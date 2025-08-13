Chisme al fallo se entrena en la lista de podcast más sonados en Spotify México de esta semana

El podcast aborda el mundo del fitness desde una perspectiva femenina, hablando de rutinas de ejercicio, nutrición, procedimientos estéticos, menstruación y su impacto en el entrenamiento. (Youtube/ Chisme Al Fallo)

El podcast “Chisme Al Fallo” es un programa digital grabado en México, conducido por Ale Estefanía y Esme Díaz, enfocado en temas de fitness, belleza, estilo de vida y experiencias personales de mujeres que buscan un equilibrio en su día a día.

Con un tono desenfadado y amigable, combina anécdotas, consejos prácticos y “chisme” sobre la vida en el gimnasio, hábitos saludables y temas relacionados con el bienestar.

El podcast aborda el mundo del fitness desde una perspectiva femenina, hablando de rutinas de ejercicio, nutrición, procedimientos estéticos, menstruación y su impacto en el entrenamiento, y experiencias personales en el gimnasio. También toca temas de belleza y cómo mantener un balance en la vida diaria, todo con un enfoque ligero y relatable.

Top 10 de podcast más escuchados en Spotify en México

1. Par De Tres

Tres valedores sin miedo a la funa se juntan para echar algo rico de tragar y de paso. unas buenas risas, acompañadas de humor negro, experiencias contadas desde su privilegio y uno que otro comentario no apto para la generación de cristal. ANULAMOS FUNA

2. Relatos de la Noche

En la tradición de los clásicos de la radio, aquí se cuentan las historias, relatos y leyendas que habitan las calles de México e Iberoamérica. Sonoro..

3. La Cotorrisa

Ricardo Pérez y Slobotzky se ponen a cotorrear como siempre, pero ahora lo están grabando. Escúchalos todos los miércoles hablando de noticias extrañas, datos curiosos, anécdotas hilarantes y aliviana el ombligo de la semana. Nuevo episodio todos los miércoles y domingo

4. Chisme Al Fallo

Ven a chismear con Ale Estefanía y Esme Díaz sobre fitness, belleza y la vida de las mujeres que nos esforzamos por mantener un balance, aunque a veces no lo logramos!

5. El Podcast de Alexianaliza

¡Bienvenid friend! A este espacio que vamos a compartir juntos para aprender un poco más sobre cosas de la vida, desde lo muy bonito hasta lo que a veces pudiéramos considerar no tan lindo (pero ey thats life ¿no?). En este espacio hablaremos sobre relaciones, duelos, aprenderemos de experiencias y de expertos, etc. Siempre recordándote y acompañándote como tu amiga. Así que ponte comod y vamos a echarnos nuestra platiquíta.

6. ZONA 2

Soy Diego Calzada, creador de Zona 2, un canal en donde entrevisto a deportistas de alto rendimiento y líderes de opinión. En este canal encontrarás conversaciones auténticas y motivadoras con atletas que han superado grandes retos y comparten sus historias para inspirar a otros a transformar su vida. Mi objetivo es que cada episodio te deje con ganas de salir a darlo todo, ya sea en el deporte o en cualquier aspecto de tu vida. ¡Suscríbete y acompáñame en este viaje de aprendizaje, motivación y superación personal!

7. Leyendas Legendarias

Un podcast de comedia donde cada semana exploramos casos crimen real fenómenos paranormales y eventos históricos peculiares, notorios o fantásticos. José Antonio Badía: Elbadiablo Eduardo Espinosa: NingunEduardo Mario López Capistrán: MarioLopezCapi

8. Las Alucines

Somos Lupita Villalobos y Quesito (Kass Quezada), dos amigas alucines que hacen este podcast de comedia, nos reímos de situaciones y anécdotas de nuestra vida, unas son verdad y otras mentira..

9. Los Hombres Sí Lloran

Este es un espacio seguro dedicado a explorar y romper, juntos, con los estigmas y estereotipos que rodean la salud mental. Junto a mi gran amigo y productor, Dani Posada, traeremos conversaciones sinceras con amigos extraordinarios y entrevistas con expertos que nos ofrecerán consejos y herramientas para transitar la vida y, por supuesto, nuestra salud mental. Porque está bien no estar bien, pero no lo está creer que tienes que hacerlo solo. Este, nuestro espacio, es seguro y se llama “Los hombres sí lloran”, donde la vulnerabilidad es nuestra mayor fortaleza. Gracias por estar aquí.

10. EXTRA ANORMAL

Hola! Bienvenido a este tu espacio, donde pasaremos muchas horas hablando de temas extra anormales que mis seguidores me hagan llegar, prepárate y disfruta de mucho terror.! Distribuido por Genuina Media

La música latina rompe récords en EEUU

Spotify se ha convertido en una de las plataformas por streaming más competitivas. (Spotify)

En 2024, la música latina alcanzó un hito impresionante tras generar 1.400 millones de dólares en ingresos en Estados Unidos, un salto del 18% respecto al récord de 2005, según la Asociación de la Industria Discográfica de América (RIAA).

Este es el tercer año consecutivo en que el género supera los mil millones en recaudación, gracias en gran parte al auge de las plataformas de streaming, que representan el 98% de los ingresos.

La RIAA, citada por la agencia EFE, destaca que este es el noveno año consecutivo en que el crecimiento supera al de toda la industria musical en EE.UU., con un aumento interanual del 5,8%.

Al respecto, Rafael Fernández Jr., vicepresidente senior de Políticas Públicas y Música Latina de dicha asociación, resaltó cómo las plataformas de streaming están eliminando barreras lingüísticas y transformando el panorama musical en el país.

En términos de ingresos, las plataformas gratuitas con publicidad, como YouTube y Spotify, generaron 354 millones de dólares, mientras tanto, las suscripciones de pago dominaron la recaudación, concentrando dos tercios de los ingresos, con un crecimiento del 6% y alcanzando 967 millones de dólares.

Podcast México: el recuendo anual de Spotify

A finales del 2024, Spotify lanzó su lista de los Top Podcast en México y no hay duda de que los gustos de los oyentes son cada vez más variados y diversos.

En el primer lugar brilla “Las Alucines”, seguido muy de cerca por “La J y la M” en la segunda posición. El tercer puesto se lo lleva “Relatos de la Noche”, mientras que Farid Dieck | Relatos y reflexiones se queda con el cuarto lugar. Cerrando el top cinco está el ya clásico “La Cotorrisa”.

Más abajo en la lista encontramos a “Hablemos de lo que existe”en el sexto lugar, seguido de “Penitencia” en el séptimo. En el octavo puesto está “Creativo”, mientras que “Aterrados” y “Hermanos de Leche” completan el noveno y décimo lugar, respectivamente.

Esta selección deja claro que el podcast en México no solo está creciendo, sino que cada vez ofrece más opciones para todos los gustos. Desde historias que te erizan la piel hasta charlas desenfadadas, hay un espacio para cada tipo de oyente.