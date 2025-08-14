México

Detienen a dos personas en Ciudad Universitaria por presunta posesión de sustancia ilícita

La UNAM ha implementado medidas de seguridad ante reciente regreso a clases

Por Jesús Tovar Sosa

Guardar
Logran dar con dos presuntos
Logran dar con dos presuntos responsables de un intercambio y consumo ilícito de sustancias en instalaciones de la UNAM. Diseño: (Jesús Tovar Sosa/Infobae)

Con motivo del inicio del ciclo escolar 2025–2026, la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), a través de la Dirección General de Análisis, Protección y Seguridad Universitaria (DGAPSU), informó que ha reforzado sus medidas de vigilancia y monitoreo en todos los campus universitarios, particularmente en Ciudad Universitaria.

Estas acciones tienen como objetivo preservar la integridad y seguridad de la comunidad universitaria, especialmente de los estudiantes de nuevo ingreso, quienes este mes se integran por primera vez a la vida académica universitaria.

De acuerdo con un comunicado oficial emitido por la DGAPSU, los operativos actuales se centran en la detección oportuna de conductas contrarias al reglamento universitario y posibles actos ilícitos dentro de las instalaciones. La medida responde al compromiso institucional de garantizar espacios seguros para el desarrollo académico y personal de los más de 360 mil estudiantes que conforman la Máxima Casa de Estudios.

UNAM busca proteger a comunidad
UNAM busca proteger a comunidad universitaria con operativos de seguridad en regreso a clases. Foto: (iStock)

Como parte de estas acciones, se informó que una denuncia anónima alertó a las autoridades universitarias sobre la presencia de un grupo de personas que, presuntamente, realizaban un intercambio y consumo de sustancias ilícitas en las inmediaciones de la Coordinación de Americano. Según el reporte, posteriormente se habrían trasladado al Anexo de la Facultad de Ingeniería.

En respuesta a la denuncia, cuerpos de seguridad universitaria se movilizaron de inmediato para localizar a los presuntos responsables. Tras realizar un operativo de búsqueda en el área señalada, se logró ubicar a dos de los presuntos implicados, quienes, al notar la presencia del personal de vigilancia, intentaron desplazarse dentro del campus, buscando apoyo entre otros estudiantes.

Pese a este intento de evasión, ambos individuos fueron detenidos y, durante su revisión, se les encontró en presunta posesión de una sustancia orgánica verde seca con características similares a la marihuana. Conforme a los protocolos establecidos por la normatividad interna y en coordinación con las autoridades correspondientes, los detenidos fueron remitidos al Juzgado Cívico, donde se determinará su situación jurídica.

La UNAM emitió un comunicado
La UNAM emitió un comunicado sobre la reciente detención en Ciudad Universitaria. Foto: (DGAPSU-UNAM)

La DGAPSU reiteró que estos operativos no buscan criminalizar a la comunidad, sino protegerla y garantizar una convivencia respetuosa y enmarcada en la legalidad.

En este sentido, hizo un llamado a toda la comunidad universitaria a conducirse dentro del campus conforme al marco jurídico y normativo de la UNAM, el cual prohíbe expresamente el consumo, posesión y distribución de sustancias ilegales dentro de las instalaciones universitarias.

Finalmente, la dependencia universitaria reiteró que mantendrá y reforzará las medidas de seguridad durante todo el semestre, especialmente en áreas de alta afluencia y en puntos donde previamente se han registrado incidentes. Además, invitó a estudiantes, académicos y trabajadores a reportar cualquier actividad sospechosa mediante los canales oficiales de atención.

Temas Relacionados

Ciudad UniversitariaUNAMDetenciónSeguridadNarco en Méxicomexico-noticias

Más Noticias

Fans señalan contradicciones en las fechas y relatos de Christian Nodal y Ángela Aguilar sobre su relación

Contradicciones en fechas, relatos y vínculos previos con Cazzu y Belinda han generado dudas entre los internautas

Fans señalan contradicciones en las

¿Qué pasó en La Casa de los Famosos México la madrugada de este 14 de agosto?

Los habitantes del Cuarto Día y el Cuarto Noche definen sus estrategias en la noche de nominación

¿Qué pasó en La Casa

México es reconocido internacionalmente por sus avances en el control del tabaco

El tabaquismo es una de las principales causas de muerte prevenible a nivel mundial

México es reconocido internacionalmente por

Nodal revela que no ve a su hija Inti porque son muchas horas de vuelo y tiene agenda saturada

El cantante rompió el silencio y aceptó que le gustaría ver más a su hija

Nodal revela que no ve

Guana promete donar a albergues de animales a cambio de seguir en la casa tras su nominación

Su gesto solidario generó conmoción dentro y fuera del reality

Guana promete donar a albergues
MÁS NOTICIAS

NARCO

Aseguran camión que pretendía llevar

Aseguran camión que pretendía llevar más de 9 millones de pesos en cocaína de México a EEUU

Embajador de EEUU reconoce al Gabinete de Seguridad tras entrega de 26 narcos: “Trabajamos como aliados soberanos”

Caen a ocho personas en Quintana Roo con armas exclusivas del Ejército: buscaban controlar venta de drogas

“El Z-40” y “El Z-42” asesinaron a más de un custodio penitenciario al año mientras estaban en prisión

Servando Gómez, La Tuta, es procesado en EEUU: el jefe criminal que se encargaba del Puerto de Lázaro Cárdenas

ENTRETENIMIENTO

Fans señalan contradicciones en las

Fans señalan contradicciones en las fechas y relatos de Christian Nodal y Ángela Aguilar sobre su relación

¿Qué pasó en La Casa de los Famosos México la madrugada de este 14 de agosto?

Nodal revela que no ve a su hija Inti porque son muchas horas de vuelo y tiene agenda saturada

Guana promete donar a albergues de animales a cambio de seguir en la casa tras su nominación

Internautas destrozan a Christian Nodal tras su entrevista con Adela Micha: “No hace falta que lo funen, él solito puede”

DEPORTES

¿Qué tan cerca está el

¿Qué tan cerca está el debut de Aaron Ramsey con Pumas?

Canelo Álvarez revela qué hará diferente para su pelea ante Terence Crawford: “Sacaré todo de mí”

México debuta en la Serie Mundial de Pequeñas Ligas 2025: Fecha, rival y dónde ver el partido

Javier Alarcón revela cuál es su mayor preocupación en Cruz Azul tras la salida de Giakoumakis

¿Qué otras figuras destacadas han dejado Fox Sports México recientemente y cuáles podrían ser las razones?