México

FGR y Marina destruyen más de 1 tonelada de cocaína incautada en Guerrero como parte de esfuerzos globales antidroga

La incineración se llevó a cabo e Acapulco de Juárez con la presencia del Ministerio Público y bajo la supervisión del Órgano Interno de Control

Por Fabián Sosa

Guardar
Las autoridades incineraron más de
Las autoridades incineraron más de una tonelada de clorhidrato de cocaína decomisada en Guerrero. (FGR)

La Fiscalía General de la República (FGR), a través de su Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR) en Guerrero y en coordinación con la Secretaría de Marina (Marina), realizó la incineración de una tonelada, 347 kilos, 16 gramos y 500 miligramos de clorhidrato de cocaína en el municipio de Acapulco de Juárez.

Según el comunicado 538/25 difundido por la institución, el narcótico destruido fue previamente asegurado durante operaciones conjuntas con el Gabinete de Seguridad Nacional del Gobierno de México, en el marco de una carpeta de investigación relacionada con el delito de contra la salud.

La diligencia ministerial de incineración estuvo a cargo del Ministerio Público de la Federación (MPF) y contó con la supervisión del Órgano Interno de Control (OIC), encargado de verificar el conteo, pesaje e identificación precisa del estupefaciente destruido. Además, participaron funcionarios de la Policía Federal Ministerial (PFM) y peritos oficiales tanto en materia de química como de fotografía forense de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), garantizando la transparencia y legalidad del procedimiento.

Relato de los hechos

La incineración de cocaína en
La incineración de cocaína en Acapulco refuerza la lucha antidroga y la protección de la seguridad pública. (FGR)

Las autoridades señalaron que el operativo se realizó en cumplimiento de los protocolos de coordinación interinstitucional y obedeció a la necesidad de evitar que los estupefacientes confiscados reingresen a los circuitos criminales.

De acuerdo con la FGR, la incineración de la droga representa un paso fundamental en la lucha contra las redes de tráfico que operan en el país y contribuye directamente a la protección de la salud y seguridad de la población.

El narcótico incinerado está vinculado a acciones conjuntas sostenidas tanto con la Marina como con el resto de las fuerzas federales y estatales que integran el Gabinete de Seguridad Nacional.

La incineración fue supervisada por
La incineración fue supervisada por autoridades federales para garantizar transparencia y legalidad en el proceso. (FGR)

La magnitud del decomiso cobra especial relevancia frente al contexto internacional actual. El Informe Mundial sobre las Drogas 2025 de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) señala que la inestabilidad global ha elevado el impacto social, económico y de seguridad de la problemática de las drogas.

Tanto la producción, como el tráfico y consumo de cocaína, alcanzaron máximos históricos en 2023. La producción ilegal de esta sustancia llegó a las 3.708 toneladas, lo que representa un aumento del 34 % respecto al año anterior, mientras que las incautaciones globales ascendieron a 2.275 toneladas, un récord en comparación con el lustro previo.

Afectaciones de esta droga

La cooperación internacional y la
La cooperación internacional y la inversión en tecnología son claves para combatir el tráfico de drogas. (FGR)

El informe advierte que el consumo de drogas afecta a cerca de 316 millones de personas de 15 a 65 años, el 6 % de esa población mundial. Solo la cocaína suma 25 millones de consumidores y su mercado continúa creciendo con nuevas rutas de tráfico hacia Asia y África.

Los expertos de la UNODC subrayan que el negocio ilícito genera cientos de miles de millones de dólares al año y motiva a los grupos criminales a innovar en producción y distribución, utilizando la tecnología y redes internacionales para ampliar su alcance.

El narcotráfico también genera consecuencias sociales, económicas y medioambientales graves, incluyendo la violencia, la competencia entre grupos criminales y afectaciones al entorno por residuos y contaminación asociada a la fabricación y traslado de drogas.

Frente a este panorama, organismos multilaterales y autoridades nacionales insisten en la necesidad de invertir en tecnología, prevención, cooperación transfronteriza y acciones de justicia coordinadas para contener el fenómeno y proteger a las comunidades afectadas tanto en México como en el resto del mundo.

Temas Relacionados

FGRMarinaCocaínaDrogasmexico-noticiasAcapulcoGuerrero

Más Noticias

Itatí Cantoral se une a la tercera temporada de “Dra. Lucía” en Azteca como especialista en cirugía plástica

La actriz se integra a esta serie protagonizada por Marimar Vega y Ana Layevska

Itatí Cantoral se une a

Detienen en Chihuahua a tres presuntos responsables de extorsión por cobro de piso

Las autoridades investigan posible vínculo con principal generador de violencia conocido como Salvador Humberto S. V.

Detienen en Chihuahua a tres

Toma de protesta de nuevos ministros de la Corte: cuándo, dónde y a qué hora serán las tres ceremonias

Los nueve ministros electos tendrán tres eventos para tomar el cargo, entre los cuales está una entrega del bastón de mando

Toma de protesta de nuevos

Reportan que Abigael González Valencia, El Cuini, se declaró no culpable en corte de EEUU

Se le acusa de liderar el grupo Los Cuinis, brazo del CJNG

Reportan que Abigael González Valencia,

Brugada arranca reparto masivo de tarjetas para útiles y uniformes escolares en CDMX: éste es el monto a recibir

La gestión capitalina comenzó la distribución de un millón 250 mil tarjetas con apoyos escolares para el próximo ciclo 2025-2026

Brugada arranca reparto masivo de
MÁS NOTICIAS

NARCO

Capturan a narcomenudista y operadora

Capturan a narcomenudista y operadora de “Lalo Bananas”, líder de La Unión Tepito en el centro de CDMX

Siete de los 26 criminales entregados a EEUU podrían hacer “temblar a la política en México”, según expertos

FGR aclara que entrega de 26 criminales a EEUU no fue extradición: “Se hizo en estricto apego a la Ley de Seguridad Nacional”

Dron estadounidense sobrevoló el Edomex por horas, Harfuch afirmó que fue por solicitud nacional

Por esta razón México envió a 26 narcos a EEUU, Harfuch expone amenazas y redes de extorsión en centros penitenciarios nacionales

ENTRETENIMIENTO

¿A qué hora y en

¿A qué hora y en qué canal ver la tercera gala de nominación de La Casa de los Famosos México 3?

“Ni que fuera una literata”: Conductores de Ventaneando menosprecian libro de Cazzu tras ser excluidos de la presentación

Critican a Adela Micha por etiquetar a Belinda y Cazzu en el adelanto de su entrevista con Christian Nodal

Adela Micha publica adelanto de su entrevista con Christian Nodal: esto dijo de Belinda, Cazzu y Ángela Aguilar

Ninel Conde no encuentra paz tras ser tachada como manipuladora en La Casa de los Famosos México: “No todo gira alrededor de ti”

DEPORTES

Martín Anselmi sorprende al calificar

Martín Anselmi sorprende al calificar con amor su paso con Cruz Azul: “Es esa primera novia de la que te enamoras”

Así serán las peleas preliminares para la cartelera de ‘Canelo’ vs Crawford en Las Vegas

Andrés Vaca da a entender que sí recibió sanción por criticar al América: “No puedo decir nada porque me castigan”

Tuca Ferretti llama ‘bruto’ a Alan Pulido tras pésima actuación con Chivas: “No puede meter un penal”

“Está horrible”: Usuarios critican supuesto nuevo uniforme de México para el Mundial 2026