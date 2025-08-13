Predicción del clima en México: estas son las temperaturas para el 13 de agosto

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) comparte el pronóstico de todo el país. (Archivo)

Aunque se trate de un mismo país, la temperatura y el ambiente puede variar considerablemente en México. Especialistas de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) indican que existen por lo menos siete climas predominantes en el territorio.

Cálido subhúmedo, seco y semiseco, muy seco o seco desértico; con menor superficie los climas: cálido húmedo, templado subhúmedo, templado húmedo y frío con la mínima superficie, son los tipos de climas que dominan en el territorio nacional.

Dependiendo de la estación del año puede haber lluvias, chubascos, días soleados o incluso más de un tipo en un mismo día, por lo que a continuación se encuentra el pronóstico de este 13 de agosto.

Pronóstico del tiempo para este 13 de agosto

El monzón mexicano en combinación con divergencia, originará lluvias puntuales intensas en Sinaloa y Nayarit; puntuales fuertes en Sonora, Chihuahua y Durango; así como lluvias y chubascos en la península de Baja California. Todos acompañados con descargas eléctricas. Por su parte, un canal de baja presión sobre la Mesa del Norte y la Mesa Central, en interacción con una vaguada en altura extendida sobre el norte y noreste del territorio nacional, inestabilidad atmosférica e ingreso de humedad del océano Pacífico y golfo de México, ocasionarán chubascos y lluvias fuertes a muy fuertes acompañadas con descargas eléctricas en el norte, noreste y oriente del país; y con posible caída de granizo en el occidente y centro de México, pronosticándose lluvias puntuales intensas en Jalisco y Colima. Otro canal de baja presión en el sureste mexicano en interacción con la onda tropical núm. 21 que se desplazará al sur de Oaxaca y con una vaguada en altura, que se moverá sobre la península de Yucatán y con la aproximación de la nueva onda tropical (núm. 22) a las costas de Quintana Roo, generarán lluvias fuertes a muy fuertes en la península de Yucatán, el sur y sureste del país, pronosticándose lluvias puntuales intensas en Oaxaca y Chiapas. Finalmente, continuará el ambiente caluroso a muy caluroso sobre entidades del norte del país, el litoral del Pacífico, el litoral del golfo de México y la península de Yucatán, con temperaturas que podrían superar los 45 °C en Baja California y Sonora. Los sistemas meteorológicos mencionados ocasionarán los siguientes efectos:

Lluvias muy fuertes a puntuales intensas (75 a 150 mm): Sinaloa (sur), Nayarit, Jalisco (oeste), Colima, Oaxaca (sur y suroeste) y Chiapas (noreste y sur). Lluvias fuertes a puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Michoacán, Guerrero, Estado de México, Morelos, Puebla, Veracruz y Campeche. Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Sonora, Chihuahua, Durango, Nuevo León, Tamaulipas, Zacatecas, San Luis Potosí, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Ciudad de México, Tabasco, Yucatán y Quintana Roo. Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Baja California Sur, Coahuila, Aguascalientes y Tlaxcala. Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Baja California. Viento de 30 a 40 km/h con rachas de 50 a 70 km/h: Sonora y Chihuahua. Viento de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h: golfo de California, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Durango, Zacatecas, San Luis Potosí, Guanajuato, Querétaro, Puebla, Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo; y con posibles tolvaneras: Baja California y Baja California Sur. Oleaje de 1.5 a 2.5 metros de altura: costas de Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas. Temperaturas máximas superiores a 45 °C: Baja California (noreste) y Sonora (noroeste y oeste). Temperaturas máximas de 40 a 45 °C: Baja California Sur, Sinaloa (norte y centro), Chihuahua (suroeste y noreste), Nuevo León (este) y Tamaulipas (oeste). Temperaturas máximas de 35 a 40 °C: Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Durango, Zacatecas (sur), Coahuila, San Luis Potosí, Veracruz, Tabasco, Campeche y Yucatán. Temperaturas máximas de 30 a 35 °C: Querétaro (norte), Hidalgo (norte), Puebla (norte y suroeste), Morelos y Quintana Roo. Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C durante la madrugada del miércoles: zonas serranas de Chihuahua, Durango, Estado de México, Tlaxcala y Puebla.

Debido a que las condiciones climáticas pueden cambiar, las autoridades recomiendan a la población mantenerse informada y al pendiente de cualquier situación que pudiera ocurrir en el transcurso del día.

Protección Civil local se encargará de reportar en caso de que pudiera registrarse un evento que ponga en peligro a la ciudadanía.