Claudia Sheinbaum llega a Guatemala para reunirse con Bernardo Arévalo

La presidenta Claudia Sheinbaum llegó a Guatemala para reunirse con su homólogo de ese país, Bernardo Arévalo, con quien dialogará sobre diversos temas como seguridad, migración e infraestructura.
La mandataria llegó a El Petén en un avión de la Fuerza Aérea Mexicana, junto con diversos integrantes de su gabinete federal, pocas horas después de que concluyó su conferencia mañanera en Quintana Roo.
Sheinbaum Pardo fue recibida por el ministro de Relaciones Exteriores de Guatemala, Carlos Ramiro Martínez Alvarado; sin embargo, poco tiempo después se reunió con Bernardo Arévalo.
Información en desarrollo...
