la reacción de Cazzu tras informarle que iniciaría una nueva relación. Indicó que el día 20 de mayo le comunicó que estaba comenzando a salir con una figura pública. Según el sonorense, “Lo entendió. No sé cómo lo acomodó su corazón”. Además, negó cualquier intento por afectar la carrera de su expareja y reiteró su apoyo tanto antes como después de la ruptura.

En el diálogo, Christian Nodal mencionó el impacto mediático de su vida sentimental, desde su relación con Belinda, resaltando la presión de la exposición pública y el efecto en sus parejas.

El mismo 10 de mayo Ángela publicó fotografías de ella con un corazón gris en la descripción. (Captura de pantalla @angela_aguilar_)

Detalló que la decisión de formalizar con Ángela Aguilar fue repentina y derivó en una boda espiritual en Roma el 29 de mayo. Sin embargo, esta polémica revelación provocó una serie de reacciones en redes sociales, pues internautas han criticado severamente a los cantantes, ya que las fechas no encajan y la controversia sobre una posible infidelidad a Cazzu se intensificó.

El intérprete de “Amé” señaló que el 8 mayo de 2024 terminó definitivamente con la argentina, no obstante ese mismo día Nodal habría dado una extraña entrevista a Telemundo donde se reveló que Cazzu lo felicitó en esa misma fecha por el día del padre a través de un video.

Sin embargo, las redes sociales de los ahora esposos, indican que desde el 10 de mayo de 2024, Christian Nodal y la menor de la dinastía Aguilar ya se encontraban juntos. Ya que cada uno compartió una serie de fotografías sin contexto por medio de su cuenta de Instagram.

Incluso en aquella fecha aparece la controversial fotografía del helado que publicó Nodal.