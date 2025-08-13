FGR y Marina destruyen más de 1 tonelada de cocaína incautada en Guerrero como parte de esfuerzos globales antidroga

Las autoridades incineraron más de una tonelada de clorhidrato de cocaína decomisada en Guerrero. (FGR)

La Fiscalía General de la República (FGR), a través de su Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR) en Guerrero y en coordinación con la Secretaría de Marina (Marina), realizó la incineración de una tonelada, 347 kilos, 16 gramos y 500 miligramos de clorhidrato de cocaína en el municipio de Acapulco de Juárez.

Según el comunicado 538/25 difundido por la institución, el narcótico destruido fue previamente asegurado durante operaciones conjuntas con el Gabinete de Seguridad Nacional del Gobierno de México, en el marco de una carpeta de investigación relacionada con el delito de contra la salud.

La diligencia ministerial de incineración estuvo a cargo del Ministerio Público de la Federación (MPF) y contó con la supervisión del Órgano Interno de Control (OIC), encargado de verificar el conteo, pesaje e identificación precisa del estupefaciente destruido. Además, participaron funcionarios de la Policía Federal Ministerial (PFM) y peritos oficiales tanto en materia de química como de fotografía forense de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), garantizando la transparencia y legalidad del procedimiento.

Relato de los hechos

La incineración de cocaína en Acapulco refuerza la lucha antidroga y la protección de la seguridad pública. (FGR)

Las autoridades señalaron que el operativo se realizó en cumplimiento de los protocolos de coordinación interinstitucional y obedeció a la necesidad de evitar que los estupefacientes confiscados reingresen a los circuitos criminales.

De acuerdo con la FGR, la incineración de la droga representa un paso fundamental en la lucha contra las redes de tráfico que operan en el país y contribuye directamente a la protección de la salud y seguridad de la población.

El narcótico incinerado está vinculado a acciones conjuntas sostenidas tanto con la Marina como con el resto de las fuerzas federales y estatales que integran el Gabinete de Seguridad Nacional.

La incineración fue supervisada por autoridades federales para garantizar transparencia y legalidad en el proceso. (FGR)

La magnitud del decomiso cobra especial relevancia frente al contexto internacional actual. El Informe Mundial sobre las Drogas 2025 de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) señala que la inestabilidad global ha elevado el impacto social, económico y de seguridad de la problemática de las drogas.

Tanto la producción, como el tráfico y consumo de cocaína, alcanzaron máximos históricos en 2023. La producción ilegal de esta sustancia llegó a las 3.708 toneladas, lo que representa un aumento del 34 % respecto al año anterior, mientras que las incautaciones globales ascendieron a 2.275 toneladas, un récord en comparación con el lustro previo.

Afectaciones de esta droga

La cooperación internacional y la inversión en tecnología son claves para combatir el tráfico de drogas. (FGR)

El informe advierte que el consumo de drogas afecta a cerca de 316 millones de personas de 15 a 65 años, el 6 % de esa población mundial. Solo la cocaína suma 25 millones de consumidores y su mercado continúa creciendo con nuevas rutas de tráfico hacia Asia y África.

Los expertos de la UNODC subrayan que el negocio ilícito genera cientos de miles de millones de dólares al año y motiva a los grupos criminales a innovar en producción y distribución, utilizando la tecnología y redes internacionales para ampliar su alcance.

El narcotráfico también genera consecuencias sociales, económicas y medioambientales graves, incluyendo la violencia, la competencia entre grupos criminales y afectaciones al entorno por residuos y contaminación asociada a la fabricación y traslado de drogas.

Frente a este panorama, organismos multilaterales y autoridades nacionales insisten en la necesidad de invertir en tecnología, prevención, cooperación transfronteriza y acciones de justicia coordinadas para contener el fenómeno y proteger a las comunidades afectadas tanto en México como en el resto del mundo.