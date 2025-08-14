México

La mezcla mexicana de petróleo registró su precio más bajo en lo que va del mes este 13 de agosto

El precio por barril de la mezcla mexicana acumula tres días a la baja mientras se concreta el nuevo rescate de Pemex por parte de la SHCP

Por Omar López

Algunos datos sobre la productividad de la paraestatal mexicana

El costo de la mezcla mexicana de petróleo este miércoles 13 de agosto fue de 60.67 dólares por barril, el cuál disminuyó 50 centavos respecto a su precio anterior continuando la tendencia de caída visto desde la primera semana de agosto de acuerdo con la información actualizada de Petróleos Mexicanos (Pemex) disponible en su página web oficial.

El precio de la mezcla mexicana de petróleo crudo de exportación, publicado en el portal de Pemex, es un estimado proporcionado exclusivamente para fines informativos. El precio se estima utilizando las fórmulas de precio por región geográfica con el cierre diario de las cotizaciones correspondientes.

Entre la información relevante de la paraestatal mexicana destacaron las declaraciones de la recién ratificada como subsecretaria de Hacienda y Crédito Público María del Carmen Bonilla Rodríguez, quién anunció un tercer rescate a Pemex.

“Habrá una tercera medida que no les puedo adelantar, que se anunciará en su momento, que tiene que ver también con las amortizaciones de la deuda de mercado (...) tanto el secretario de Hacienda, como la presidenta de la República (Claudia Sheinbaum), fueron muy vocales en decir que esta estrategia va a generar un desendeudamiento en la empresa pública”, explicó.

El petróleo crudo se clasifica dependiendo de los grados API (American Petroleum Institute), considerando valores menores a 30 como pesados y por arriba de 30 se definen como ligeros. En México se divide en tres tipos dependiendo de su densidad: Istmo, Olmeca y Maya.

México produce tres tipos de
México produce tres tipos de petróleo: Maya, Olmeca y el Istmo. (Daniel Becerril/ Reuters)

Tipos de crudo en México

De acuerdo con indicadores de Pemex, de la producción petrolera en el país, el 54% es considerada como crudo pesado (Maya), el 33% como ligero (Istmo) y el 12% restante corresponde a crudo superligero (Olmeca).

Se considera que la mezcla Maya es la más competitiva de las mexicanas al ser la de mayor exportación, además de utilizarse como mezcla sustituta de las otras dos. Por tratarse de un crudo “pesado” tiene un menor rendimiento en la producción de gasolinas y diesel, sin embargo, gracias a esta característica, es la principal fuente de energía para la producción de energía para uso doméstico.

El Istmo, al ser un crudo ligero, puede dar mayor rendimiento en la producción de gasolinas y destilados intermedios (productos derivados del petróleo que se obtienen en el intervalo “medio” de ebullición, entre 180°C y 360°C).

La mezcla Olmeca está considerada como “extra ligera”, característica que la hace útil para la producción de lubricantes y petroquímicos.

La empresa del Estado informa
La empresa del Estado informa diariamente sobre los precios del crudo mexicano en el mercado internacional (Luis Cortés/ Reuters)

Producción y exportación

Pemex experimentó durante el 2023 un incremento en su producción de hidrocarburos, alcanzando un promedio anual de 1.855 millones de barriles de petróleo al día. Este volumen representa un aumento del 5.1%, equivalente a 91,000 barriles diarios, en comparación con los 1.764 millones de barriles que produjo a lo largo de 2022.

De acuerdo con las cifras presentadas por la empresa productiva del estado en diciembre, señalan que durante 2023, la producción nunca descendió de 1.8 millones de barriles diarios. En el último mes del año, la producción diaria fue de 1.826 millones de barriles, en promedio.

El incremento en la producción se atribuye principalmente a la puesta en operación de pozos en nuevos campos petroleros, en especial Quesqui y Tupilco. En enero de 2023, la productora del estado logró superar la marca de 1.8 millones de barriles diarios, alcanzando su máxima capacidad de extracción del sexenio, nivel que sostuvo a lo largo del resto del año.

