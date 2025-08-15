México

Casi 8 de cada 10 capitalinos consideran que viajes lujosos de funcionarios de Morena contradicen el discurso de AMLO

El expresidente llegó a impulsar iniciativas como la cancelación de pensiones millonarias a expresidentes y exhortaba a funcionarios a “vivir en la justa medianía”

Por Israel Aguilar Esquivel

Guardar
Andrés Manuel López Obrador hizo
Andrés Manuel López Obrador hizo de la frase "Por el bien de México, primero los pobres" el lema de su gobierno (Gobierno de México)

Personajes ligados al Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) han estado en el ojo de la crítica debido a la filtración de imágenes sobre las vacaciones que han llegado a tomar en este verano. Al respecto, casi 8 de cada 10 capitalinos han considerado la acción como una contradicción con el discurso de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) y otros tantos han perdido la confianza en el partido.

Ricardo Monreal, Andrés Manuel López Beltrán, Mario Delgado Carrillo y Sergio Gutiérrez Luna son algunos de los personajes de Morena que han sido exhibidos en vacaciones costosas o por el lujoso estilo de vida que han llegado a mostrar. Dichas conductas han sido reprobadas por gran parte de la ciudadanía.

Una encuesta realizada por Polister evidenció que el 76.76% de las personas consultadas consideró que los viajes realizados por dichos personajes contradicen el discurso de austeridad de López Obrador, quien llegó a impulsar la cancelación de las pensiones millonarias a expresidentes, así como reformas en materia de bienestar social.

López Beltrán y Monreal tomaron
López Beltrán y Monreal tomaron vacaciones en Asia y Europa (X/@RicardoMonrealA)

Según los datos aportados, el 77.1% de los entrevistados indicó haber tenido conocimiento de los viajes recientes de servidores públicos o sus familiares cercanos a destinos en Europa y Asia. De hecho, este último continente fue frecuentado por el secretario de Organización de Morena, Andrés Manuel López Beltrán.

Tras la polémica, el hijo del expresidente dio a conocer un comunicado para aclarar detalles sobre la forma en que financió su viaje. En el documento, aseguró haber costeado el recorrido con sus propios recursos y aclaró que pagó MXN 7 mil 500 por cada noche de hospedaje.

El hijo del expresidente dio
El hijo del expresidente dio a conocer un comunicado para aclarar detalles de sus vacaciones en Japón (Instagram/Andrés Manuel López Beltrán)

Dicha declaración causó polémica debido a que la cifra es muy próxima al salario mínimo mensual en el país. Y es que en México, alguien que gana el mínimo establecido por la ley, cobra MXN 8 mil 364 a final de mes. Más aún, el 76.7 por ciento calificó como un lujo el hospedaje en habitaciones cuyo costo supera los MXN 7 mil 500 por noche, mientras que apenas el 15% las percibió como austeras.

Otro de los hallazgos del estudio radicó en el impacto que los viajes tuvieron en la confianza de los capitalinos con el partido. El 72.34% de las personas consultadas aseguró que su percepción se vio afectada negativamente. En tanto, solo el 18.72% de los habitantes de la Ciudad de México (CDMX), uno de los bastiones de la izquierda a lo largo de la historia democrática y de Morena en los últimos dos sexenios, aseguró seguir confiando en el partido a pesar de la polémica.

Temas Relacionados

MorenaVacaciones lujosasAMLOAndy López Beltránmexico-noticias

Más Noticias

Detienen en Jalisco a tres colombianos y a una mexicana acusados de extorsión por un préstamo “gota a gota”

Los cuatro fueron detenidos en flagrancia tras una denuncia

Detienen en Jalisco a tres

Cuál es el salario de Sandra Anaya, diputada de Morena que presumió un video en la Muralla China

La legisladora por el estado de Morelos difundió un video suyo corriendo por un tramo del histórico monumento del país asiático

Cuál es el salario de

Procesan a dos personas que llevaban 68 millones de pesos en metanfetamina en Sonora

Gilberto “S” y Fernando “M” fueron detenidos cuando viajaban en un tractocamión

Procesan a dos personas que

Metro CDMX y Metrobús 14 de agosto: restablecen servicio en la Línea 2 de Tasqueña a Cuatro Caminos

Información y actualización del servicio de transporte público en la capital este jueves

Metro CDMX y Metrobús 14

Qué provocó la falla en la Línea 2 del Metro CDMX y causó el traslado de usuarios al hospital este jueves 14 de agosto

El director general del STC Metro aclaró el incidente que afectó a usuarios de la línea azul

Qué provocó la falla en
MÁS NOTICIAS

NARCO

Procesan a dos personas que

Procesan a dos personas que llevaban 68 millones de pesos en metanfetamina en Sonora

Detienen en Jalisco a hombre que abusaba sexualmente de su sobrino de 6 años y subía los videos a la dark web

Caen cuatro policías municipales por vínculos con criminales y toman el control del C2 en Putla, Oaxaca

Aseguran cargamento millonario de metanfetamina oculto en rosas que pretendían llevar desde México a EEUU

Carlos Treviño está en proceso de deportación a México y cuenta con orden de aprehensión, confirma FGR

ENTRETENIMIENTO

Tras regañar a fan mexicana

Tras regañar a fan mexicana por llevar a un bebé a su concierto, Maluma regala tapones para oídos

Faitelson se disculpa con Alana Flores por demeritar su victoria en ‘La Velada del Año’: “Tienes razón”

Natanael Cano y Gabito Ballesteros triunfan en Spotify México con este tema de verano

Itatí Cantoral confiesa que estuvo a punto de casarse con Alexis Ayala a los 16 años: “Era hermoso”

Aseguran que Christian Nodal intentó que su entrevista con Adela Micha no saliera a la luz

DEPORTES

Canelo Álvarez se sincera y

Canelo Álvarez se sincera y revela lo que necesitará para vencer a Crawford: “Mi preparación será diferente”

IA predice los resultados de Triplemanía 33 el magno evento de la Triple A y WWE

Faitelson se disculpa con Alana Flores por demeritar su victoria en ‘La Velada del Año’: “Tienes razón”

México pierde ante China Taipéi en su debut en la Serie Mundial de Pequeñas Ligas 2025

Eddy Reynoso revela cómo ha sido la preparación de Canelo para enfrentar a Crawford: “Hacemos unos seis o siete rounds ”