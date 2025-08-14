La Casa de los Famosos México en vivo: se definen los seis nominados de la semana

La noche del miércoles 13 de agosto marcó un nuevo capítulo en La Casa de los Famosos México 3 con la tercera ronda de nominaciones, una jornada definida por la tensión creciente entre los participantes. El ambiente en la residencia reflejó el peso de las recientes confrontaciones y el efecto que los videos de “el cine” ejercieron en la toma de decisiones, lo que alteró las dinámicas internas y modificó alianzas establecidas.
Tras la ronda de nominaciones en La Casa de Los Famosos México 2025, los seis concursantes con mayor cantidad de votos y que quedaron como nominados de la semana fueron Alexis Ayala, Facundo, Mar Contreras, Mariana Botas, Ninel Conde y El Guana, quedando en riesgo de eliminación y marcando la dinámica estratégica dentro de la casa.
