Pensión Mujeres Bienestar: ¿Quiénes se registran hoy jueves 14 de agosto y cuáles son los requisitos?

Hoy, jueves 14 de agosto de 2025, continúa el registro para la Pensión Mujeres Bienestar, el programa impulsado por el Gobierno de México que entrega un apoyo económico bimestral de 3 mil pesos a mujeres de entre 60 y 64 años que no cuentan con una pensión contributiva.

La iniciativa, implementada por la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, busca fortalecer la autonomía económica de las beneficiarias y garantizarles un ingreso que contribuya a su bienestar.

¿Quiénes deben registrarse hoy jueves 14 de agosto?

De acuerdo con el calendario oficial de la Secretaría de Bienestar, este jueves corresponde el turno a las mujeres cuyo apellido paterno inicia con las letras N, Ñ, O o P.

El registro se lleva a cabo en los módulos de atención instalados en distintos puntos del país, en un horario aproximado de 9:00 a 16:00 horas, aunque puede variar según la localidad.

Requisitos para inscribirse a la Pensión Mujeres Bienestar

Para realizar el trámite, las interesadas deben acudir personalmente y presentar documentos en original y copia:

Acta de nacimiento .

Identificación oficial vigente (INE o pasaporte).

CURP en su versión más reciente.

Comprobante de domicilio no mayor a seis meses.

Número de teléfono (celular y/o fijo) para contacto.

En caso de que la solicitante requiera registrar a una persona auxiliar para apoyarla en el cobro y trámites, esta también deberá presentar identificación oficial y CURP.

Objetivo del programa

La Pensión Mujeres Bienestar se suma a la política social que busca reducir la brecha económica y de seguridad social entre mujeres y hombres en México. El apoyo es entregado cada dos meses mediante depósito bancario o tarjeta del Bienestar.

Periodo y sedes de registro

El proceso de inscripción estará activo del 1 al 30 de agosto de 2025 y las ubicaciones de los módulos pueden consultarse en la página oficial de la Secretaría de Bienestar o llamando a la Línea de Bienestar al 800 639 42 64.

¿Dónde obtener más información?

Las interesadas pueden consultar sedes, horarios y detalles del registro en el sitio oficial de la Secretaría de Bienestar o a través de la Línea de Bienestar marcando al 800 639 42 64.

Un programa para cerrar la brecha de desigualdad

La Pensión Mujeres Bienestar busca atender la desigualdad económica y social que históricamente ha afectado a las mujeres en México. Datos de la ENADIS 2022 señalan que el 35.3 por ciento de las mujeres ha enfrentado discriminación por su género, y la ENOE 2024 revela que sólo 46 de cada 100 mujeres en edad laboral participan en la economía, frente a 76 de cada 100 hombres.

Con este apoyo, el Gobierno de México busca reconocer el valor del trabajo doméstico y de cuidados, muchas veces no remunerado, que realizan millones de mujeres en el país.