Casi 8 de cada 10 capitalinos consideran que viajes lujosos de funcionarios de Morena contradicen el discurso de AMLO

Personajes ligados al Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) han estado en el ojo de la crítica debido a la filtración de imágenes sobre las vacaciones que han llegado a tomar en este verano. Al respecto, casi 8 de cada 10 capitalinos han considerado la acción como una contradicción con el discurso de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) y otros tantos han perdido la confianza en el partido.
Ricardo Monreal, Andrés Manuel López Beltrán, Mario Delgado Carrillo y Sergio Gutiérrez Luna son algunos de los personajes de Morena que han sido exhibidos en vacaciones costosas o por el lujoso estilo de vida que han llegado a mostrar. Dichas conductas han sido reprobadas por gran parte de la ciudadanía.
Una encuesta realizada por Polister evidenció que el 76.76% de las personas consultadas consideró que los viajes realizados por dichos personajes contradicen el discurso de austeridad de López Obrador, quien llegó a impulsar la cancelación de las pensiones millonarias a expresidentes, así como reformas en materia de bienestar social.
Según los datos aportados, el 77.1% de los entrevistados indicó haber tenido conocimiento de los viajes recientes de servidores públicos o sus familiares cercanos a destinos en Europa y Asia. De hecho, este último continente fue frecuentado por el secretario de Organización de Morena, Andrés Manuel López Beltrán.
Tras la polémica, el hijo del expresidente dio a conocer un comunicado para aclarar detalles sobre la forma en que financió su viaje. En el documento, aseguró haber costeado el recorrido con sus propios recursos y aclaró que pagó MXN 7 mil 500 por cada noche de hospedaje.
Dicha declaración causó polémica debido a que la cifra es muy próxima al salario mínimo mensual en el país. Y es que en México, alguien que gana el mínimo establecido por la ley, cobra MXN 8 mil 364 a final de mes. Más aún, el 76.7 por ciento calificó como un lujo el hospedaje en habitaciones cuyo costo supera los MXN 7 mil 500 por noche, mientras que apenas el 15% las percibió como austeras.
Otro de los hallazgos del estudio radicó en el impacto que los viajes tuvieron en la confianza de los capitalinos con el partido. El 72.34% de las personas consultadas aseguró que su percepción se vio afectada negativamente. En tanto, solo el 18.72% de los habitantes de la Ciudad de México (CDMX), uno de los bastiones de la izquierda a lo largo de la historia democrática y de Morena en los últimos dos sexenios, aseguró seguir confiando en el partido a pesar de la polémica.