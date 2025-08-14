Activan alerta amarilla en estas cuatro alcaldías de CDMX por fuertes vientos para hoy miércoles 13 de agosto

Activan alerta amarilla por fuertes vientos en algunas alcaldías de la Ciudad de México. Crédito: Cuartoscuro.

No solo serán las lluvias con granizo en gran parte de la Ciudad de México, también se prevén fuertes vientos con rachas para la tarde y noche de hoy miércoles 13 de agosto.

Esta información fue dada a conocer por la dependencia capitalina a través de un comunicado oficial publicado este miércoles 13 de agosto en sus redes sociales oficiales.

Agregó que serán cuatro alcaldías donde se prevén fuertes vientos para la tarde y noche de este miércoles 13 de agosto.

Por ello, hizo un llamado a la población a tomar previsiones en caso de trasladarse a las demarcaciones que serán afectadas o vivir en ellas.

Cuatro alcaldías tendrán fuertes rachas de vientos para la tarde y noche de este miércoles 13 de agosto en la CDMX. Crédito: Cuartoscuro.

Se trata de las alcaldías: Azcapotzalco, Gustavo A. Madero, Miguel Hidalgo y Venustiano Carranza registrarán fuertes vientos para la tarde y noche de este miércoles 13 de agosto.

Debido a esto, fue activada la alerta amarilla en estas cuatro alcaldías para la fecha indicada, por lo que pidió tomar en cuenta este importante pronóstico.

Asimismo, debido a la activación de la alerta amarilla, Protección Civil de la Ciudad de México lanzó una serie de recomendaciones por los fuertes vientos para la tarde y noche de este miércoles 13 de agosto.

Recomendaciones:

- Guarda o retira objetos que puedan caer.

- No subir a andamios, azoteas ni cornisas.

- Alejarse de postes telefónicos y de electricidad.

- Utilizar cubrebocas.

Las imágenes desde el interior de la Facultad de estudios superiores de Aragón Crédito: Cortesia

Fuertes rachas de viento registradas para la tarde y noche de este miércoles 13 de agosto

De acuerdo con información de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos, se prevé la racha de fuertes vientos este miércoles 13 de agosto de las 17:30 a las 21:00 horas.

Las rachas de viento previstas serán de 50 a 59 km/h, de acuerdo con información de la secretaría local de la Ciudad de México.

Además de las recomendaciones realizadas, se presentaron los peligros asociados a las fuertes rachas de viento que se registrarán para la tarde de este miércoles 13 de agosto:

- Caída de ramas, árboles y lonas.

- Objetos caídos en los caminos y carreteras

- Daños a mobiliario urbano o de la vivienda.

Estas cuatro alcaldías de CDMX tendrán fuertes vientos para la tarde y noche de este miércoles 13 de agosto. Foto: X/@SGIRPC_CDMX.

Ante las recomendaciones efectuadas a la población, así como los peligros asociados mostrados por la Secretaría de Gestión Integral, la misma dependencia puso a disposición sus distintos números telefónicos de emergencia.

Lo anterior, en caso de que los capitalinos lo requieran para realizar algún reporte o caso en particular: 911 o 55 5683 22222.