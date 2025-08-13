La antigua conversación en casa de Adal Ramones que nadie olvidará y por la que ‘Otro Rollo’ revivirá en pleno 2026

(Especial Infobae: Jesús Aviles)

La nostalgia invade el entretenimiento mexicano con el esperado regreso de Otro Rollo, pero ahora con un concepto que se llama Enrollados.

Lo que comenzó como una casual reunión durante la pandemia de COVID-19 entre los protagonistas originales del programa, hoy se materializa en una gira limitada de shows en vivo.

Los seguidores que crecieron con las ocurrencias de Adal Ramones, Yordi Rosado y compañía podrán disfrutar nuevamente del humor irreverente que marcó una época.

¿Cómo surgió la idea del reencuentro?

En conferencia de prensa de Enrollados: Show en Vivo, los integrantes del programa compartieron detalles de esta reunión que sembró la semilla de la reactivación de Otro Rollo.

Otro Rollo regresa con todo su elenco original: Adal Ramones, Yordi Rosado, Roxana Castellanos, Mauricio Castillo, Gaby Platas y Lalo España promete un reencuentro explosivo.

“El hecho de reunirnos, de volver a viajar juntos fue algo que nos emocionó desde hace mucho”, recordó Gaby Platas.

La actriz explicó que años atrás estuvieron todos en casa de Adal y surgió la idea: “estaría padrísimo volverlo a hacer”, pero entonces, la logística y las agendas imposibles lo hicieron inviable.

Adal Ramones añadió con humor: “Deja te recuerdo algo, Gaby, era pandemia, se acabó la pandemia y volvimos todos a tener mucho trabajo”.

Yordi Rosado coincidió en que el reto más grande fue coordinar a todos:

Roxana Castellanos, Lalo España, Yordi Rosado, Adal Ramones, Mauricio Castillo y Gaby Platas en la conferencia de prensa para presentar 'Enrollados'. (Cortesía)

“Lo más difícil fue juntarnos, como dice Gaby afortunadamente todos tenemos tanto trabajo... pero la realidad era que como todos teníamos mucho trabajo lo difícil era cuadrar agendas, dejar trabajos. Para poder juntar a todos, mucha gente debía dejar varios proyectos.”

Por su parte, Adal recordó la disposición del equipo: “Si nos hubieran dicho 4 pesos, siete pesos o diez nos hubiéramos subido al tren de esta experiencia, que bien que no lo vamos a hacer gratis, pero queremos vivir esta experiencia.”

¿Cuándo y dónde será?

La nostalgia se traduce ahora en 25 shows que recorrerán distintas ciudades del país, sin posibilidad de repeticiones ni extensión de fechas, según confirmó la producción. Los boletos estarán disponibles en preventa a partir del 15 de agosto y próximamente se revelarán las ciudades y sedes exactas.

Así será el regreso de Otro Rollo con Adal Ramones, Yordi Rosado, Lalo España, Gaby Platas y todo el elenco original. (Cortesía)

Enrollados: Show en Vivo reinterpretará los segmentos más recordados de Otro Rollo, como El Monólogo, El Reportaje, La Caja, así como parodias como Los Vázquez Boys y Los Mercury.

Además, se incorporarán guiños contemporáneos para conectar con nuevas generaciones, manteniendo el humor característico que convirtió al programa en un fenómeno televisivo.

Con más de 500 emisiones y promedios de 10 millones de televidentes, Otro Rollo sigue siendo referente. La suma de seguidores de sus protagonistas en redes sociales supera los 47 millones, demostrando que la audiencia sigue fiel y emocionada por esta vuelta.