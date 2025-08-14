Detienen a dos personas en Ciudad Universitaria por presunta posesión de sustancia ilícita

Con motivo del inicio del ciclo escolar 2025–2026, la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), a través de la Dirección General de Análisis, Protección y Seguridad Universitaria (DGAPSU), informó que ha reforzado sus medidas de vigilancia y monitoreo en todos los campus universitarios, particularmente en Ciudad Universitaria.
Estas acciones tienen como objetivo preservar la integridad y seguridad de la comunidad universitaria, especialmente de los estudiantes de nuevo ingreso, quienes este mes se integran por primera vez a la vida académica universitaria.
De acuerdo con un comunicado oficial emitido por la DGAPSU, los operativos actuales se centran en la detección oportuna de conductas contrarias al reglamento universitario y posibles actos ilícitos dentro de las instalaciones. La medida responde al compromiso institucional de garantizar espacios seguros para el desarrollo académico y personal de los más de 360 mil estudiantes que conforman la Máxima Casa de Estudios.
Como parte de estas acciones, se informó que una denuncia anónima alertó a las autoridades universitarias sobre la presencia de un grupo de personas que, presuntamente, realizaban un intercambio y consumo de sustancias ilícitas en las inmediaciones de la Coordinación de Americano. Según el reporte, posteriormente se habrían trasladado al Anexo de la Facultad de Ingeniería.
En respuesta a la denuncia, cuerpos de seguridad universitaria se movilizaron de inmediato para localizar a los presuntos responsables. Tras realizar un operativo de búsqueda en el área señalada, se logró ubicar a dos de los presuntos implicados, quienes, al notar la presencia del personal de vigilancia, intentaron desplazarse dentro del campus, buscando apoyo entre otros estudiantes.
Pese a este intento de evasión, ambos individuos fueron detenidos y, durante su revisión, se les encontró en presunta posesión de una sustancia orgánica verde seca con características similares a la marihuana. Conforme a los protocolos establecidos por la normatividad interna y en coordinación con las autoridades correspondientes, los detenidos fueron remitidos al Juzgado Cívico, donde se determinará su situación jurídica.
La DGAPSU reiteró que estos operativos no buscan criminalizar a la comunidad, sino protegerla y garantizar una convivencia respetuosa y enmarcada en la legalidad.
En este sentido, hizo un llamado a toda la comunidad universitaria a conducirse dentro del campus conforme al marco jurídico y normativo de la UNAM, el cual prohíbe expresamente el consumo, posesión y distribución de sustancias ilegales dentro de las instalaciones universitarias.
Finalmente, la dependencia universitaria reiteró que mantendrá y reforzará las medidas de seguridad durante todo el semestre, especialmente en áreas de alta afluencia y en puntos donde previamente se han registrado incidentes. Además, invitó a estudiantes, académicos y trabajadores a reportar cualquier actividad sospechosa mediante los canales oficiales de atención.