México

Claudia Sheinbaum llega a Guatemala para reunirse con Bernardo Arévalo

La presidenta llegó junto con su gabinete a Petén y fue recibida por el ministro de Relaciones Exteriores de Guatemala

Por Fernanda López-Castro

Guardar
La presidenta Claudia Sheinbaum llegó
La presidenta Claudia Sheinbaum llegó a Guatemala en un avión de la Fuerza Aérea Mexicana. | Presidencia

La presidenta Claudia Sheinbaum llegó a Guatemala para reunirse con su homólogo de ese país, Bernardo Arévalo, con quien dialogará sobre diversos temas como seguridad, migración e infraestructura.

La mandataria llegó a El Petén en un avión de la Fuerza Aérea Mexicana, junto con diversos integrantes de su gabinete federal, pocas horas después de que concluyó su conferencia mañanera en Quintana Roo.

Sheinbaum Pardo fue recibida por el ministro de Relaciones Exteriores de Guatemala, Carlos Ramiro Martínez Alvarado; sin embargo, poco tiempo después se reunió con Bernardo Arévalo.

Información en desarrollo...

Temas Relacionados

Claudia SheinbaumGuatemalaBernardo Arévalomexico-noticias

Más Noticias

“Bon appétit, majestad”, el K-drama que no te puedes perder entre los estrenos de streaming del 18 al 24 de agosto

Documentales, dramas, comedias y series animadas renuevan el catálogo de esta semana

“Bon appétit, majestad”, el K-drama

Pronósticos: ganadores del Progol de Media Semana

Aquí los resultados del sorteo Progol de Media Semana dados a conocer por Pronósticos y averigue si ha sido uno de los ganadores

Pronósticos: ganadores del Progol de

Eduardo Verástegui y Salinas Pliego respaldan a policía que impidió acceso a mujer trans a vagón exclusivo: “Estaremos atentos”

El actor y el empresario anunciaron su intención de ayudar a la policía tras confirmarse una sanción de parte de la SSC

Eduardo Verástegui y Salinas Pliego

Metro CDMX y Metrobús 15 de agosto: la Línea 2 reanuda su servicio

Información y actualización del servicio de transporte público en la capital este

Metro CDMX y Metrobús 15

Se busca que Oxxo tenga licencia como banco para ampliar su oferta financiera

Buscaría dar servicios de nómina para la clase trabajadora

Se busca que Oxxo tenga
MÁS NOTICIAS

NARCO

¿Cuáles fueron los cárteles más

¿Cuáles fueron los cárteles más afectados por la entrega masiva de 55 narcos a EEUU en 2025?

Cazan a La Nueva Familia Michoacana al estilo ‘Mongoose Azteca’, estrategia que llevó a la recaptura de Ovidio Guzmán

¿Cómo suena la voz de Iván Archivaldo Guzmán, líder de Los Chapitos? Este es el corrido que lo revela

“La Tuta” llega al MDC Brooklyn: ya son cinco líderes narcos en la cárcel más temida de Nueva York

Procesan a dos personas que llevaban 68 millones de pesos en metanfetamina en Sonora

ENTRETENIMIENTO

“Bon appétit, majestad”, el K-drama

“Bon appétit, majestad”, el K-drama que no te puedes perder entre los estrenos de streaming del 18 al 24 de agosto

Alana Flores se burla de trayectoria de Gala Montes: “Cantar ante 90 mil personas es algo que solo puede imaginar”

Ángela Aguilar quería ‘exponer’ infieles en plena pandemia y su motivo vuelve a dar de qué hablar

Galilea Montijo revela que Drake Bell amenazó con demandar a ‘La Casa de los Famosos México’ tras revelación de Mariana Botas

“No me acuerdo”: Drake Bell reacciona a su supuesto beso con Mariana Botas en un antro

DEPORTES

Joao Maleck rompe el silencio

Joao Maleck rompe el silencio tras emigrar al futbol costarricense: “Volví a ser feliz en la cancha”

Canelo Álvarez se sincera y revela lo que necesitará para vencer a Crawford: “Mi preparación será diferente”

IA predice los resultados de Triplemanía 33 el magno evento de la Triple A y WWE

Faitelson se disculpa con Alana Flores por demeritar su victoria en ‘La Velada del Año’: “Tienes razón”

México pierde ante China Taipéi en su debut en la Serie Mundial de Pequeñas Ligas 2025