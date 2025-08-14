La Casa de los Famosos México en vivo: se definen los seis nominados de la semana

En la Pre Gala, Elaine Haro dio 2 puntos a El Guana y 1 a Alexis Ayala, argumentando que no quería nominar a mujeres.

Ninel Conde dio 2 puntos a Mar Contreras por no ser frontal y hablar mal de ella, y 1 a Alexis Ayala por comentarios que no le gustan.

Mar dio 2 puntos a Mariana Botas por estar fuera de riesgo y querer mover la tabla, y 1 a Ninel Conde por verse afectada emocionalmente.

Aldo De Nigris dio 2 puntos a Facundo por comentarios pasivo-agresivos y 1 a Priscila Valverde por falta de conexión.

Abelito dio 2 puntos a Mariana Botas y 1 a Ninel Conde para nivelar la balanza y favorecer la supervivencia del Cuarto Noche.

Mariana, quien ganó previamente la moneda del destino, le dio 3 puntos a Mar, al argumentar que no le gustó que haya subestimado su inteligencia al asegurar que la manipulan.

Facundo dio 2 puntos a Aarón Mercury porque cree que lo envidia por no tener cejas, y 1 a Alexis Ayala porque le gusta estar en la placa.

Priscila Valverde dio 2 puntos a Alexis Ayala por su estrategia y 1 a El Guana esperando que nadie más lo nomine.

El Guana dio 2 puntos a Facundo y 1 a Shiky para debilitar su dupla tras el triunfo de la semana.

Aarón Mercury dio 2 puntos a Facundo por considerarlo un “grande” y 1 punto a Priscila Valverde por un comentario que percibió como soberbia.

Shiky dio 2 puntos a Alexis Ayala por no cumplir sus expectativas y 1 punto a Mar Contreras, aunque no quería nominar más.

Alexis Ayala dio 2 puntos a Facundo y 1 punto a Ninel Conde para afectar a cuarto Día.