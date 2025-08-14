Christian Nodal culpa a Cazzu de romper el pacto de paz que tenían como ex pareja: “Se me hizo injusto”

(Jovani Pérez/Infobae)

En una entrevista con Adela Micha, Christian Nodal se sinceró acerca de su relación con Cazzu, madre de su hija Inti. El cantante aseguró que terminar con la argentina no fue sencillo, pero se complicó aún más cuando ella rompió el silencio sobre la ruptura en un podcast, meses después del final.

Según Nodal, pactó con Cazzu que se dejarían ver juntos en conciertos de él para que la percepción pública fuera positiva respecto a su separación, pues estaban en el entendido de que había paz entre ellos.

Sin embargo, el cantante se vio sorprendido cuando la argentina brindó una entrevista en un podcast donde habló de la ruptura.

Esto habría molestado mucho a Nodal pues “nunca pactamos entrevistas”, al contrario, “nos iban a ver juntos y eso iba a hablar más que mil palabras, de que el vínculo estaba bien”.

Nodal admitió que entiende que Cazzu haya querido hablar por “nuestra hija, su familia y por ella” (tal como la argentina lo explicó en su momento), pero que esa entrevista provocó que la percepción se borrara y el odio contra él y Ángela se intensificara.

Sobre la entrevista que dio Cazzu, Nodal dijo: “Se me hizo muy injusto, había muchos silencios, se contradecía (...) Cada palabra de ella era el absoluto. Si todo estaba bien con ella, no entendí por qué lo hizo”

Además explicó que ni él ni Ángela Aguilar le dieron motivos a Cazzu para que diera esa entrevista, pues nunca hablaron mal de ella ni detallaron nada sobre sus sentimientos.

“Ella insinuó que nosotros la volvimos a ella parte de nuestro plan monstruoso. No entendí de donde vino eso. ¿Cuál plan monstruoso?“.

El podcast donde Cazzu se lanzó contra Nodal y Ángela

Cabe mencionar, que el podcast al que Nodal se refiere es donde Cazzu se defendió de los dichos de Ángela, quien había asegurado que la argentina estaba al tanto de su relación y que “ningún corazón se había roto”. Esto dijo la argentina:

“Ellos vienen con una relación de hace meses antes de que fuera expuesta, y dijeron que yo estaba en pleno conocimiento se sugiere que fui parte de un plan. Me siento en la necesidad de decir que es mentira. Yo jamás sería capaz de perpetuar un plan tan retorcido. La gravedad es que viene de una de los protagonistas”.

La entrevista de Adela Micha a Christian Nodal se volvió viral de inmediato y ya es tendencia en redes sociales.