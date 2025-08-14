¿Tienes preparatoria? El INE tiene un vacante con un sueldo de 9 mil pesos

El INE en la CDMX tiene una vacante como Operador(a) de Equipo Tecnológico (especial)

La Junta Distrital Ejecutiva 03 del Instituto Nacional Electoral (INE) en la Ciudad de México anunció convocatoria 2025 para ocupar el cargo de Operador(a) de Equipo Tecnológico, bajo el régimen de honorarios eventuales.

El objetivo del puesto es atender a la ciudadanía y capturar información en el Sistema de Información y Registro Federal de Electores (SIRIFE-MAC), entregar credenciales para votar a sus titulares, realizar monitoreos, respaldos y el retiro de credenciales no entregadas.

Entre las funciones específicas se encuentran:

Georreferenciar a ciudadanos en el SIRIFE-MAC.

Capturar datos en solicitudes de inscripción o actualización al padrón electoral.

Realizar respaldos diarios y semanales de la base de datos.

Aplicar protocolos ante trámites o registros irregulares.

Cumplir con las indicaciones de la unidad administrativa conforme a la normatividad vigente.

Requisitos académicos, experiencia y habilidades

El INE en la CDMX cierra la convocatoria el próximo 15 de agosto (ine_cdmx/Instagram)

Los aspirantes deben contar con bachillerato concluido y al menos seis meses de experiencia en puestos de atención al público. Además, es indispensable el manejo de paquetería Office y aplicaciones web.

Se ofrece un sueldo mensual de 9 mil pesos menos impuestos, por lo cual, la vacante es por honorarios.

Las habilidades requeridas incluyen trabajo bajo presión, orientación a resultados, trabajo en equipo, empatía, comunicación efectiva, sentido de responsabilidad, discreción en el manejo de datos y asertividad.

Para postular, el candidato debe ser ciudadano mexicano, estar inscrito en el Registro Federal de Electores con credencial vigente, no militar en partidos políticos y no haber sido candidato o dirigente en los últimos tres años. Tampoco debe tener antecedentes de inhabilitación para ocupar cargos públicos ni condenas por delitos dolosos.

Horario y entrega de documentos

Se debe llevar la documentación para el registro a la 03 Junta Distrital Ejecutiva (ine_cdmx/Instagram)

El horario de trabajo será de lunes a viernes, de 09:00 a 13:30 horas y de 14:30 a 15:30 horas. La documentación deberá entregarse personalmente en la sede de la Junta Distrital 03, siendo la Vocalía del Registro Federal de Electores la encargada de recibirla.

La recepción de documentos: del 11 al 15 de agosto de 2025 en calle Belisario Domínguez número 297, Barrio Los Reyes, C.P. 02010, Azcapotzalco, CDMX.

Consulta la convocatoria completa y recuerda que el Currículum Vitae debe generarse en https://www.ine.mx/cv-institucional/ imprimirlo, firmarlo y entregarlo de manera física en la dirección indicada.

Esta convocatoria representa una oportunidad para profesionales con habilidades tecnológicas y vocación de servicio público que deseen contribuir al fortalecimiento de la democracia en México.