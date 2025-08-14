México

La Casa de los Famosos México en vivo: se definen los seis nominados de la semana

Los habitantes del Cuarto Día y el Cuarto Noche definen sus estrategias en la noche de nominación

Por Anayeli Tapia Sandoval

05:33 hsHoy

La Casa de los Famosos México 2025: quiénes son los nominados de la tercera semana

En la dinámica de votación continúa la tensión entre el cuarto Noche y Día y en la placa suben por primera vez 6 celebridades

Por Cinthia Salvador

En la dinámica de votación
continúa la tensión entre el cuarto Noche y Día y la placa se inclinó una vez mas hacia uno de los equipos. (Captura de pantalla)

La noche del miércoles 13 de agosto marcó un nuevo capítulo en La Casa de los Famosos México 3 con la tercera ronda de nominaciones, una jornada definida por la tensión creciente entre los participantes. El ambiente en la residencia reflejó el peso de las recientes confrontaciones y el efecto que los videos de “el cine” ejercieron en la toma de decisiones, lo que alteró las dinámicas internas y modificó alianzas establecidas.

05:17 hsHoy

Resultados de la nominación

Tras la ronda de nominaciones en La Casa de Los Famosos México 2025, los seis concursantes con mayor cantidad de votos y que quedaron como nominados de la semana fueron Alexis Ayala, Facundo, Mar Contreras, Mariana Botas, Ninel Conde y El Guana, quedando en riesgo de eliminación y marcando la dinámica estratégica dentro de la casa.

Lista de puntos totales:

  • Alexis Ayala: 9
  • Facundo: 8
  • Mar Contreras: 4
  • Mariana Botas: 4
  • Ninel Conde: 3
  • El Guana: 3
  • Priscila Valverde: 2
  • Aarón Mercury: 2
  • Shiky: 1
  • Dalílah Polanco: 0
  • Aldo De Nigris: 0 puntos por su inmunidad
  • Abelito: 0
  • Elaine Haro: 0
04:43 hsHoy

Así van las nominaciones

  • En la Pre Gala, Elaine Haro dio 2 puntos a El Guana y 1 a Alexis Ayala, argumentando que no quería nominar a mujeres.
  • Ninel Conde dio 2 puntos a Mar Contreras por no ser frontal y hablar mal de ella, y 1 a Alexis Ayala por comentarios que no le gustan.
  • Mar dio 2 puntos a Mariana Botas por estar fuera de riesgo y querer mover la tabla, y 1 a Ninel Conde por verse afectada emocionalmente.
  • Aldo De Nigris dio 2 puntos a Facundo por comentarios pasivo-agresivos y 1 a Priscila Valverde por falta de conexión.
  • Abelito dio 2 puntos a Mariana Botas y 1 a Ninel Conde para nivelar la balanza y favorecer la supervivencia del Cuarto Noche.
  • Mariana, quien ganó previamente la moneda del destino, le dio 3 puntos a Mar, al argumentar que no le gustó que haya subestimado su inteligencia al asegurar que la manipulan.
  • Facundo dio 2 puntos a Aarón Mercury porque cree que lo envidia por no tener cejas, y 1 a Alexis Ayala porque le gusta estar en la placa.
  • Priscila Valverde dio 2 puntos a Alexis Ayala por su estrategia y 1 a El Guana esperando que nadie más lo nomine.
  • El Guana dio 2 puntos a Facundo y 1 a Shiky para debilitar su dupla tras el triunfo de la semana.
  • Aarón Mercury dio 2 puntos a Facundo por considerarlo un “grande” y 1 punto a Priscila Valverde por un comentario que percibió como soberbia.
  • Shiky dio 2 puntos a Alexis Ayala por no cumplir sus expectativas y 1 punto a Mar Contreras, aunque no quería nominar más.
  • Alexis Ayala dio 2 puntos a Facundo y 1 punto a Ninel Conde para afectar a cuarto Día.
  • Dalílah Polanco dio 2 puntos a Alexis Ayala y 1 punto a Mar Contreras, después de lo que vio en la Noche de Cine.
04:37 hsHoy

La noche de nominación llega de nuevo a La Casa de los Famosos México 2025 y la tensión está al máximo. Este miércoles 13 de agosto, la Gala promete giros inesperados, rivalidades encendidas y estrategias a flor de piel, con el Cuarto Día y el Cuarto Noche enfrentándose para definir quiénes ocuparán la temida placa de nominados. La reciente victoria de Mariana Botas con la Moneda del Destino ya movió las piezas del tablero y podría cambiar el rumbo del juego.

