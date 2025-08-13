México

¿Quieres saber quiénes ganaron en Tris? Aquí están los números afortunados

El sorteo de Tris se hace cinco ocasiones al día, desde las 13:00 horas y hasta las 21:00 horas, de lunes a domingo. Esta es la combinación ganadora de los sorteos de hoy

Por Rodrigo Gutiérrez González

Guardar
Gracias a sus diversas modalidades,
Gracias a sus diversas modalidades, con Tris tienes la oportunidad de ganar hasta los 5 millones de pesos (Infobae/Jovani Pérez)

Los resultados de todos los sorteos de Tris han sido revelados por la Lotería Nacional, generando una oleada de emoción y entusiasmo entre los aficionados que anhelan haberse convertido en los afortunados ganadores.

Cuida bien tu boleto, es muy valioso porque es el comprobante oficial para cobrar el premio en caso de que resultes ganador, mantenlo en un sitio seguro y procura que no se pierda.

Recuerda que tienes hasta 60 días naturales, contados a partir del día siguiente de la celebración del concurso correspondiente, para recibir tu dinero. Una vez pasado dicho plazo, el derecho al cobro del premio habrá expirado y su destino final será la Tesorería de la Federación para beneficio de la Asistencia Pública.

Todos los premios se dan en moneda nacional y en los términos establecidos en el reverso del boleto así como el reglamento del sorteo o de que se trate. Pronósticos Para la Asistencia Pública retendrá el impuesto de acuerdo a lo estipulado en el artículo 163 de la Ley del Impuesto sobre la Renta.

Números ganadores del Tris

Tris Medio Día

Sorteo: 34643

Resultado: 48727

Tris De las Tres

Sorteo: 34644

Resultado: 46108

Tris Extra

Sorteo: 34645

Resultado: 65598

Tris De las Siete

Sorteo: 34646

Resultado: 67232

Tris Clásico

Sorteo: 34647

Resultado: 77005

De lunes a domingo, cinco veces al día, se comparten los ganadores del sorteo de Tris dependiendo su modalidad.

Las modalidades son: Tris Mediodía, que lleva a cabo a las 13:00 horas; el Tris de las Tres, que se hace a las 15:00 horas; Tris Extra que se efectúa a las 17:00 horas; el Tris de las Siete que realiza a las 19:00 horas; y el Tris Clásico, que es a las 21:00 horas.

Que documentos necesito para reclamar un premio de Tris

Los resultados de los sorteos
Los resultados de los sorteos de Tris (Cuartoscuro)

Para reclamar un premio de Tris, generalmente necesitas presentar los siguientes documentos:

El boleto ganador o constancia de participación correspondiente.

Identificación oficial vigente, como credencial de elector (INE), pasaporte, cédula profesional, cartilla militar, o identificaciones aceptadas similares.

Comprobante de domicilio reciente, no mayor a tres meses.

CURP (Clave Única de Registro de Población).

RFC (Registro Federal de Contribuyentes).

En algunos casos, la constancia de situación fiscal, especialmente para premios mayores.

Es posible que te pidan también el estado de cuenta bancario para depósitos directos, si cobras en las oficinas o bancos autorizados.

Además, para premios mayores a 9,999.99 pesos, el trámite se atiende en oficinas de Lotería Nacional o bancos autorizados y en premios grandes pueden requerir formalidades adicionales como pago ante notario público.

Es importante conservar el boleto sin alteraciones y presentarlo junto con la documentación completa para que el pago se realice sin inconvenientes. También, el plazo para cobrar suele ser de 60 días naturales desde el sorteo.

Visita nuestra página en Google News

Temas Relacionados

TrisPronósticosmexico-loteriasNoticias

Más Noticias

Por esta razón cerrarán la carretera Cuernavaca - Acapulco

El tramo afectado, conocido como entronque Brisas, es especialmente sensible, ya que conecta con rutas secundarias y zonas residenciales

Por esta razón cerrarán la

Esta es la pena que podría enfrentar Mirna Zavala Zúñiga, investigada por la Fiscalía Anticorrupción de Morelos

La titular de Hacienda del estado dejará su cargo el próximo 15 de agosto de 2025

Esta es la pena que

La Casa de los Famosos en vivo: la noche de este 12 de agosto

Sigue todos los encuentros nominaciones y más del reality trasmitido 24/7

La Casa de los Famosos

¿Cuál es el Pueblo Mágico más bonito de Sinaloa, según la IA?

Cinco localidades del estado están dentro del programa turístico

¿Cuál es el Pueblo Mágico

Cuánto tiempo se debe dejar el acondicionador para tener un cabello nutrido, suave y manejable

Considerado un básico en la rutina capilar, es importante saber cómo usarlo para tener resultados más efectivos

Cuánto tiempo se debe dejar
MÁS NOTICIAS

NARCO

Cae hombre que llevaba más

Cae hombre que llevaba más de 800 kilos de metanfetamina de Nuevo León a Baja California en galones de refresco

Localizan y destruyen 4 áreas de concentración de químicos para elaborar drogas y un “secadero” de marihuana en Sinaloa

Hombres armados atacan a policías en inmediaciones del Hospital General de Culiacán, Sinaloa: hay un muerto

Detienen a director de la Policía Municipal en Cintalapa, Chiapas, junto a 58 agentes por asociación delictuosa

Detenidos con más de 160 millones de pesos en metanfetamina en BC son del Cártel de Sinaloa, asegura Harfuch

ENTRETENIMIENTO

Los mejores memes de mexicanos

Los mejores memes de mexicanos que dejó el anuncio del regreso de Taylor Swift

¿Eres fan de Hayao Miyazaki? Esta película del cineasta japones volverá a las salas de cine en México

Aleks Syntek afirma que una ‘agencia informativa’ recibe órdenes para sacar de contexto sus declaraciones y recibir ataques

Victoria Ruffo advierte a Eugenio Derbez de un posible “desastre” en De Viaje con los Derbez

Chisme al fallo se entrena en la lista de podcast más sonados en Spotify México de esta semana

DEPORTES

Apertura 2025: partidos de la

Apertura 2025: partidos de la jornada 5 que serán transmitidos por televisión abierta

“El estadio lo tenemos que hacer sí o sí”: asegura Víctor Velázquez presidente del Cruz Azul

ESPN cancela programa que José Ramón Fernández conducía: ¿Qué pasará con Joserra?

Ex jugador de Argentina, campeón del mundo, asegura que ama el himno nacional de México

Ex rival de Canelo Álvarez revela las claves a Crawford para vencerlo: “Solo tiene que seguir el plan”