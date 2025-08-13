México

Metro CDMX y Metrobús hoy 13 de agosto

Información y actualización del servicio de transporte público en la capital este miércoles

Por Anayeli Tapia Sandoval

Guardar

El Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro y el Metrobús iniciaron sus operaciones este miércoles 13 de agosto.

Temas Relacionados

Metro CDMXMetrobúsSTCmexico-noticias

Más Noticias

“Encuentro entre voces”: Así será la Ofrenda Monumental 2025 en el Zócalo de la CDMX

La cultura mexica será inspiración para este tradicional evento que formará parte de los festejos del Día de Muertos en la capital

“Encuentro entre voces”: Así será

Ninel Conde y Mar Contreras se enfrentan tras revelaciones en la Noche de Cine: “No me gusta la hipocresía”

La intérprete de “Bombón Asesino” se mostró molesta tras las revelaciones de la película “Golpe tras golpe”

Ninel Conde y Mar Contreras

Temblor hoy 13 de agosto en México: se registró un sismo de magnitud 4.1 en Oaxaca

Sigue en vivo todas las actualizaciones sobre movimientos telúricos este miércoles

Temblor hoy 13 de agosto

Risas, revelaciones y estrategias: así se vivió la segunda Noche de Cine en La Casa de los Famosos México

Los habitantes vivieron situaciones bochornosas que fueron expuestas ante el público en las tres cintas presentadas

Risas, revelaciones y estrategias: así

La Casa de los Famosos México 2025: quién ganó la segunda ‘Moneda del Destino’

El ganador de esta dinámica obtuvo una ventaja estratégica que podría modificar el curso de la competencia

La Casa de los Famosos
MÁS NOTICIAS

NARCO

David Saucedo prevé reacción violenta

David Saucedo prevé reacción violenta por capos trasladados a EEUU y asegura que hay más listas pendientes

¿Quién es el único personaje enviado a EEUU en la tanda de 26 narcos que no enfrentaría cadena perpetua?

Esposados y cabizbajos: Revelan videos inéditos del traslado de 26 reos mexicanos a EEUU

Quién es quién: Los perfiles de los 26 narcos que México entregó a EEUU y a qué cárteles servían

Cae hombre que llevaba más de 800 kilos de metanfetamina de Nuevo León a Baja California en galones de refresco

ENTRETENIMIENTO

Ninel Conde y Mar Contreras

Ninel Conde y Mar Contreras se enfrentan tras revelaciones en la Noche de Cine: “No me gusta la hipocresía”

La Casa de los Famosos México 2025: quién ganó la segunda ‘Moneda del Destino’

La vez que Ángela admitió tener cuentas falsas y cómo Pepe Aguilar respondía a los “haters” a través de otros perfiles

Elaine Haro reaccionó al cine de La Casa de los Famosos México tras ser expuesto el coqueteo con Aarón Mercury: “no me hagan ver como una z***”

Cazzu habría sido recomendada a La Voz México por Belinda, según Javier Ceriani

DEPORTES

Apertura 2025: partidos de la

Apertura 2025: partidos de la jornada 5 que serán transmitidos por televisión abierta

“El estadio lo tenemos que hacer sí o sí”: asegura Víctor Velázquez presidente del Cruz Azul

ESPN cancela programa que José Ramón Fernández conducía: ¿Qué pasará con Joserra?

Ex jugador de Argentina, campeón del mundo, asegura que ama el himno nacional de México

Ex rival de Canelo Álvarez revela las claves a Crawford para vencerlo: “Solo tiene que seguir el plan”