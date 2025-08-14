Internautas destrozan a Christian Nodal tras su entrevista con Adela Micha: “No hace falta que lo funen, él solito puede”

Internautas se lanzan contra Christian Nodal. (La Saga/Redes sociales)

La más reciente entrevista de Christian Nodal con Adela Micha provocó fuertes críticas y una intensa ola de reacciones en redes sociales, donde los usuarios señalaron contradicciones y pusieron en duda la versión cronológica de los eventos personales que relató el cantante.

Frente a las cámaras, Nodal intentó aclarar el calendario de su ruptura con Cazzu, madre de su hija, y su posterior unión con Ángela Aguilar. Pese a ello, el público en plataformas como X (antes Twitter) y otras redes se volcó contra él, dudando de su narrativa y esparciendo una ola de memes, mensajes sarcásticos y cuestionamientos sobre su honestidad.

¿Qué dijo Christian Nodal con Adela Micha?

Durante la conversación exclusiva con Adela Micha en La Saga, Christian Nodal insistió en que no existió infidelidad alguna entre sus relaciones con Cazzu y Ángela Aguilar, detallando que formalizó su ruptura con la madre de su hija el 8 de mayo y que hasta 12 días después entabló un vínculo sentimental con Ángela.

“Nosotros terminamos la relación el 8 de mayo. Yo le avisé a Cazzu el 20 de mayo que empezaría a salir con alguien y luego le confirmé que era Ángela”, explicó el cantante. Según Nodal, ya atravesaba una relación agotada en la que ambos funcionaban como amigos y padres, pero no como pareja: “Éramos muy buenos amigos, pero ya no había amor”.

Sobre su vínculo con la familia Aguilar y el inicio de la relación con Ángela, Nodal manifestó que el primer acercamiento sentimental ocurrió el 13 o 14 de mayo y que la boda espiritual se realizó en Roma el 29 de ese mismo mes. “Fue algo privado, nunca planeado, pero sentí que era el amor de mi vida”, narró.

“Fue una aventura, se respiraba el amor en todas partes. Me sentí vivo y más feliz que nunca”, contó al describir el evento y la discreción que intentaron mantener, aunque posteriormente fueron captados por la prensa y eso aceleró que la noticia saliera a la luz.

El artista defendió a Ángela Aguilar de los ataques recibidos en redes y sostuvo ante Adela Micha que existen campañas organizadas y financiadas para difamarla: “No es normal el hate que ha recibido, pero está comprobado que hubo campañas pagadas contra ella, no sé por quién, pero existen”.

En relación con su expareja y la manutención de su hija, Nodal recalcó que nunca ha dejado de cumplir sus responsabilidades: “Jamás le faltará papá ni lo necesario a mi hija. Siempre voy a estar ahí”. Explicó que el contacto con Cazzu actualmente ocurre solo a través de abogados y siempre poniendo como prioridad el bienestar de su hija.

Recalcó que nunca se ha presentado una demanda formal en los juzgados y que toda la negociación versa sobre el bienestar de Inti, sin disputas judiciales graves.

Sobre el escándalo y el manejo mediático de su vida privada, el cantante explicó que nunca buscó la exposición de Ángela y Cazzu. Aprovechó para defender su carrera, señalando que jamás impidió que su expareja trabajara o que saliera adelante con su carrera artística.

Nodal reconoció errores y emociones contradictorias sobre la velocidad de los hechos recientes: “Me arrepiento de no haber hecho las cosas mejor con la madre de mi hija, pero siempre fui honesto y fiel a lo que sentía”.

El reto con la familia Aguilar

Uno de los temas abordados por Christian Nodal fue el proceso de aceptación y el ambiente al interior de la familia Aguilar al inicio de su relación con Ángela. El cantante reveló la dificultad de ganarse la confianza de Pepe Aguilar, padre de Ángela, describiéndolo como un reto importante debido al temor y dudas naturales que surgieron.

“Pepe estaba muy asustado. Nadie tenía fe en la relación. Fue complicado el acercamiento. Siempre hubo respeto y se pusieron líneas claras.” Según narró, fue la suegra quien contribuyó a suavizar la situación y la relación se fortaleció con el tiempo.

Consultado sobre sus planes, el cantante afirmó que por ahora no planea tener más hijos, aunque expresó su deseo de formar una familia grande en el futuro.

Explicó que tanto él como Ángela Aguilar consideran esperar antes de dar el siguiente paso parental. “Queremos esperar. Ángela es muy joven y yo ya soy padre. Tal vez en cinco o seis años”, precisó Nodal, que enfatizó su interés en fortalecer la relación y sus prioridades profesionales.

Sobre Belinda

Durante la charla, Nodal hizo referencia a antiguas relaciones, incluyendo la que mantuvo con Belinda, y aseguró que jamás existió ningún tercero en discordia.

Subrayó que sus propias vivencias sentimentales le han permitido crecer emocionalmente, aunque trajo consigo aprendizajes dolorosos. “Siempre he sido transparente. Entrego todo en una relación y doy todo lo que tengo. Me encantaría ser el que mejor ama, no solo el que más ama”, comentó.

Fans se lanzan contra Nodal

En menos de 24 horas, miles de internautas criticaron con dureza a Christian Nodal, acusándolo de inconsistencias, incongruencias e hipocresía.

Los comentarios más recurrentes giraron en torno a la velocidad del cambio sentimental del cantante, la cercanía de las fechas que proporcionó respecto a la ruptura con Cazzu y el comienzo con Ángela Aguilar, y la veracidad de sus afirmaciones.

La mayoría de los usuarios ironizaron sobre las declaraciones en torno a supuestas campañas de odio pagadas contra Ángela Aguilar. “Nodal diciendo que el hate a Ángela es pagado y yo haciéndolo todo gratis”, comentó una usuaria, mientras distintos internautas pedían “que les depositen” por criticar a la pareja en línea.

La relación de Nodal y Ángela fue puesta bajo la lupa por la diferencia de edades y por las preguntas sobre el traslape de relaciones. “Cazzu tranquila viendo cómo Christian Nodal y Ángela Aguilar confirman que fueron amantes porque sus historias no concuerdan”, ironizó otra usuaria.

Frases como “No hace falta que lo funen, él solito puede”, “A Nodal lo que le falta es una agenda”, y “Lo mejor de la entrevista es comprobar que engañó a Cazzu y hacerse la víctima de no poder ver a su hija” ganaron popularidad entre los mensajes más replicados en X.

