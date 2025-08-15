Diputada pide comparecencia de exdirector de inteligencia por caso “La Barredora” en Tabasco

La diputada panista pidió seguir indagando sobre este caso (Cámara de Diputados)

La diputada del Partido Acción NAcional (PAN), María Elena Pérez-Jaén Zermeño, propuso un punto de acuerdo para solicitar la comparecencia del general Audomaro Martínez Zapata, exdirector del Centro Nacional de Inteligencia, ante las Comisiones Unidas de Seguridad Ciudadana y de la Defensa Nacional.

“Ayer ya presenté el punto de acuerdo para exhortar al general Audomaro Martínez Zapata a comparecer en audiencia ante las Comisiones Unidas de Seguridad Ciudadana y de la Defensa Nacional en la Cámara de Diputados para que nos informe de los delitos atribuidos al grupo criminal ‘La Barredora’ y a su líder Hernán Bermúdez, ocurridos en Tabasco durante su gestión como director del Centro Nacional de Inteligencia”, señaló este jueves en conferencia de prensa.

Hace una semana, la legisladora ya había presentado un punto de acuerdo para invitar al senador Adán Augusto López Hernández a solicitar licencia a su cargo y colaborar plenamente con las autoridades competentes en las investigaciones relacionadas con “La Barredora”.

La diputada también solicitó al Senado de la República y a la Cámara de Diputados la pronta instalación de la Comisión Bicameral de Seguridad Nacional, conforme a la Ley de Seguridad Nacional, con el fin de fortalecer la supervisión en este ámbito.

El grupo de Hernán Bermúdez surgió desde el interior de las corporaciones policiacas en Tabasco. (ANAYELI TAPIA/Infobae)

“También estoy solicitando al Senado de la República y a la Cámara de Diputados instalar lo antes posible la Comisión Bicameral de Seguridad Nacional, conforme a la Ley de Seguridad Nacional, para fortalecer la supervisión en esta materia”.

“Lamento profundamente que él esté marcando la agenda”, expresó la diputada María Elena Pérez-Jaén Zermeño al referirse a las recientes declaraciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien sostuvo que México actúa bajo sus directrices.

PAN y Noroña debaten sobre el caso Tabasco

El Partido Acción Nacional (PAN) en el Senado rechazó las acusaciones de Gerardo Fernández Noroña, presidente de la Mesa Directiva de la Cámara Alta, quien responsabilizó a la oposición de bloquear la discusión sobre seguridad pública y el caso de Hernán Bermúdez, exsecretario de Seguridad de Tabasco señalado por presuntos vínculos con el crimen organizado, según un comunicado difundido por la bancada panista.

El grupo parlamentario del PAN afirmó que, en las dos sesiones más recientes de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente, la senadora Mayuli Latifa Martínez y la diputada Diana Gutiérrez solicitaron formalmente incluir en la agenda política el tema de seguridad pública, con énfasis en el caso de Hernán Bermúdez.

La bancada sostuvo que fue el propio Fernández Noroña quien impidió el debate, argumentando que el asunto no figuraba en la agenda previamente acordada.

Además, el PAN denunció que, pese a que el pleno tiene la facultad de modificar el orden del día, también se les negó esa opción, a pesar de tratarse de un tema de máxima urgencia nacional.