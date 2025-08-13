Revelan que Cazzu habría expulsado a reporteros de una librería tras posible advertencia de abogados de Nodal

(YT: Cazzu Canal Oficial)

“Los colegas que saben de la industria del entretenimiento saben muy bien lo que hacen, pero aquí no le hacemos a eso, aquí hacemos libros”. Con este argumento, integrantes del Fondo de Cultura Económica (FCE) Rosario Castellanos y la editorial Reservoir Books justificaron la exclusión de la prensa de espectáculos en la presentación del libro de la trapera argentina Cazzu, realizada el martes 12 de agosto en la Ciudad de México.

Irónicamente, un día después, el evento acaparó titulares en medios de farándula tras la expulsión de un reportero del matutino Sale el Sol, medida que, según trascendió, buscaba evitar un potencial conflicto legal entre Cazzu y su expareja, el cantante Christian Nodal.

Conductores de 'Sale el Sol' especularon sobre el motivo por el que Cazzu excluyó a la prensa de espectáculos de la presentación de su libro. (Foto: Sale el Sol, YouTube)

Reacciones en ‘Sale el Sol’

En la emisión de este miércoles, los conductores Gustavo Adolfo Infante, Ana María Alvarado y Joanna Vega-Biestro aclararon que, aunque la prensa de espectáculos no fue convocada, Marco Mejía, reportero del programa, acudió al evento por su cuenta.

De acuerdo con el testimonio, organizadores lo identificaron y le pidieron abandonar la librería con “malos modos”, lo que provocó la crítica de Ana María Alvarado:

“Siendo inteligente (la persona), en vez de sacarlo, lo hubiera dejado... Haces un control de daños: ‘No te invité, pero te invito a que preguntes sobre el libro’. Hay mil maneras más elegantes de quedar bien con todo el mundo”.

Por su parte, Joanna Vega-Biestro especuló que la decisión pudo haber venido directamente de Cazzu para evitar preguntas sobre sus recientes declaraciones contra Nodal: “¿La habrán contactado los abogados de Nodal? Esa es la pregunta", señaló.

El trasfondo con Christian Nodal

Días antes, durante un encuentro con la prensa en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, Cazzu confirmó que no existe una manutención fija y sugirió que la cantidad que recibe de Nodal es insuficiente, así como el tiempo que él pasa con su hija: “Creo que esas son preguntas que son sobre todo para él, pero lo que ven es lo que hay”.

Sus declaraciones alentaron críticas en redes sociales contra Nodal, cuyo matrimonio con Ángela Aguilar se mantiene bajo el escrutinio público desde mediados de 2024.

¿Qué dijo Cazzu sobre la exclusión de medios?

Antes de abandonar el país, la cantante fue cuestionada sobre los motivos de la restricción a ciertos medios: “Queríamos ser específicos con la comunicación del libro, queríamos hablar con gente que se dedica a leer, pero como les digo, siempre yo con ustedes hablo siempre y ustedes me pueden preguntar lo que quieran, yo siempre les quiero contestar”.

A su llegada a la CDMX, Cazzu insinuó que el tiempo que Christian Nodal pasa con su hija no es suficiente. (Foto: Todo para la Mujer, YouTube)