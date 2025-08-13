México

Pensión Mujeres Bienestar 2025: ¿Cuánto tiempo falta parta el próximo pago?

El programa entrega un apoyo bimestral de 3 mil pesos

Por César Márquez

La Pensión Mujeres Bienestar entrega
La Pensión Mujeres Bienestar entrega un apoyo bimestral de 3 mil pesos

El reciente periodo de registros para la Pensión Mujeres Bienestar permitió que mujeres de 60, 61 y 62 años accedieran al programa, una ampliación respecto a la etapa inicial, donde solo podían incorporarse quienes tenían 63 o 64 años. Con esta medida, el gobierno de México busca consolidar la expansión de su cobertura de iniciativas sociales dirigidas a los adultos mayores en este 2025.

El lanzamiento de esta pensión se realizó a principios del año con el propósito de ofrecer un apoyo económico de 3 mil pesos bimestrales a mujeres en la tercera edad, permitiendo que más beneficiarias accedan a prestaciones sociales antes de cumplir los 65 años. El programa, busca que todas las adultas mayores sin acceso a pensión puedan recibir un ingreso digno para solventar sus necesidades básicas.

La Pensión Mujeres Bienestar está permitiendo que
La Pensión Mujeres Bienestar está permitiendo que mujeres de 60, 61 y 62 años accedieran al programa

¿Cuánto tiempo falta para el próximo pago de la Pensión Mujeres Bienestar?

El último periodo de pagos de la pensión se llevó a cabo en el mes de julio para que las beneficiarias recibieran su cuarto depósito del año. Tomando en cuenta esto y cómo se ha manejado el calendario, el siguiente depósito del programa se realizará en septiembre,

Con esto, faltarían dos semanas aproximadamente para que las derechohabientes de la pensión reciban su pago que corresponderá al bimestre septiembre-octubre.

  • Enero-febrero (entregado)
  • Marzo-abril (entregado)
  • Mayo-junio (entregado)
  • Julio-agosto (entregado)
  • Septiembre-octubre (pendiente)
  • Noviembre-diciembre (pendiente)
El programa, busca que todas
El programa, busca que todas las adultas mayores sin acceso a pensión puedan recibir un ingreso digno

Calendario tentativo del próximo pago

A continuación, se detalla un posible calendario de los pagos correspondientes al bimestre septiembre-octubre, aunque las autoridades aún no han confirmado la agenda oficial.

  • Lunes 1 de septiembre: apellidos con letra A
  • Martes 2 de septiembre: apellidos con letra B
  • Miércoles 3 de septiembre: apellidos con letra C
  • Jueves 4 de septiembre: apellidos con letra C
  • Viernes 5 de septiembre:: apellidos con letras D, E, F
  • Lunes 8 de septiembre: apellidos con letra G
  • Martes 9 de septiembre: apellidos con letra G
  • Miércoles 10 de septiembre: apellidos con letras H, I, J, K
  • Jueves 11 de septiembre: apellidos con letra L
  • Viernes 12 de septiembre: apellidos con letra M
  • Lunes 15 de septiembre: apellidos con letra M
  • Miércoles 17 de septiembre: apellidos con letras N, Ñ, O
  • Jueves 18 de septiembre: apellidos con letras P, Q
  • Viernes 19 de septiembre: apellidos con letra R
  • Lunes 22 de septiembre: apellidos con letra R
  • Martes 23 de septiembre: apellidos con letra S
  • Miércoles 24 de septiembre: apellidos con letras T, U, V
  • Jueves 25 de septiembre: apellidos con letras W, X, Y, Z

Mientras tanto, se recomienda mantenerse informado a través de los canales oficiales que son la Secretaría de Bienestar y de Ariadna Montiel Reyes, titular de la dependencia.

