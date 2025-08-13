México

Pensión Mujeres Bienestar: ¿Quiénes se registran hoy miércoles 13 de agosto y cuáles son los requisitos?

El programa social que otorga un apoyo económico bimestral de 3 mil pesos a mujeres mexicanas de entre 60 y 64 años

Por Lorna Huitrón

El programa Pensión Mujeres Bienestar continúa su periodo de registro durante el mes de agosto de 2025, ofreciendo un apoyo económico bimestral de 3 mil pesos a mujeres mexicanas de entre 60 y 64 años.

Esta iniciativa del Gobierno de México, encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, busca fortalecer la autonomía económica de las beneficiarias y reconocer su contribución social, especialmente en labores domésticas y de cuidado no remuneradas.

¿Quiénes se registran hoy miércoles?

De acuerdo al calendario oficial de la Secretaría de Bienestar, este miércoles 13 de agosto corresponde el turno a las mujeres cuyo primer apellido comience con las letras I, J, K, L o M.

Las interesadas deben acudir a los módulos de Bienestar y Centros LIBRE, que operan en todo el país, en un horario de 10:00 a 16:00 horas.

Documentos necesarios para el registro

Para completar el trámite, las solicitantes deben presentar los siguientes documentos en original y copia:

  • Identificación oficial vigente (INE, pasaporte, cédula profesional, credencial del INAPAM o carta de identidad)
  • Acta de nacimiento legible
  • CURP actualizada e impresa
  • Comprobante de domicilio no mayor a seis meses (recibos de luz, agua, gas, teléfono, cable o predial)
  • Número telefónico de contacto (celular y fijo, si se tiene)

En caso de que alguna mujer no pueda acudir personalmente, la Secretaría de Bienestar ofrece la opción de solicitar visita domiciliaria para facilitar el registro.

Criterios para incorporarse al programa

La Pensión Mujeres Bienestar es un programa universal que requiere que las interesadas cumplan con tres criterios básicos:

  1. Tener entre 60 y 64 años de edad
  2. Ser mexicana por nacimiento o naturalización
  3. Residir en México
El registro para la Pensión
Fecha límite y propósito del programa

El registro permanecerá abierto hasta el 30 de agosto de 2025, permitiendo que todas las mujeres interesadas puedan incorporarse y comenzar a recibir el apoyo bimestral.

La pensión tiene como finalidad reconocer la labor histórica de las mujeres, quienes en muchos casos han desempeñado actividades domésticas y de cuidado sin remuneración, además de combatir la brecha de desigualdad de género y proporcionar ingresos que contribuyan a su autonomía económica.

