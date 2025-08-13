El tío de Ovidio Guzmán y líderes del aparato de seguridad de Los Chapitos están entre los 26 entregados a EEUU

Detención de Hernán "N", alias "El Mero Mero" (SSPC)

Las autoridades de Estados Unidos revelaron la lista completa de las 26 personas entregadas por México durante la mañana del 12 de agosto. Lo anterior confirma la entrega de personas como Abigael González Valencia, alias El Cuini y Servando Gómez Martínez, La Tuta.

Varias de las personas recientemente enviadas a territorio estadounidense podrían recibir una sentencia de cadena perpetua, lo anterior luego de que las autoridades mexicanas detallaron que no se pediría pena de muerte.

“El Mero Mero” es uno de los entregados

Cabe destacar que, entre los individuos enviados recientemente está Hernán Domingo Ojeda López, un hombre apodado El Mero Mero y quien es señalado como tío de Ovidio Guzmán.

El Mero Mero, tío de Ovidio Guzmán, fue detenido en Badiraguato (Anayeli Tapia/Infobae)

Dicho sujeto fue capturado el 16 de diciembre pasado en Badiraguato, Sinaloa, específicamente en la localidad La Majada de Arriba.

Jefes de seguridad de Los Chapitos enviados a EEUU

De igual manera, otras dos personas entregadas a las autoridades de EEUU. Por un lado, está Kevin Alonso Gil Acosta, alias El 200 y/o El Cabo.

El 200 fue capturado como parte de un megaoperativo en Sinaloa, en su momento se le identificó como un operador relevante dentro de Los Chapitos y hasta secretario y jefe de seguridad de Iván Archivaldo Guzmán.

Kevin Alonso Gil Acosta, conocido como "el 200", es señalado como uno de los principales operadores de Iván Archivaldo Guzmán. (Especial)

Mientras que el 19 de septiembre de 2024 fue informado el arresto de Mario Alexander “N”, quien posteriormente fue identificado como Martín Zazueta Pérez, un sujeto apodado El Piyi. Se trata de un hombre que no tenía permitido mostrarse en público.

Sin embargo, y pesar de la instrucción de mantener un perfila bajo, su sobrenombre forma parte de corridos que relatan actividades relacionadas con el narcotráfico.

"Gil Acosta lidera sicarios encargados de proteger laboratorios de fentanilo y rutas de distribución, mientras que Zazueta Pérez proporciona seguridad personal a un líder de Los Chapitos“, detalla el Departamento del Tesoro en su informe reciente.

A la lista de personas ligadas con Los Chapitos y que fueron entregadas a EEUU se suma Mauro Alberto Núñez Ojeda, alias El Jando. Se trata de una persona identificada como piloto de confianza y operador de la facción del Cártel de Sinaloa liderada por los hijos del Chapo Guzmán.

Mauro 'N', operador clave de Los Chapitos. (SSPC)

Si bien algunos de los sujetos enviados a territorio estadounidense están ligados con la facción de Los Chapitos, también hay personas relacionadas con la facción antes liderada por Ismael El Mayo Zambada.

Cada uno de los 26 sujetos entregados son requeridos en diferentes cortes de EEUU.