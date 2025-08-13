México

Los números que dieron la fortuna a los nuevos ganadores de Gana Gato

El sorteo Gana Gato se celebra tres ocasiones por semana, los martes, jueves y sábados, los premios se dan a conocer el mismo día, después de las 21:00 horas. Esta es la combinación ganadora del sorteo 2891 dada a conocer por la lotería mexicana

Por Rodrigo Gutiérrez González

Con 10 pesos puedes ganar
Con 10 pesos puedes ganar cientos de miles de pesos en Gana Gato (Infobae/Jovani Pérez)

Como cada martes Pronósticos para la Asistencia Pública llevó a cabo el sorteo Gana Gato y aquí está la combinación ganadora del premio 2891 de este 12 de agosto.

Cuida bien tu boleto, es muy valioso porque es el comprobante oficial para cobrar el dinero en caso de que resultes ganador, mantenlo en un lugar seguro y procura que no se maltrate.

Recuerda que tienes únicamente 60 días naturales, contados a partir del día siguiente de la realización del concurso correspondiente, para recoger tu premio. Una vez pasado dicho plazo, el derecho al cobro del premio habrá expirado y su destino final será la Tesorería de la Federación para beneficio de la Asistencia Pública.

Todos los premios se entregan en moneda nacional y en los términos establecidos en el reverso del boleto así como el reglamento del sorteo o de que se trate. La Lotería Nacional Para la Asistencia Pública retendrá el impuesto de acuerdo a lo estipulado en el artículo 163 de la Ley del Impuesto sobre la Renta.

Resultados del Gana Gato

Fecha: 12 de agosto.

Sorteo: 2891.

Premio mayor: 04, 04, 04, 02, 01, 05, 01 y 01.

Dinero entregado: $418,125.30 pesos.

El Gana Gato se juega en tres ocasiones cada semana, todos los martes, jueves y sábados, los resultados del sorteo se divulgan el mismo día después de las 9:00 horas de la noche.

Que necesito para reclamar un premio de Gana Gato

Los números ganadores de Gana
Los números ganadores de Gana Gato (Lotería Nacional)

Para reclamar un premio de la lotería Gana Gato, sigue estos pasos principales:

Verifica que tu boleto tenga la combinación ganadora correspondiente al sorteo en cuestión. Puedes consultar los resultados en la página oficial de la Lotería Nacional, en la transmisión en vivo del sorteo o mediante la aplicación TuLotero que avisa si eres ganador.

Para cobrar el premio, acude a las oficinas autorizadas de la Lotería Nacional con tu boleto ganador en buen estado (sin alteraciones). Presenta además identificación oficial vigente (INE, pasaporte, cédula profesional, INAPAM), CURP, RFC y comprobante de domicilio reciente.

El plazo para reclamar el premio es de 60 días naturales contados a partir del día siguiente del sorteo. Pasado este plazo, el derecho a cobrar caduca.

Para premios mayores, podrían solicitarte documentación adicional como la constancia de situación fiscal y tramitar el cobro ante notario público si aplica.

Ten en cuenta que los pagos pueden realizarse en efectivo o depósito bancario tras la validación del boleto y documentos entregados.

