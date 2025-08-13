La vez que Ángela admitió tener cuentas falsas y cómo Pepe Aguilar respondía a los “haters” a través de otros perfiles

En una entrevista de 2024, la cantante reveló que su padre también actuaba en redes sociales con cuentas falsas . (Captura de pantalla/YouTube)

Ángela Aguilar continúa en medio de la polémica, pues continúan saliendo a la luz entrevistas de la cantante. Tal es el caso de una charla que tuvo en 2024 donde reveló que tenía una cuenta falsa de Instagram para observar perfiles de otras personas sin ser identificada.

La artista detalló para un podcast que la utilización de estas cuentas responde a la necesidad de privacidad.

“Tengo uno falso (Instagram). Si quiero stalkear a alguien y no quiero que sepa que soy yo, tengo un ‘finsta’ de ‘fake’ ‘insta’”, afirmó la intérprete durante la conversación.

Además de admitir el uso personal de esta práctica, la intérprete de “La Llorona” compartió que su padre, el también cantante Pepe Aguilar, habría recurrido a una estrategia similar para responder a los detractores de su hija.

Diversas entrevistas de la cantante realizadas en años anteriores siguen siendo retomadas en redes sociales. (Facebook Pepe Aguilar)

La artista sostuvo lo siguiente ante los conductores: “No tengo pruebas pero tampoco dudas que mi papá tenía un instagram falso con el que le contestaba a mis haters. Era un instagram falso y mi papá le contestaba a la gente, literal. Yo nunca lo he hecho, lo voy a hacer”.

La revelación causó repercusión, puesto que Pepe Aguilar goza de gran notoriedad en la música regional mexicana y ha mostrado constantemente su respaldo a la carrera de su hija.

Cabe señalar que Pepe Aguilar en sus últimas entrevistas ha hablado sobre los “haters”, además de defender su trayectoria profesional y personal. “Porque unos güeyes ahí me quieren cancelar... que cancelen a su abuelita. A mí no me pueden cancelar. Ya han tratado, ¿eh? Sí, y un montón de veces, pero soy como las cucarachas después de una guerra nuclear”, afirmó Aguilar, subrayando su resistencia ante las críticas.

Asimismo destacó que los comentarios negativos representan solo una pequeña fracción de las interacciones en redes sociales. Según el artista, la mayoría de sus seguidores son personas que valoran su trabajo y lo han apoyado a lo largo de los años.

Fue en un podcast donde Ángela Aguilar confesó usar un eprfil falso de Instagram para stalkear personas. (Foto Jose Breton/Invision/AP)

“Si yo pensara que hay puro hater en las redes, ya me voy a retirar de las redes, pero es lo que menos hay. O sea, es un porcentaje muy pequeño”.

En otra ocasión, el hijo de Antonio Aguilar declaró que el entorno digital se ha convertido en un espacio propicio para ataques, cancelaciones e insultos. Además aseguró que no le interesa.

“Las redes sociales se usan para hatear a todos. Tú crees que si eso me importara muchísimo, ¿no estaría haciendo algo para aliviarlo? Yo ya no estoy en redes desde hace como un año, estoy pero no estoy”, afirmó Aguilar, demostrando su distancia y escepticismo hacia estas plataformas.