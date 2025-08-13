México

Por esta razón cerrarán la carretera Cuernavaca - Acapulco

El tramo afectado, conocido como entronque Brisas, es especialmente sensible, ya que conecta con rutas secundarias y zonas residenciales

Por Andrea Rodríguez Eleuterio

autopista Chamapa-Lechería caseta de cobro
autopista Chamapa-Lechería caseta de cobro Edomex automovilistas verificación vehicular (Foto: Jorge Contreras/Infobae México)

El entronque Brisas, ubicado en el kilómetro 99 de la autopista Cuernavaca–Acapulco, se ha convertido en el epicentro de una serie de trabajos de mantenimiento que, según Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos (CAPUFE), obligarán a cerrar la circulación en ambos sentidos durante varias noches consecutivas. Esta intervención, que se extiende del 10 al 14 de agosto de 2025, responde a la necesidad de preservar la seguridad y funcionalidad de una de las arterias viales más relevantes del sur de México.

La autopista Cuernavaca–Acapulco no solo es una vía de comunicación estratégica para el transporte de mercancías y pasajeros entre la Ciudad de México, Morelos y Guerrero, sino que también representa el acceso principal para el turismo nacional e internacional hacia Acapulco.

Comunicado de Capufe por cierre
Comunicado de Capufe por cierre de autopista Cuernavaca - Acapulco. Foto: x.com/@CAPUFE

Durante temporadas vacacionales y fines de semana, el flujo vehicular en este corredor puede superar los 30 mil vehículos diarios, lo que subraya la importancia de mantener la infraestructura en condiciones óptimas. El tramo afectado, conocido como entronque Brisas, es especialmente sensible, ya que conecta con rutas secundarias y zonas residenciales, además de ser un punto de transición para quienes se dirigen tanto a la costa como a localidades intermedias.

Según información difundida por CAPUFE en sus canales oficiales y replicada por diversos medios, los cierres se realizarán exclusivamente en horario nocturno, de 22:00 a 06:00 horas, desde el domingo hasta el jueves. Esta decisión busca reducir el impacto en los periodos de mayor demanda, como las mañanas y tardes, cuando el tránsito alcanza sus picos más altos. Durante las horas de cierre, la circulación será desviada parcialmente conforme avancen los trabajos, lo que implica que los conductores deberán extremar precauciones y considerar rutas alternas.

La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) dio a conocer esta información mediante redes sociales y pidió a los automovilistas planificar sus traslados con antelación y evitar circular por la zona durante el horario restringido: “se recomienda prever sus tiempos de traslado, manejar con precaución, disminuir la velocidad antes de llegar a la zona de reparación, así como tomar vías alternas en caso de ser necesario”. Esta advertencia cobra especial relevancia para quienes viajan por motivos laborales o turísticos, ya que cualquier retraso podría afectar conexiones y reservas.

El programa de mantenimiento forma parte de una estrategia preventiva destinada a garantizar la seguridad de los usuarios y la durabilidad de la infraestructura. La coordinación entre CAPUFE y la SICT busca minimizar las molestias para los usuarios, pero no descarta la posibilidad de contratiempos, por lo que se ha habilitado el número de atención ciudadana 074 y se invita a consultar las actualizaciones en la cuenta oficial de X de @CAPUFE para información en tiempo real sobre el estado de la vía y posibles eventualidades.

