Guana promete donar a albergues de animales a cambio de seguir en la casa tras su nominación

Su gesto solidario generó conmoción dentro y fuera del reality

Por Jesús Tovar Sosa

Guana promete labor altruista por
Foto: (Jesús Tovar Sosa/Infobae)

Durante la más reciente gala de nominación en el popular reality show de La Casa de los Famosos, los ánimos se encendieron cuando Galilea Montijo anunció quiénes quedaban en riesgo de abandonar la casa.

“Alexis, Facundo, Mar, Mariana, Guana y Ninel están en riesgo de abandonar la casa. En este momento se abren las votaciones, les recuerdo que el voto es positivo, en instantes yo me conecto con ellos. Dios, esta casa va a arder...”, declaró. Posteriormente, confirmó que los 13 habitantes ya habían pasado por el confesionario para nominar.

Uno de los momentos más inesperados de la noche fue la inclusión de Guana entre los nominados. Por primera vez en esta temporada, el carismático habitante se vio en riesgo de abandonar la competencia. La noticia generó sorpresa tanto dentro como fuera de la casa, ya que Guana ha sido uno de los personajes más queridos, constantes y relevantes para la narrativa del programa.

Guana lanza propuesta para salvarse
Foto: (RRSS)

Visiblemente afectado por la nominación, Guana se reunió con sus compañeros del Cuarto Noche y, poco después, rompió el silencio frente a las cámaras para enviar un mensaje al público. Con tono reflexivo y directo, lanzó una propuesta que rápidamente se volvió viral: prometió donar 10 mil pesos en especie a cualquier albergue de perros y gatos, en caso de ser salvado por el voto de la audiencia.

“Estaría chido quedarme otra semana, pero también estaría muy chido apoyar a los albergues”, expresó Guana, dejando ver que, más allá de su permanencia en el reality, su intención era aprovechar el momento para hacer algo positivo.

La iniciativa no pasó desapercibida entre sus compañeros. De manera casi inmediata, otros integrantes del Cuarto Noche, como Aaron, Mar y Abelito, se sumaron a la causa, declarando que, aunque la promesa era personal de Guana, cada uno de ellos también donaría 10 mil pesos, con el objetivo colectivo de salvar a todo su cuarto. Este gesto grupal fue visto por muchos como una demostración de unidad, pero también de conciencia social y empatía.

En redes sociales, la promesa solidaria generó reacciones mayoritariamente positivas. Usuarios destacaron el gesto como una estrategia diferente y con causa, alejándose de los tradicionales discursos de “merezco quedarme”.

El Guana en La Casa
El Guana en La Casa de los Famosos México se ha convertido en uno de los habitantes más resonados de la temporada.

Muchos internautas comenzaron a compartir publicaciones apoyando el trato, algunos incluso sugiriendo que este tipo de acciones deberían ser más comunes en este tipo de programas.

Mientras se desarrollan las votaciones, el futuro de Guana y sus compañeros permanece incierto. Sin embargo, lo que es claro es que su iniciativa ha logrado conectar con el público desde otro ángulo: el de la generosidad y la responsabilidad social.

En medio de la competencia, su promesa dejó una huella que va más allá del juego, recordando que los reflectores también pueden usarse para visibilizar causas importantes.

