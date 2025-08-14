México

Dólar: cotización de apertura hoy 14 de agosto en México

Este es el comportamiento de la divisa estadounidense durante los primeros minutos de la jornada

Por Infobae Noticias

Guardar
La paridad peso-dólar ha estado
La paridad peso-dólar ha estado ligada históricamente. (Infobae)

El dólar estadounidense se cotiza al comienzo de sesión a 18,75 pesos mexicanos en promedio, lo cual implicó un cambio del 0,66% comparado con los 18,63 pesos de la sesión previa.

En los últimos siete días, el dólar estadounidense acumula un ascenso 0,72%; sin embargo desde hace un año aún mantiene una bajada del 5,27%.

En cuanto a los cambios de este día respecto de fechas anteriores, encadena dos jornadas sucesivas en positivo. En referencia a la volatilidad de la última semana, es de 5,56%, que es una cifra notoriamente inferior al dato de volatilidad anual (12,08%), de forma que podemos decir que está pasando por un periodo de mayor estabilidad en los últimos días.

Los pronósticos económicos para 2025

En el último año la
En el último año la moneda mexicana ha ganado terreno al dólar estadounidense. (Infobae)

La relación peso-dólar durante el 2024 estuvo marcada por los contrastes. El año comenzó con la moneda mexicana fortalecida ante la divisa estadounidense. El billete verde llegó a venderse en 16 pesos por unidad, algo que no ocurría en casi una década. El mote de “superpeso” quedaba más que nunca.

Sin embargo, como fue avanzando el peso se fue depreciando debido, principalmente, a decisiones políticas, como la polémica Reforma al Poder Judicial y la eliminación de órganos autónomos.

El retroceso de la moneda azteca se agravó con la campaña de Donald Trump, su victoria electoral como presidente de Estados Unidos y sus amenazas de poner aranceles a todos los productos mexicanos –y canadienses– si México no mejoraba la seguridad en la frontera.

Fue así que el dólar regresó a los 20 pesos, quedando muy por arriba de los pronósticos del Banco de México (Banxico).

Para 2025, Banxico espera que el dólar cotice en una media que va desde los 20.24 pesos y hasta los 20.69 pesos, un pronóstico conservador considerando las repercusiones que traerían para el tipo de cambios los dichos y políticas de Trump en la Casa Blanca.

La inflación estuvo relativamente estable en 2024 rondando entre el 4%, a excepción de junio cuando casi alcanza el 6, de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

En este año, Banxico pronostica que la inflación estará por debajo de los cuatro puntos hasta el 3.8%.

En cuanto al crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB), los bajos pronósticos se mantienen. El banco central espera un alza del PIB de apenas 1.2%.

Cómo es el peso mexicano

El peso mexicano es la moneda de curso legal de México y se trata de la primera moneda en el mundo que usó el signo de $, mismo que más tarde fue retomado por Estados Unidos para el dólar.

Esta moneda es la decimoquinta moneda más negociada en el mundo, así como la más negociada en América Latina y la tercera a nivel continente sólo detrás del dólar estadounidense y el canadiense.

Actualmente se usa la abreviación MXN para hablar sobre el peso mexicano, pero antes de 1993 se usaban las siglas MXP.

Las monedas que normalmente se usan en México tienen forma semicircular y tienen el escudo nacional al reverso. Un peso mexicano equivale a 100 centavos. Existen monedas de 1, 5, 10 y 20 pesos; mientras que en billetes hay de 20, 50, 100, 200, 500 y 1,000 pesos.

Temas Relacionados

DólarPeso mexicanoTipo de cambiomexico-noticiasMexico EconomíaNoticias

Más Noticias

La Casa de los Famosos México en vivo hoy 14 de agosto: quiénes son los nominados de la semana

Sigue minuto a minuto la transmisión 24/7 del reality show tras la tercera gala de nominación

La Casa de los Famosos

“Cuidarme también es Buscarte”: presentan proyecto de autocuidado para personas buscadoras en Chihuahua

Organizaciones civiles y autoridades lanzan una guía pionera que prioriza la protección física y emocional de quienes buscan a personas no localizadas

“Cuidarme también es Buscarte”: presentan

Sheinbaum presume datos sobre reducción histórica de pobreza en sexenio de AMLO: “Es extraordinario”

La mandataria mexicana presentó los recientes datos de la ENIGH del INEGI, la cual destaca que la pobreza multidimensional y extrema se redujeron considerablemente de 2022 a 2024

Sheinbaum presume datos sobre reducción

Socavón provoca cierre vial en la lateral de la México-Querétaro, a la altura de Perinorte

Autoridades mexiquenses piden a conductores extremar precauciones y tomar rutas alternas

Socavón provoca cierre vial en

Beca Rita Cetina: esta es la fecha de registro para nuevo ingreso a secundaria

El registro en línea debe realizarse por madres, padres o tutores a través de la página oficial

Beca Rita Cetina: esta es
MÁS NOTICIAS

NARCO

“Cuidarme también es Buscarte”: presentan

“Cuidarme también es Buscarte”: presentan proyecto de autocuidado para personas buscadoras en Chihuahua

Denuncian presunta corrupción en Ecatepec vinculada a gaseras clandestinas

¿Cómo suena la voz de Iván Archivaldo Guzmán? Este es el corrido de Panchito Arredondo que lo revela

Ellos son los narcos mexicanos que podrían ser entregados a EEUU en una tercera fase

Detienen a dos personas en Ciudad Universitaria por presunta posesión de sustancia ilícita

ENTRETENIMIENTO

La Casa de los Famosos

La Casa de los Famosos México en vivo hoy 14 de agosto: quiénes son los nominados de la semana

Christian Nodal confiesa qué lo conquistó de su esposa Ángela Aguilar

El mensaje de Adela Micha contra Belinda y Cazzu tras entrevista con Christian Nodal: “Antes de que se reúnan”

Alana Flores calla a Faitelson en vivo después de compararla con ‘Canelo’ Álvarez: “Cómo te encanta hablar de otros por hablar”

Christian Nodal revela cuándo se va a casar por la iglesia con Ángela Aguilar

DEPORTES

Jesús Dueñas exhibe falsificación de

Jesús Dueñas exhibe falsificación de contrato por parte de Juárez FC, recibirá millonaria indemnización

Alana Flores calla a Faitelson en vivo después de compararla con ‘Canelo’ Álvarez: “Cómo te encanta hablar de otros por hablar”

¿Qué tan cerca está el debut de Aaron Ramsey con Pumas?

Canelo Álvarez revela qué hará diferente para su pelea ante Terence Crawford: “Sacaré todo de mí”

México debuta en la Serie Mundial de Pequeñas Ligas 2025: Fecha, rival y dónde ver el partido