Pronóstico del clima en México: cómo variarán las temperaturas en cada región este 14 de agosto

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) comparte el pronóstico de todo el país. (Archivo)

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de México proporciona diariamente informes detallados sobre las condiciones climáticas en diversas regiones del país. Este servicio es esencial para que los ciudadanos puedan prepararse ante posibles cambios en el clima, como lluvias intensas, granizo o días soleados.

México, conocido por su clima templado, experimenta variaciones significativas en sus condiciones meteorológicas dependiendo de la región y la estación del año. Por ello, el SMN se encarga de ofrecer pronósticos precisos que permiten a la población anticiparse a las condiciones del tiempo y tomar las precauciones necesarias.

El acceso a información meteorológica confiable es crucial para planificar actividades cotidianas y evitar sorpresas desagradables causadas por cambios bruscos en el clima. Las previsiones del SMN ayudan a mitigar los riesgos asociados con fenómenos meteorológicos extremos, protegiendo tanto a las personas como a sus bienes.

Pronóstico del tiempo para este 14 de agosto

El monzón mexicano en combinación con divergencia, mantendrá la probabilidad de lluvias fuertes a muy fuertes en Sonora, Chihuahua, Durango, Sinaloa y Nayarit; así como lluvias y chubascos en Baja California Sur. Todas acompañadas con descargas eléctricas. Un canal de baja presión sobre la Mesa del Norte y la Mesa Central, en interacción con la onda tropical núm. 21 que se desplazará al sur de las costas de Michoacán, inestabilidad atmosférica y con el ingreso de humedad del océano Pacífico y golfo de México, ocasionarán chubascos y lluvias fuertes a muy fuertes acompañadas con descargas eléctricas en el norte y noreste del país; y con posible caída de granizo en el occidente y centro del territorio nacional. Una vaguada en altura recorrerá el sureste, sur y oriente de México y originará lluvias fuertes a muy fuertes en dichas regiones, pronosticándose lluvias puntuales intensas en Veracruz, Oaxaca, Chiapas y Tabasco. A su vez, la onda tropical núm. 22 recorrerá la península de Yucatán, asociada con una zona de baja presión con probabilidad para desarrollo ciclónico localizada en el suroeste del mar Caribe, propiciando lluvias muy fuertes a puntuales intensas en dicha península. Finalmente, continuará el ambiente caluroso a muy caluroso sobre entidades del norte de la República Mexicana, el litoral del Pacífico, el litoral del golfo de México y la península de Yucatán, con temperaturas que podrían superar los 45 °C en Baja California y Sonora. Los sistemas meteorológicos mencionados ocasionarán los siguientes efectos:

Una mujer habla por teléfono dentro de un autobús de transporte urbano que transita bajo la lluvia en la ciudad de Monterrey. (EFE/ Miguel Sierra)

Lluvias muy fuertes a puntuales intensas (75 a 150 mm): Veracruz (sur), Oaxaca (norte, sur y suroeste), Chiapas (norte, este y sur), Tabasco (este y sur), Campeche (oeste y sur), Yucatán (este, sur y oeste) y Quintana Roo (este y sur). Lluvias fuertes a puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Chihuahua, Durango, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Estado de México, Puebla y Morelos. Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Sonora, Nuevo León, Tamaulipas, Ciudad de México y Tlaxcala. Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Baja California Sur, Coahuila, San Luis Potosí, Zacatecas, Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro e Hidalgo. Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Baja California. Viento de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h: golfo de California (norte), Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Durango, Zacatecas, San Luis Potosí, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Puebla, Oaxaca, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo; y con posibles tolvaneras: Baja California y Baja California Sur. Oleaje de 1.5 a 2.5 metros de altura: costas de Guerrero, Oaxaca y Chiapas. Temperaturas máximas superiores a 45 °C: Baja California (noreste) y Sonora (noroeste y oeste). Temperaturas máximas de 40 a 45 °C: Baja California Sur (sur), Sinaloa (norte), Chihuahua (suroeste y noreste), Coahuila (noreste), Nuevo León (norte y este) y Tamaulipas (oeste). Temperaturas máximas de 35 a 40 °C: Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Durango, Zacatecas (sur), Tabasco, Campeche y Yucatán. Temperaturas máximas de 30 a 35 °C: San Luis Potosí, Querétaro (norte), Hidalgo (norte), Veracruz, Puebla (norte y suroeste), Morelos y Quintana Roo. Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C durante la madrugada del jueves: zonas serranas de Chihuahua, Durango, Estado de México, Tlaxcala y Puebla.

Debido a que las condiciones climáticas pueden cambiar, las autoridades recomiendan a la población mantenerse informada y al pendiente de cualquier situación que pudiera ocurrir en el transcurso del día.

Protección Civil local se encargará de reportar en caso de que pudiera registrarse un evento que ponga en peligro a la ciudadanía.