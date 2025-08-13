México

Licencia de conducir Edomex 2025: unidades móviles esta semana para tramitar o renovar el permiso de forma rápida

El permiso es indispensable para que los mexiquenses puedan circular con su automóvil de manera legal

Por César Márquez

Unidades móviles brindarán atención esta
Unidades móviles brindarán atención esta semana para que los conductores mexiquenses puedan tramitar su licencia de conducir (X@SEMOV_Edomex)

La licencia de conducir es uno de los requisitos indispensables para que los conductores mexiquenses puedan circular con su automóvil de manera legal. Así que para agilizar el trámite, la Secretaría de Movilidad del Estado de México pondrá a disposición esta semana diferentes unidades móviles a lo largo de la localidad.

Este esfuerzo responde a la necesidad de agilizar el proceso administrativo y reducir los desplazamientos que suelen realizar los habitantes hacia las sedes fijas.

“Desde la SEMOV participamos en las Caravanas Itinerantes, con el acercamiento de las unidades móviles de expedición de licencia para servicio público y particular”, se lee en el comunicado de la autoridad.

Unidades móviles para tramitar la licencia de conducir en el Edomex

Las unidades móviles estarán brindando atención de 9:00 a 15:00 horas (tiempo del centro de México) en la siguientes fechas:

  • Jaltenco (12 y 13 de agosto)

Vicente Guerrero, Colonia San Andrés, C.P. 55780, Jaltenco, Estado de México (frente al palacio municipal).

  • Ixtapan del Oro (12 y 13 de agosto)

Manzana 002, C.P. 51070 Ixtapan del Oro, Estado de México (frente al palacio municipal)

  • Jilotepec (del 12 al 14 de agosto)

Lic. Andrés Quintana Roo 10, El Denhy, C.P. 54246, Jilotepec, Estado de México (Centro de Convenciones de Jilotepec).

Unidades móviles para tramitar la
Unidades móviles para tramitar la licencia de conducir en el Estado de México (@SEMOV_Edomex)
  • Coyotepec (del 14 al 16 de agosto)

Av. Constitución Sn, Col, Centro, C.P. 54660 Coyotepec, Estado de México (frente al Palacio Municipal).

  • Valle de Chalco (del 14 al 16 de agosto)

Chalco-Tláhuac, San Miguel Xico, C.P. 56614, Valle de Chalco Solidaridad (Central de Abastos).

  • Morelos (15 y 16 de agosto)

Calle 5 de Mayo Manzana 001, Col. Acotzilapan, C.P. 50550, Morelos, Estado de México (frente al Palacio Municipal).

Unidades móviles para tramitar la
Unidades móviles para tramitar la licencia de conducir en el Estado de México (@SEMOV_Edomex)

Costos y documentos para tramitar la licencia de conducir en el Edomex

Por otra parte, los costos y documentos que se solicitarán al momento de realizar el trámite son los siguientes:

  • Acta de nacimiento.
  • Clave Única de Registro de Población (CURP).
  • Identificación oficial con foto.
  • Comprobante de domicilio.
  • Examen de conocimientos aprobado.
  • Certificado Estándar de Competencias EEC1631 (para licencia tipo C).
  • Certificado de No inscripción en el Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias (SNDIF).
  • Pago de derechos  (Los conductores podrán obtener su Formato Universal de Pago en el siguiente enlace https://sfpya.edomexico.gob.mx/recuadacion/ o ingresando al portal de Servicios al Contribuyente de la Secretaría de Finanzas del Estado de México).
La licencia de conducir en
La licencia de conducir en el Edomex es un requisito indispensable para poder circular con automóvil (X@SEMOV_Edome)

Costos

  1. Motociclistas “C”: 1 año - $719 pesos
  2. Chofer de Servicio Particular “E”: 1 año - $942 pesos
  3. Permiso provisional “B”: 1 año - $719 pesos
  4. Permiso provisional “A”: 1 año - $3,420 pesos.
  5. Duplicado: 1 año - $486 pesos
  6. Constancia: 1 año - $109 pesos.

Estos precios van aumentando de acuerdo por el tiempo que se solicite el permiso, así que para conocer más detalles se puede ingresar a la página smovilidad.edomex.gob.mx/licencias_ permisos.

Tras lluvias históricas, el Sistema

Así sería el jersey de

Linet Puente reclama al aire

Alejandro Filio denuncia cuenta falsa

¿AMLO se reunió con Andrés
Linet Puente reclama al aire

Así sería el jersey de

