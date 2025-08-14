México

Cuál es el tiempo de espera en las garitas de Tijuana este 14 de agosto

A través de las tres garitas que se ubican en el municipio fronterizo se puede cruzar de forma terrestre a territorio estadounidense, particularmente a San Diego, California

Por Rodrigo Gutiérrez González

Guardar
La frontera de México y
La frontera de México y Estados Unidos es la más transitada del mundo, así como una de las más vigiladas (Infobae Imagen Ilustrativa)

La garita de San Ysidro es considerada la más transitada del planeta y es una de las tres principales que se encuentran en Tijuana, Baja California y dan acceso a San Diego, California, en Estados Unidos.

Esto implica que las personas que intentan pasar a territorio estadounidense por este método tengan en cuenta el tiempo que eso conlleva, ya sea al hacerlo a pie o con un coche.

Es por eso que aquí te dejamos el estado de la garita de San Ysidro, pero también la de Otay Mesa y la de Chaparral y averigua cuántos minutos tardar en cruzarlas la mañana de este jueves 14 de agosto.

En vivo: cómo está la línea en Tijuana

Revisa en tiempo real
Revisa en tiempo real el estado de las garitas de Tijuana (Infobae Imagen Ilustrativa)

Garita San Ysidro

Tiempo de espera por automóvil:

General

5 líneas abiertas

1:12 horas

Sentri

11 líneas abiertas

39 minutos

ReadyLane

12 líneas abiertas

1:03 horas

Tiempo de espera caminando:

General

15 líneas abiertas

48 minutos

ReadyLane

2 líneas abiertas

8 minutos

Garita Otay Mesa

Tiempo de espera por automóvil:

General

2 líneas abiertas

1:12 horas

Sentri

3 líneas abiertas

43 minutos

ReadyLane

5 líneas abiertas

1:12 horas

Tiempo de espera caminando:

General

6 líneas abiertas

31 minutos

Garita Chaparral

Tiempo de espera caminando:

General

4 líneas abiertas

16 minutos

ReadyLane

1 línea abierta

3 minutos

¿Cuáles son los horarios de las garitas de Tijuana?

El cruce de Tijuana
El cruce de Tijuana y San Diego es la frontera más transitada del mundo (EFE)

Además del tiempo de espera, otra información importante que debes tener en cuenta al cruzar la frontera es el horario, pues depende de la forma y la garita por la que pases los días y horas de servicio.

Es por eso que aquí te dejamos los horarios de las tres garitas, de acuerdo con información de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP, por sus siglas en inglés).

La garita de San Ysidro, el cruce fronterizo más transitado del mundo, tiene dos horarios:

Para el cruce vehícular funciona de lunes a domingo, las 24 horas del día, en todas sus modalidades: desde vehículo Estándar, Ready Lane y Sentri.

Mientras que el peatonal, ya sea el Estándar o el Ready Lane, está abierta también de lunes a domingo, pero de 6:00 horas a 14:00 horas.

En el caso de la garita de de Otay Mesa el horario, tanto de vehículos como de peatones, es de lunes a domingo, las 24 horas del día, en todas sus modalidades: desde vehículo Estándar, Ready Lane y Sentri.

Sin embargo, el cruce comercial de esta garita es, también todos los días, pero de las 6:00 horas hasta las 22:00 horas.

En cuanto a la garita del Chaparral, que es exclusivamente peatonal, el cruce tiene un horario de lunes a domingo de las 6:00 horas y hasta las 14:00 horas.

Temas Relacionados

GaritasTijuanaBaja Californiamexico-noticiasnoticias

Más Noticias

Sujeto asesina a machetazos a su hijo de 9 años en Guanajuato, estaba bajo los efectos del alcohol

La tragedia generó conmoción en la comunidad, vecinos piden justicia por el pequeño quien pagó el descontrol de su padre

Sujeto asesina a machetazos a

¿Quiénes son los testigos, periodistas y expertos que aparecen en la serie ‘Marcial Maciel: el lobo de Dios’?

El documental se estrenó este 14 de agosto a través de HBO Max

¿Quiénes son los testigos, periodistas

Acusan a Taylor Swift de plagiar a la actriz mexicana Dolores del Río por la portada de ‘The Life of a Showgirl’

La revelación de la portada oficial del nuevo disco de la cantante estadounidense ha generado revuelo en redes con comparaciones hacia la estrella del Cine de Oro

Acusan a Taylor Swift de

Cómo preparar un posset de limón, la receta que está en tendencia por su cremosidad

Aprende a preparar delicioso y legendario postre de origen británico con mucho sabor y consistencia

Cómo preparar un posset de

“Por el bien de mi hija”: Nodal revela si peleará por la custodia de Inti para que viva con él y Ángela Aguilar

El intérprete de regional mexicano habló sobre su relación con Cazzu actualmente

“Por el bien de mi
MÁS NOTICIAS

NARCO

Cae en CDMX “El Chaparro”,

Cae en CDMX “El Chaparro”, presunto líder de célula “H1A1″ perteneciente a La Nueva Familia Michoacana

Quién es la joya de la corona del CJNG en las mega entregas de 2025: de los lujos en prisión a la corte en EEUU

“Cuidarme también es Buscarte”: presentan proyecto de autocuidado para personas buscadoras en Chihuahua

Denuncian presunta corrupción en Ecatepec vinculada a gaseras clandestinas

¿Cómo suena la voz de Iván Archivaldo Guzmán? Este es el corrido de Panchito Arredondo que lo revela

ENTRETENIMIENTO

¿Quiénes son los testigos, periodistas

¿Quiénes son los testigos, periodistas y expertos que aparecen en la serie ‘Marcial Maciel: el lobo de Dios’?

Acusan a Taylor Swift de plagiar a la actriz mexicana Dolores del Río por la portada de ‘The Life of a Showgirl’

“Por el bien de mi hija”: Nodal revela si peleará por la custodia de Inti para que viva con él y Ángela Aguilar

La Casa de los Famosos México en vivo hoy 14 de agosto: Facundo cree que no ganará el reality y destapa a sus gallos

Christian Nodal y Cazzu: este era el plan que tenían para desmentir rumores tras su ruptura

DEPORTES

Ricardo Peláez critica la trayectoria

Ricardo Peláez critica la trayectoria de JJ Macías y su posible llegada a Pumas: “Se cree más de lo que es”

Jesús Dueñas exhibe falsificación de contrato por parte de Juárez FC, recibirá millonaria indemnización

Alana Flores calla a Faitelson en vivo después de compararla con ‘Canelo’ Álvarez: “Cómo te encanta hablar de otros por hablar”

¿Qué tan cerca está el debut de Aaron Ramsey con Pumas?

Canelo Álvarez revela qué hará diferente para su pelea ante Terence Crawford: “Sacaré todo de mí”