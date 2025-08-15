Ángela Aguilar denuncia acoso digital machista y provoca choque entre Joanna Vega-Biestro y Ana María Alvarado

Durante una colaboración para la plataforma Apple Music, Ángela Aguilar se refirió al acoso digital que ha enfrentado el último año.(Captura de pantalla @applemusic)

Ángela Aguilar y Christian Nodal vuelven a estar bajo el escrutinio público justo cuando parecía que en redes sociales comenzaban a ser confinados al pasado.

Recientemente, Nodal reavivó los ataques contra ambos al revelar detalles de su relación, en un intento de cambiar la narrativa sobre un supuesto triángulo amoroso que involucró a la rapera Cazzu, su expareja y madre de su hija, Inti.

Paralelamente, durante una colaboración para la plataforma Apple Music, Ángela Aguilar se refirió al acoso digital que ha enfrentado el último año.

En el video estrenado en La Saga, incluye un disclaimer. (Foto: La saga, YouTuber)

Ángela Aguilar se dice víctima de machismo

La intérprete criticó que la atención mediática y digital esté centrada en su vida personal y no en sus logros en la industria de la música: “Puede hacerte sentir muy sola estar en una sociedad donde, como mujer, lo que sucede en tu vida personal suele ser más importante que lo que logras artísticamente”.

Sus expresiones dividieron comentarios en redes sociales y en el matutino Sale el Sol, donde las presentadoras Joanna Vega-Biestro y Ana María Alvarado tuvieron opiniones divididas.

Ana María Alvarado no coincidió con Ángela Aguilar, quien se dijo víctima de machismo. (Imagen Televisión / YouTube)

Conductoras de ‘Sale el Sol’ chocan por Ángela Aguilar

Alvarado no coincidió con la cantante de regional mexicano. Sin demeritar su talento y logros profesionales, indicó que su estatus como figura pública hacen imposible que la gente no opine sobre sus acciones.

Por otra parte, criticó que Aguilar use la bandera de la violencia de género para desacreditar a la opinión pública: “Este es el error, llevarlo todo a la cuestión de géneros. No es que te critiquen porque eres mujer, necesariamente. Todos, hombres y mujeres, cometemos acciones y por nuestras acciones hay reacciones y, basado en las acciones de cada quien, los demás pueden opinar”.

Y remató: “Si haces algo que no está bien, la gente habla. No es cuestión de género, es cuestión de cómo te comportas”.

Aunque su compañera en el matutino, Joanna Vega-Biestro, ha tenido una opinión crítica contra Ángela Aguilar y Christian Nodal, en esta ocasión expuso que no coincidía.

“Sí creo que es cuestión de género... Ángela ha recibido mucho más ataque del que, en su momento, recibió Christian. Ahí sí se marca una diferencia. Normalmente, se van en contra de la mujer cuando lo hemos dicho: el que tenía el compromiso, el que hizo las cosas mal es Christian Nodal”, señaló.

Su argumento convenció a Alvarado, quien destacó que la entrevista de Nodal con la periodista Adela Micha “no le ayuda ni a él ni a Ángela”.

Finalmente, sobre rumores que han circulado en torno a una potencial demanda contra Adela Micha, Ana María Alvarado reveló que la periodista ha guardado conversaciones para defenderse.

Tras el estreno de la entrevista en el canal de YouTube La Saga, Ángela Aguilar y Christian Nodal dejaron de seguir en Instagram a Adela Micha, reforzando versiones extraoficiales que indican que el cantautor intentó negociar con la presentadora para que la entrevista no saliera a la luz.

Nodal contó su versión sobre el supuesto triángulo amoroso que marcó su matrimonio con Ángela Aguilar. (Fotos: @adelamicha, @nodal, Instagram)