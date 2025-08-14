Citlalli Hernández respalda el ‘Compromiso de Tlatelolco’ en XVI Conferencia Regional Sobre las Mujeres: en esto consiste

Citlalli Hernández expresó su respaldo al 'Compromiso de Tlatelolco'. | Secretaría de las Mujeres

Citlalli Hernández, secretaria de las Mujeres, expresó su respaldo al ‘Compromiso de Tlatelolco’, la ruta de acción para la próxima década en materia de cuidados, que se analiza y elabora en la XVI Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe que este año se realiza en la Ciudad de México.

El proyecto se presentó en el Centro Cultural Universitario Tlatelolco, en presencia de más de 30 delegadas de los países integrantes de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) y será analizado durante el evento por las asistentes.

Hernández Mora, señaló que el documento de posición es un ancla al futuro y a la sociedad que hemos soñado, una sociedad más justa e igualitaria.

“A partir de este momento que el llamado sea a la acción constante, que este compromiso se quede en la cotidianidad de la toma de decisiones que tenemos todas”, dijo durante su intervención como presidenta de la Mesa Directiva de la Conferencia.

¿En qué consiste el ‘Compromiso de Tlatelolco’?

El documento de posición, titulado “La sociedad del cuidado: gobernanza, economía política y diálogo social para una transformación con igualdad de género”, señala que la carga de trabajo no remunerado de las mujeres sobrepasa las 20 horas semanales.

Además, apunta que mientras las mujeres destinan dos tercios de su tiempo al trabajo no remunerado, los hombres lo hacen sólo un tercio.

Por ello, se plantea que, para garantizar el cuidado infantil y de personas adultas mayores con estándares internacionales a 2035, se requerirá una inversión del 4.7 por ciento del PIB, meta que debe lograrse gradualmente en cada país.

Tras la presentación del documento de posición se recibieron comentarios de cinco panelistas y las contribuciones de las representantes de los Foros Feminista, Parlamentario y de Gobiernos Locales, realizados el 10 y 11 de agosto, como eventos preparativos de la Conferencia.