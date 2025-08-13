México

Esto costaría el boleto más caro y más barato de ‘Enrollados show en vivo’, el regreso de ‘Otro Rollo’

La gira, prevista para enero de 2026, contempla 25 presentaciones y 18 ciudades han sido confirmadas

Por Víctor Cisneros

Otro Rollo está de vuelta, ahora en un formato en vivo ideado para teatros. A unos días del inicio de la venta general al público, los seguidores de Adal Ramones y compañía pueden estimar cuánto deberán invertir para no perderse el esperado regreso del proyecto que marcó una época en la televisión.

A diferencia de otros reencuentros que capitalizan la nostalgia, Adal Ramones, Yordi Rosado, Roxana Castellanos, Mauricio Castillo, Gaby Platas y Lalo España se reúnen por las ganas de volver a hacer algo juntos a nivel profesional.

Todos se mantienen activos en la industria del entretenimiento; incluso, algunos como Yordi, supieron brillar con luz propia tras el fin del programa. “Cada uno hemos crecido, hemos seguido en el medio, trabajando y siendo cabeza de proyectos. Es un sueño que se logró”, indicó Adal Ramones en conferencia de prensa.

Preventa y ciudades confirmadas

La gira, prevista para enero de 2026, contempla 25 presentaciones y 18 ciudades han sido confirmadas.

Fechas y sedes:

  • Mexicali (15 de enero)
  • Tijuana (16 de enero)
  • Hermosillo (17 de enero)
  • Torreón (21 de enero)
  • Saltillo (22 de enero)
  • Monterrey (24 de enero)
  • Toluca (28 de enero)
  • Ciudad de México (31 de enero)
  • Pachuca (4 de febrero)
  • Puebla (5 de febrero)
  • Mérida (6 de febrero)
  • Veracruz (7 de febrero)
  • Querétaro (11 de febrero)
  • León (12 de febrero)
  • Aguascalientes (13 de febrero)
  • Chihuahua (18 de febrero)
  • Guadalajara (21 de febrero)
  • San Luis Potosí (28 de febrero)

La venta general comienza el 15 de agosto a través de TicketFun y Musicvibe. Sin embargo, El Sol de León difundió los costos de las entradas para la presentación de enero próximo en León, lo que establece un referente para las 17 ciudades restantes.

Costos de boletos:

  • Zona fan: $3 mil 590 pesos
  • VIP: $3 mil 290 pesos
  • Platino: $2 mil 890 pesos
  • ORO: $2 mil 590 pesos
  • Plata: $2 mil 190 pesos
  • Bounce: $1, 900 pesos

De acuerdo con Adal Ramones, Enrollados show en vivo incluirá segmentos clásicos del programa de televisión como “El Gran Carnal”, “Señorita Table” “Flash Informativo” y “El Monólogo”, aunque adaptado en la actualidad.

¿Por qué acabó ‘Otro Rollo’?

Otro Rollo se mantuvo al aire de 1995 a 2007. Aunque con el paso de los años surgió el mito de que el programa fue cancelado, lo cierto es que fue una decisión consensuada entre Adal Ramones y su elenco.

En 2019, durante una entrevista para el programa de radio de Yordi Rosado, Ramones reveló que tomó la decisión de detener el proyecto para tener un respiro en su vida. “Si bien es cierto que nos fue bien económicamente, no tenía ni días para irme a comprar unos zapatos. De repente era ‘sí me gustaría disfrutar de mi dinero, un viajecito, tengo que vivir más la vida’”, indicó el presentador.

Todo el elenco original regresa
Todo el elenco original regresa para una serie de 25 shows en vivo. (Cortesía)

