México

El principal indicador de la BMV registró alza de 0,26% al cierre de este 15 de agosto

Cierre de sesión México S&P/BMV IPC: la jornada concluye con variaciones en comparación con días previos

Por Infobae Noticias

Guardar
Este año los mercados han
Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Día optimista para el índice mexicano S&P/BMV IPC, que cerró la sesión del viernes 15 de agosto con leves incrementos del 0,26%, hasta los 58.320,48 puntos. El selectivo marcó un máximo de 58.541,33 puntos y un mínimo de 58.117 puntos. El rango de cotización para el índice mexicano entre su punto más alto y el más bajo (máximo-mínimo) durante este día se situó en el 0,72%.

Si consideramos los datos de los últimos siete días, el índice mexicano anota un incremento 0,43%, de modo que en el último año todavía mantiene un ascenso del 12,55%. El índice BMV se sitúa un 0,71% por debajo de su máximo del presente año (58.735,86 puntos) y un 19,13% por encima de su valoración mínima en lo que va de año (48.957,24 puntos).

Los principales índices bursátiles

Entre los principales índices bursátiles estadounidenses está el Dow Jones Industrial Average, mejor conocido como Dow Jones, que está integrado por 30 compañías. Asimismo, el S&P 500, que incluye a 500 de las mayores empresas de la Bolsa de Nueva York. Por último, aparece el Nasdaq 100, que reúne a 100 de las mayores firmas no financieras.

Por otro lado, los índices más destacados de Europa son el Eurostoxx 50, que abarca las 50 empresas más importantes de la eurozona. Además, el DAX 30, principal índice alemán que contiene a las compañías más fuertes de la Bolsa de Fráncfort; la FTSE 100 de la Bolsa de Londres; el CAC 40 de la Bolsa de París; y el IBEX 35, de la bolsa española.

En Asia, tenemos el Nikkei 225, compuesto por las 225 empresas más importantes de la bolsa de valores de Tokio. Se encuentra, además, el SSE Composite Index, que puede considerarse el principal de China, conformado por las compañías más relevantes de la Bolsa de Shanghái. De igual manera, cabe mencionar el Hang Seung Index en Hong Kong y el KOSPI en Corea del Sur.

En lo que respecta a la región latinoamericana, se tiene el IPC, que contiene a las 35 firmas más consolidadas de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV). Al menos un tercio de ellas pertenecen al capital del magnate Carlos Slim.

Otro es el Bovespa, compuesto por las 50 empresas más importantes de la bolsa de Sao Paulo; el Merval de Argentina; el IPSA de Chile; el MSCI COLCAP de Colombia; el IBC de Caracas, conformado por 6 compañías de Venezuela.

También, existen otro tipo de índices bursátiles globales como el MSCI Latin America, que incluye las 137 empresas más importantes de Brasil, Chile, Colombia, México y Perú.

De igual forma, está el MSCI World, que incluye a 1600 compañías de 23 países desarrollados; el MSCI Emerging Markets, compuesto por más de 800 empresas de países en desarrollo; y el S&P Global 100, conformado por las 100 firmas multinacionales más poderosas de todo el planeta.

Temas Relacionados

México economíaBolsa Mexicana de ValoresIPCNoticiasmexico-noticias

Más Noticias

Fin de semana deportivo imperdible: de ligas europeas a Liga MX y ciclismo mexicano

Descubre todos los horarios para el regreso del fútbol del Viejo Continente, postemporada LMB y la carrera de Isaac del Toro

Fin de semana deportivo imperdible:

Detienen a Miss Guerrero 2024 por portación de arma de fuego de uso exclusivo del ejército

La joven y un hombre identificado como su presunto escolta fueron puestos a disposición del Ministerio Público Federal en Acapulco

Detienen a Miss Guerrero 2024

México: cotización de cierre del euro hoy 15 de agosto de EUR a MXN

Este fue el comportamiento de la divisa europea durante los últimos minutos de la jornada

México: cotización de cierre del

La millonaria fortuna del cuarto hombre más rico de México, dueño de un importante imperio de la moda

El empresario es el responsable de una conocida cadena de tiendas departamentales

La millonaria fortuna del cuarto

Dólar en México: el peso se recupera al cierre de este viernes 15 de agosto

La moneda nacional logró recuperarse del repentino aumento del billete verde y se aleja de la barrera de los 19 pesos por unidad

Dólar en México: el peso
MÁS NOTICIAS

NARCO

En territorio de Los Chapitos:

En territorio de Los Chapitos: Marina desmantela narcolaboratorio con más de 12 toneladas de metanfetamina en Nayarit

Militares aseguran paquetes con 330 kilos de cocaína ocultos en un tráiler en Baja California

Se desata nueva riña y presunto tiroteo al interior del Penal de Aguaruto, Sinaloa: se reportan tres heridos

Detienen en Edomex a integrante de grupo criminal dedicado a homicidios, extorsiones y narcomenudeo

De Bermúdez Requena a Ricardo Gallardo: presentan plataforma de políticos vinculados al crimen organizado

ENTRETENIMIENTO

La Casa de los Famosos

La Casa de los Famosos México 2025: Aldo de Nigris se enfrenta a Elaine Haro en la prueba de salvación la tarde de hoy 15 de agosto

Vocalista de Río Roma revela que sufrió un infarto durante un vuelo: “Tuve miedo de no poder seguir”

¿Amigo o enemigo?: así respondió Emiliano Aguilar a comentarios contra Ángela Aguilar y Christian Nodal

Gala Montes lanza crítica a Chicharito Hernández: “Los pensamientos no le corren muy bien”

Ángela Aguilar denuncia acoso digital machista y provoca choque entre Joanna Vega-Biestro y Ana María Alvarado

DEPORTES

Fin de semana deportivo imperdible:

Fin de semana deportivo imperdible: de ligas europeas a Liga MX y ciclismo mexicano

WWE saca a la venta playeras de Pimpinela Escarlata, Cibernético y más luchadores de la Triple A

Toluca vs Pumas: ¿A qué hora y dónde ver en vivo el duelo de la jornada 5 del Apertura 2025?

En su presentación con Atlas, Diego Cocca manda mensaje a afición de Chivas

Joao Maleck rompe el silencio tras emigrar al futbol costarricense: “Volví a ser feliz en la cancha”