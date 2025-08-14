México

Christian Nodal admite que la llegada de Inti lo hizo madurar más que su matrimonio con Ángela Aguilar

El sonorense se sinceró sobre su fase paternal en una entrevista con Adela Micha

Por Jazmín González

Christian Nodal reveló que tras
Christian Nodal reveló que tras la llegada de Inti su miedo a morir se potenció. (@speedynodal, Instagram).

Christian Nodal se sinceró sobre varios temas de su vida personal en una entrevista con Adela Micha, principalmente sobre su relación con Cazzu y su primogénita Inti.

En más de una ocasión, el sonorense ha sido cuestionado sobre las razones que lo llevaron a terminar su relación con la cantante argentina pese a tener una hija; sin embargo, en esta ocasión abrió su corazón y confesó la manera en que la paternidad lo ha cambiado.

Nodal asegura que tiene miedo a morir desde que nació su hija Inti

De acuerdo con el intérprete de “Botella tras botella” y “Adiós amor”, antes de convertirse en papá tenía una vida muy distinta a como la lleva ahora, lo que le ha hecho valorar estar vivo.

Cuando nació mi hija yo nunca había tenido miedo a morirme. Es una responsabilidad que no me puedo quitar. Fue la primera responsabilidad verdadera”, confesó.

Pese a que actualmente no vive junto a su primogénita, asegura que saber que es parte de su vida le ha hecho ver que tiene que dejar un camino hecho para su hija.

Entendí que no le puedo faltar, debo de dejarle el camino pavimentado”, agregó.

Nodal lamenta no poder pasar tiempo con Inti, fruto de su relación con Cazzu

Desde que el cantante de regional mexicano puso fin a su relación con la argentina, se ha especulado que no cumple con sus obligaciones como papá; sin embargo, lamenta no poder pasar el tiempo necesario con su hija.

Son doce horas a 17 horas para llegar a Argentina. Ya pierdes un día. Yo la podía ver dos o tres días. Es super complejo“, sentenció.

Pese a lo que menciona el sonorense, cabe recordar que en días recientes Cazzu aseguró que no recibe una manutención justa por parte de su expareja, declaraciones que ya están causando debate entre los internautas.

“Se podría decir que sí, la verdad no tenemos un acuerdo que yo considere justo porque los gastos son elevados, pero es lo que él considera justo”, dijo en un encuentro con varios reporteros.

Sin embargo, aseguró que no busca pelear por más dinero, pues tiene las posibilidades de salir adelante por su propia cuenta: “tengo la posibilidad de que sí tengo dinero, el dinero para mantenerme, para mantener a mi hija, tengo el potencial de trabajar, y por eso puedo darme el lujo de elegir las batallas que voy a pelear“, sentenció.

