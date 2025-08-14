México

Citlalli Hernández respalda el ‘Compromiso de Tlatelolco’ en XVI Conferencia Regional Sobre las Mujeres: en esto consiste

La secretaria de las Mujeres consideró que el documento ayudará a tener una sociedad más justa e igualitaria

Por Fernanda López-Castro

Guardar
Citlalli Hernández expresó su respaldo
Citlalli Hernández expresó su respaldo al 'Compromiso de Tlatelolco'. | Secretaría de las Mujeres

Citlalli Hernández, secretaria de las Mujeres, expresó su respaldo al ‘Compromiso de Tlatelolco’, la ruta de acción para la próxima década en materia de cuidados, que se analiza y elabora en la XVI Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe que este año se realiza en la Ciudad de México.

El proyecto se presentó en el Centro Cultural Universitario Tlatelolco, en presencia de más de 30 delegadas de los países integrantes de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) y será analizado durante el evento por las asistentes.

Hernández Mora, señaló que el documento de posición es un ancla al futuro y a la sociedad que hemos soñado, una sociedad más justa e igualitaria.

“A partir de este momento que el llamado sea a la acción constante, que este compromiso se quede en la cotidianidad de la toma de decisiones que tenemos todas”, dijo durante su intervención como presidenta de la Mesa Directiva de la Conferencia.

¿En qué consiste el ‘Compromiso de Tlatelolco’?

El documento de posición, titulado “La sociedad del cuidado: gobernanza, economía política y diálogo social para una transformación con igualdad de género”, señala que la carga de trabajo no remunerado de las mujeres sobrepasa las 20 horas semanales.

Además, apunta que mientras las mujeres destinan dos tercios de su tiempo al trabajo no remunerado, los hombres lo hacen sólo un tercio.

Por ello, se plantea que, para garantizar el cuidado infantil y de personas adultas mayores con estándares internacionales a 2035, se requerirá una inversión del 4.7 por ciento del PIB, meta que debe lograrse gradualmente en cada país.

Tras la presentación del documento de posición se recibieron comentarios de cinco panelistas y las contribuciones de las representantes de los Foros Feminista, Parlamentario y de Gobiernos Locales, realizados el 10 y 11 de agosto, como eventos preparativos de la Conferencia.

Temas Relacionados

Secretaría de las MujeresCitlalli Hernándezigualdad de géneroConferencia Regional sobre las Mujeres de América Latina y El Caribemexico-noticias

Más Noticias

Popocatépetl registró 54 exhalaciones este 14 de agosto

El Popocatépetl es uno de los seis volcanes detectados como de alto riesgo por el Cenapred, razón por la cual es monitoreado de forma constante

Popocatépetl registró 54 exhalaciones este

Las 5 declaraciones más impactantes de Christian Nodal durante su entrevista con Adela Micha

El cantante habló abiertamente sobre su vida personal y profesional, dejando a sus seguidores impactados

Las 5 declaraciones más impactantes

La Casa de los Famosos México en vivo hoy 14 de agosto: aseguran que Mar tiene un celular

Sigue minuto a minuto la transmisión 24/7 del reality show tras la tercera gala de nominación

La Casa de los Famosos

“¡Antidoping negativo!“: Jacobo Rodríguez presume prueba tras agredir a periodista en Piedras Negras | Video

El funcionario municipal dijo que se realizó el examen para detectar drogas porque “no permitirá que se dañe su prestigio y el de su gobierno”

“¡Antidoping negativo!“: Jacobo Rodríguez presume

Adrián Di Monte revela de qué se arrepiente de su experiencia en La Casa de los Famosos México 3 | Entrevista

El actor cubano fue el segundo eliminado de este reality show de Televisa, que actualmente vive su tercera semana

Adrián Di Monte revela de
MÁS NOTICIAS

NARCO

“El Flaquito” y “El Chavo

“El Flaquito” y “El Chavo Félix”, líderes de cárteles, comparecen en Corte de San Diego por narcotráfico

Departamento del Tesoro de EEUU sanciona a Cárteles Unidos y Los Viagras por narcotráfico, terrorismo y extorsión en Michoacán

Líderes de alto rango de Cárteles Unidos ya están en la mira de EEUU: estas son las millonarias recompensas

Cae en CDMX “El Chaparro”, presunto líder de célula “H1A1″ perteneciente a La Nueva Familia Michoacana

Quién es la joya de la corona del CJNG en las mega entregas de 2025: de los lujos en prisión a la corte en EEUU

ENTRETENIMIENTO

Las 5 declaraciones más impactantes

Las 5 declaraciones más impactantes de Christian Nodal durante su entrevista con Adela Micha

La Casa de los Famosos México en vivo hoy 14 de agosto: aseguran que Mar tiene un celular

Adrián Di Monte revela de qué se arrepiente de su experiencia en La Casa de los Famosos México 3 | Entrevista

Supernova Strickers: Cuándo y dónde ver los combates del evento estelarizado por Gala Montes y Alana Flores

¿Por unas arracadas? Critican a Ángela Aguilar por costoso meet & greet para su gira en Estados Unidos

DEPORTES

Supernova Strickers: Cuándo y dónde

Supernova Strickers: Cuándo y dónde ver los combates del evento estelarizado por Gala Montes y Alana Flores

Tigres vs América: ¿A qué hora y dónde ver en vivo el duelo de la jornada 5 del Apertura 2025?

Ricardo Peláez critica la trayectoria de JJ Macías y su posible llegada a Pumas: “Se cree más de lo que es”

Jesús Dueñas exhibe falsificación de contrato por parte de Juárez FC, recibirá millonaria indemnización

Alana Flores calla a Faitelson en vivo después de compararla con ‘Canelo’ Álvarez: “Cómo te encanta hablar de otros por hablar”