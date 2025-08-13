Metro CDMX y Metrobús hoy 13 de agosto

El Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro y el Metrobús iniciaron sus operaciones este miércoles 13 de agosto.
Más Noticias
“Encuentro entre voces”: Así será la Ofrenda Monumental 2025 en el Zócalo de la CDMX
La cultura mexica será inspiración para este tradicional evento que formará parte de los festejos del Día de Muertos en la capital
Ninel Conde y Mar Contreras se enfrentan tras revelaciones en la Noche de Cine: “No me gusta la hipocresía”
La intérprete de “Bombón Asesino” se mostró molesta tras las revelaciones de la película “Golpe tras golpe”
Temblor hoy 13 de agosto en México: se registró un sismo de magnitud 4.1 en Oaxaca
Sigue en vivo todas las actualizaciones sobre movimientos telúricos este miércoles
Risas, revelaciones y estrategias: así se vivió la segunda Noche de Cine en La Casa de los Famosos México
Los habitantes vivieron situaciones bochornosas que fueron expuestas ante el público en las tres cintas presentadas
La Casa de los Famosos México 2025: quién ganó la segunda ‘Moneda del Destino’
El ganador de esta dinámica obtuvo una ventaja estratégica que podría modificar el curso de la competencia
MÁS NOTICIAS