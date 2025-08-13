México

Estas son las enfermedades que te cubre el Seguro Facultativo del IMSS

Esta protección médica a estudiantes brinda apoyo durante toda la carrera

Por Leonardo Bernardo

Los estudiantes de la UNAM
Los estudiantes de la UNAM pueden ser beneficiados con el Seguro de Salud Foto: Cuartoscuro

Para todos los estudiantes de nivel media superior, superior y posgrado en México cuentan con el beneficio de tener un seguro por parte del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), sin embargo surgen dudas sobre las enfermedades y tratamientos a los que se tiene respaldo.

¿Qué enfermedades cubre el Seguro Facultativo del IMSS?

De acuerdo a lo señalado por el IMSS, el seguro facultativo garantiza la cobertura médica integral, farmacéutica y hospitalaria, sin restricciones respecto a las enfermedades que atiende, esto quiere decir que todas las patologías están incluidas en el esquema, siempre que el beneficiario permanezca dado de alta como estudiante en una escuela pública de nivel medio superior, superior o de posgrado.

Por lo tanto, enfermedades como diabetes, hipertensión o aquellas clasificadas como crónicos degenerativas y congénitas por mencionar algunas estarán respaldadas por el IMSS.

Condiciones del seguro facultativo del IMSS

El IMSS afirma que el Seguro Facultativo es un beneficio sin costo para quienes cursan estudios en instituciones públicas. El acceso al servicio no tiene límite de edad ni condicionantes sobre el tipo de modalidad educativa, ya que aplica tanto para alumnos presenciales como para quienes estudian en línea.

El instituto remarca que los estudiantes pueden acceder a consultas médicas, hospitalización, tratamientos y medicamentos relacionados con cualquier diagnóstico médico cubierto dentro del sistema de salud nacional.

La cobertura del Seguro de Salud para Estudiantes abarca situaciones como enfermedades infecciosas, padecimientos crónicos, intervenciones quirúrgicas, atención médica general y especializada, así como servicios de embarazo y puerperio. Según la información oficial del Instituto Mexicano del Seguro Social, madres embarazadas inscritas en este seguro pueden recibir atención médica integral, incluyendo parto y el cuidado del recién nacido. “Tienes derecho a la atención médica, farmacéutica y hospitalaria, hasta que los den de alta, posterior al parto”, indica el sitio del IMSS.

¿Cómo tramitar el seguro facultativo?

El trámite para disfrutar de este beneficio inicia con la obtención del Número de Seguridad Social (NSS), que se puede obtener por internet, a través de la aplicación IMSS Digital o personalmente en una subdelegación del instituto con la presentación de la CURP, comprobante de domicilio y correo electrónico.

Una vez generado el NSS, el estudiante debe entregarlo a su plantel educativo, que es responsable de realizar el registro correspondiente. Posteriormente, se debe acudir a la Unidad de Medicina Familiar (UMF) asignada, donde se requieren la acreditación de identidad, el CURP y el comprobante de domicilio para acceder a la atención médica.

Es importante mencionar que esta prestación se mantiene vigente únicamente durante el periodo que el estudiante permanezca inscrito en la escuela pública, y al momento de causar baja la cobertura finaliza y no existen servicios adicionales posteriores a esa desvinculación.

