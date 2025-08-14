Detienen a dos personas en Ciudad Universitaria por presunta posesión de sustancia ilícita

Logran dar con dos presuntos responsables de un intercambio y consumo ilícito de sustancias en instalaciones de la UNAM. Diseño: (Jesús Tovar Sosa/Infobae)

Con motivo del inicio del ciclo escolar 2025–2026, la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), a través de la Dirección General de Análisis, Protección y Seguridad Universitaria (DGAPSU), informó que ha reforzado sus medidas de vigilancia y monitoreo en todos los campus universitarios, particularmente en Ciudad Universitaria.

Estas acciones tienen como objetivo preservar la integridad y seguridad de la comunidad universitaria, especialmente de los estudiantes de nuevo ingreso, quienes este mes se integran por primera vez a la vida académica universitaria.

De acuerdo con un comunicado oficial emitido por la DGAPSU, los operativos actuales se centran en la detección oportuna de conductas contrarias al reglamento universitario y posibles actos ilícitos dentro de las instalaciones. La medida responde al compromiso institucional de garantizar espacios seguros para el desarrollo académico y personal de los más de 360 mil estudiantes que conforman la Máxima Casa de Estudios.

UNAM busca proteger a comunidad universitaria con operativos de seguridad en regreso a clases. Foto: (iStock)

Como parte de estas acciones, se informó que una denuncia anónima alertó a las autoridades universitarias sobre la presencia de un grupo de personas que, presuntamente, realizaban un intercambio y consumo de sustancias ilícitas en las inmediaciones de la Coordinación de Americano. Según el reporte, posteriormente se habrían trasladado al Anexo de la Facultad de Ingeniería.

En respuesta a la denuncia, cuerpos de seguridad universitaria se movilizaron de inmediato para localizar a los presuntos responsables. Tras realizar un operativo de búsqueda en el área señalada, se logró ubicar a dos de los presuntos implicados, quienes, al notar la presencia del personal de vigilancia, intentaron desplazarse dentro del campus, buscando apoyo entre otros estudiantes.

Pese a este intento de evasión, ambos individuos fueron detenidos y, durante su revisión, se les encontró en presunta posesión de una sustancia orgánica verde seca con características similares a la marihuana. Conforme a los protocolos establecidos por la normatividad interna y en coordinación con las autoridades correspondientes, los detenidos fueron remitidos al Juzgado Cívico, donde se determinará su situación jurídica.

La UNAM emitió un comunicado sobre la reciente detención en Ciudad Universitaria. Foto: (DGAPSU-UNAM)

La DGAPSU reiteró que estos operativos no buscan criminalizar a la comunidad, sino protegerla y garantizar una convivencia respetuosa y enmarcada en la legalidad.

En este sentido, hizo un llamado a toda la comunidad universitaria a conducirse dentro del campus conforme al marco jurídico y normativo de la UNAM, el cual prohíbe expresamente el consumo, posesión y distribución de sustancias ilegales dentro de las instalaciones universitarias.

Finalmente, la dependencia universitaria reiteró que mantendrá y reforzará las medidas de seguridad durante todo el semestre, especialmente en áreas de alta afluencia y en puntos donde previamente se han registrado incidentes. Además, invitó a estudiantes, académicos y trabajadores a reportar cualquier actividad sospechosa mediante los canales oficiales de atención.