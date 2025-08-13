México

El tío de Ovidio Guzmán y líderes del aparato de seguridad de Los Chapitos están entre los 26 entregados a EEUU

El Departamento de Justicia confirmó los nombres de cada uno de los sujetos enviados por México

Por Luis Contreras

Guardar
Detención de Hernán "N", alias
Detención de Hernán "N", alias "El Mero Mero" (SSPC)

Las autoridades de Estados Unidos revelaron la lista completa de las 26 personas entregadas por México durante la mañana del 12 de agosto. Lo anterior confirma la entrega de personas como Abigael González Valencia, alias El Cuini y Servando Gómez Martínez, La Tuta.

Varias de las personas recientemente enviadas a territorio estadounidense podrían recibir una sentencia de cadena perpetua, lo anterior luego de que las autoridades mexicanas detallaron que no se pediría pena de muerte.

“El Mero Mero” es uno de los entregados

Cabe destacar que, entre los individuos enviados recientemente está Hernán Domingo Ojeda López, un hombre apodado El Mero Mero y quien es señalado como tío de Ovidio Guzmán.

El Mero Mero, tío de
El Mero Mero, tío de Ovidio Guzmán, fue detenido en Badiraguato (Anayeli Tapia/Infobae)

Dicho sujeto fue capturado el 16 de diciembre pasado en Badiraguato, Sinaloa, específicamente en la localidad La Majada de Arriba.

Jefes de seguridad de Los Chapitos enviados a EEUU

De igual manera, otras dos personas entregadas a las autoridades de EEUU. Por un lado, está Kevin Alonso Gil Acosta, alias El 200 y/o El Cabo.

El 200 fue capturado como parte de un megaoperativo en Sinaloa, en su momento se le identificó como un operador relevante dentro de Los Chapitos y hasta secretario y jefe de seguridad de Iván Archivaldo Guzmán.

Kevin Alonso Gil Acosta, conocido
Kevin Alonso Gil Acosta, conocido como "el 200", es señalado como uno de los principales operadores de Iván Archivaldo Guzmán. (Especial)

Mientras que el 19 de septiembre de 2024 fue informado el arresto de Mario Alexander “N”, quien posteriormente fue identificado como Martín Zazueta Pérez, un sujeto apodado El Piyi. Se trata de un hombre que no tenía permitido mostrarse en público.

Sin embargo, y pesar de la instrucción de mantener un perfila bajo, su sobrenombre forma parte de corridos que relatan actividades relacionadas con el narcotráfico.

"Gil Acosta lidera sicarios encargados de proteger laboratorios de fentanilo y rutas de distribución, mientras que Zazueta Pérez proporciona seguridad personal a un líder de Los Chapitos“, detalla el Departamento del Tesoro en su informe reciente.

A la lista de personas ligadas con Los Chapitos y que fueron entregadas a EEUU se suma Mauro Alberto Núñez Ojeda, alias El Jando. Se trata de una persona identificada como piloto de confianza y operador de la facción del Cártel de Sinaloa liderada por los hijos del Chapo Guzmán.

Mauro 'N', operador clave de
Mauro 'N', operador clave de Los Chapitos. (SSPC)

Si bien algunos de los sujetos enviados a territorio estadounidense están ligados con la facción de Los Chapitos, también hay personas relacionadas con la facción antes liderada por Ismael El Mayo Zambada.

Cada uno de los 26 sujetos entregados son requeridos en diferentes cortes de EEUU.

Temas Relacionados

Cártel de SinaloaLos ChapitosOvidio GuzmánEEUUNarco en Méxicomexico-noticias

Más Noticias

Este es el impacto que tienen los suplementos de magnesio en las mujeres

Este producto puede tener efectos particulares en el sexo femenino

Este es el impacto que

La tormenta tropical Erin podría convertirse en huracán de categoría 3: esta es su trayectoria

El ciclón tropical presenta, hasta este martes, vientos sostenidos de 75 kilómetros por hora y se desplaza a una velocidad de 31 km/h

La tormenta tropical Erin podría

Cuánto cuesta el boleto más barato para ver a José Madero en el Estadio GNP Seguros de la CDMX

Esto es lo mínimo que te vas a gastar para ver el ex vocalista de PXNDX

Cuánto cuesta el boleto más

Víctor Velázquez le responde a Martín Anselmi tras hablar de Cruz Azul: “No podemos dejar un torneo a la mitad”

El estratega argentino recordó su paso por México en una reciente entrevista

Víctor Velázquez le responde a

Línea 2 del Metro CDMX: qué provocó la explosión en la estación San Antonio Abad

Adrián Rubalcava, director del STC Metro, acudió a las instalaciones de la estación tras la falla

Línea 2 del Metro CDMX:
MÁS NOTICIAS

NARCO

De “El Flaquito” hasta “El

De “El Flaquito” hasta “El Chavo Félix”: la lista de los 26 narcos entregados a EEUU

Cuáles son los cargos del “Cuini”, cuñado del Mencho, en EEUU

EEUU emite alerta de viaje para 30 entidades de México por “violencia terrorista”

Estos podrían ser los narcos del CJNG y del Cártel de Sinaloa entregados a EEUU por alianza entre Trump y Sheinbaum

Elementos de Fuerza Pakal “tablean” a joven detenido en Chiapas: responsable será separado del cargo

ENTRETENIMIENTO

Cuánto cuesta el boleto más

Cuánto cuesta el boleto más barato para ver a José Madero en el Estadio GNP Seguros de la CDMX

Hijo de Galilea Montijo muestra cómo es un día de trabajo junto a su papá, Fernando Reina

Exhiben a actriz de ‘Como Dice el Dicho’ y hermana de Rodrigo Murray, supuestamente robando una laptop en un spa

La Casa de los Famosos México 2025 EN VIVO: Los habitantes se preparan para la gala de hoy

Santa Fe Klan pide protección a Dios a meses del asesinato de uno de sus escoltas

DEPORTES

Víctor Velázquez le responde a

Víctor Velázquez le responde a Martín Anselmi tras hablar de Cruz Azul: “No podemos dejar un torneo a la mitad”

Allan Saint-Maximin nuevo refuerzo del América probó los tacos y su reacción se viralizó

Así sería el jersey de la selección mexicana para el Mundial 2026: filtran camiseta con el diseño de Francia 98

Este es el sueldo de Gonzalo Piovi en Cruz Azul, futbolista que podría ir al Inter de Miami

San Luis vs Cruz Azul: captan pelea en el Estadio Alfonso Lastras entre aficionados y elementos de seguridad