Yordi Rosado podría entrevistar a Luis Miguel: el influencer confirma que ya hay pláticas

Yordi Rosado podría entrevistar a Luis Miguel. | Portada: Jovani Pérez, Infobae México.

Las entrevistas de Yordi Rosado se han convertido en un espacio favorito del público en lugares como YouTube o Spotify. Incluso el comediante estuvo nominado en la categorías de “Entrevista” en los primeros Spotify Podcast Awards.

Sus videos alcanzan niveles de audiencia bastante importantes que cruzan barreras en toda Latinoamérica. Por ello, que se hable de posibles invitados como el cantante Luis Miguel, no resulta del todo descabellado.

En el programa Sale el Sol, los conductores revelaron que Yordi Rosado se encuentra detrás de Luis Miguel para añadirlo a su lista de icónicas entrevistas. El show conducido por Gustavo Adolfo Infante entrevistó a Rosado en una alfombra roja y allí confesó que ya ha entablado conversaciones con el equipo de “El Sol de México”.

El cantante mexicano Luis Miguel se presenta en concierto en la Arena CDMX en la Ciudad de México, el martes 8 de octubre de 2024. (Foto AP/Eduardo Verdugo)

“Sí he estado muy cerca de la gente de Luis Miguel para hacer una entrevista y la verdad es que llevamos mucho tiempo platicando y gestionado. No es que ya vaya a existir la entrevista, pero se sigue platicando la oportunidad de que pase. Y bueno, pues yo espero que se logre. Lo que sí sé es que la opción está abierta, que la invitación está abierta de ambos lados”, dijo Rosado.

Posterior al video en donde Yordi dio esta declaración, los conductores del programa hablaron de lo poco que se acerca Luis Miguel con la prensa. Recordaron que en los últimos años ha dado dos o tres conferencias de prensa, y en su mayoría, sólo a medios internacionales.

Por tanto, su acercamiento con Yordi Rosado, sería un suceso de relevancia y algo muy inusual en el proceder habitual del artista.

Las entrevistas de Yordi Rosado

Felipe Calderón fue el invitado de esta semana en el podcast de Yordi Rosado. (Captura de pantalla)

Yordi Rosado es uno de los conductores de televisión y comediantes que lograron transmutarse con éxito a la zona del internet y las redes sociales. Se podría decir que se ha convertido en uno de los influencers más relevantes del medio mexicano con poco más de 22 millones de seguidores.

Sus entrevistas publicadas en YouTube han generado grandes niveles de audiencia y la información revelada allí por sus invitados ha sido replicado en decenas de medios de comunicación.

Incluso entrevistas específicas han generado la controversia necesaria para generar cambios sociales. El ejemplo más reciente es su plática con el productor Luis de LLano, en donde reveló aspectos de su “noviazgo” con Sasha Sokol.

Yordi Rosado se dice arrepentido de entrevista con Luis de Llano. (Infobae México)

Tras dichas declaraciones la cantante inició un proceso legal en contra de de Llano por abuso sexual. El proceso se alargó durante un par de años, pero al final incluso sirvió para que la ley cambiara ciertos aspectos y reglas en las denuncias de abuso sexual que sucedieron hace varios años en personas que antes eran menores o demasiado jóvenes para denunciar.

Mientras Rosado espera a que se concrete la entrevista con Luis Miguel, ya prepara junto a Adal Ramones y todo el equipo de Otro Rollo, el icónico regreso del programa de televisión, ahora en la forma de shows en vivo.

Serán sólo 25 presentaciones que recorrerán diversos estados de la república y que no volverán con fechas nuevas, adicionales, ni segundas temporadas. La venta de boletos para Enrollados: Show en Vivo, comienza el próximo 15 de agosto.