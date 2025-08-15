México

El principal indicador de la BMV inicia jornada este 15 de agosto con alza

La sesión podría mantenerse relativamente estable en sus primeras horas, pero con potencial de volatilidad en la segunda mitad por los datos de ventas minoristas de Estados Unidos

Por Infobae Noticias

Este año los mercados han
Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Apertura positiva para el índice mexicano S&P/BMV IPC, que empieza la sesión bursátil del viernes 15 de agosto con leves subidas del 0,44%, hasta los 58.421,16 puntos, tras la apertura.

Si comparamos la cifra con jornadas pasadas, el selectivo corta con la racha plana de cotizaciones de mercado de las últimas dos sesiones.

Los mercados abrieron este viernes la expectativa de los datos de ventas minoristas de EEUU o cualquier nuevo mensaje político generan un cambio en las expectativas, de acuerdo con el análisis de ATFX Latam.

La jornada arrancó con “un tono expectante ante una serie de declaraciones clave de autoridades monetarias, políticas y corporativas, en un contexto donde la política fiscal y comercial de Estados Unidos, así como las expectativas sobre recortes de tasas por parte de la Reserva Federal, continúan dominando la narrativa”, destaca el análisis.

Semana positiva para el S&amp;P/BMV IPC

Estas son las funciones principales de la Bolsa Mexicana de Valores, que permite tanto a empresas como a gobiernos financiar proyectos

Si consideramos los datos de los últimos siete días, el índice mexicano acumula una subida 0,6% y en términos interanuales mantiene aún un ascenso del 12,75%.

El índice de la BMV se sitúa un 0,54% por debajo de su máximo del presente año (58.735,86 puntos) y un 19,33% por encima de su valoración mínima del año en curso (48.957,24 puntos).

¿Qué es un índice bursátil y para qué sirve?

Un índice bursátil es un indicador que deja ver cómo se modifica el precio de un conjunto de activos determinado, para lo cual recopila datos de diferentes empresas o sectores de una parte del mercado.

Estos indicadores son usados principalmente por las bolsas de valores de distintos países del mundo y cada uno de ellos pueden integrarse por firmas con diferentes especificidades como podría ser disponer de una capitalización bursátil similar o pertenecer a la misma industria, además, hay algunos índices que sólo consideran un puño de acciones para determinar su valor u otras que consideran cientos de acciones.

Los índices bursátiles sirven como indicador de confianza en el mercado de valores, la confianza empresarial, la salud de la economía nacional y global y el rendimiento de las inversiones en acciones y participaciones de una entidad. Si los inversionistas no tienen confianza, los precios de las acciones tendrían tendencia a caer.

Asimismo, funcionan para medir el rendimiento de un gestor de activos y permiten a los inversores hacer una comparación entre la rentabilidad y el riesgo; medir las oportunidades de un activo financiero o crear carteras.

Este tipo de indicadores comenzaron a usarse a finales del siglo XIX luego de que el periodista Charles H. Dow. analizara con detenimiento cómo las acciones de las empresas tendían a subir o bajar juntas de precio, por lo que creó dos índices: uno que contenía a las 20 compañías ferroviarias más importantes (pues era la industria más importante de la época), así como 12 acciones de otros tipos de negocios

Actualmente hay diversos índices y pueden agremiarse en función de su localización, los sectores, el tamaño de las compañías o incluso el tipo de activo, por ejemplo, el índice estadounidense del Nasdaq está compuesto por las 100 mayores compañías mayormente relacionadas a la tecnologías como Apple (AAPL), Microsoft (MSFT), Amazon (AMZN), Facebook (FB), Alphabet (GOOG), Tesla (TSLA), Nvidia (NVDA), PayPal (PYPL), Comcast (CMCSA), Adobe (ADBE).

