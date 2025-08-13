México

¿Cómo estará el clima en Mérida?

La temperatura más baja registrada en el territorio mexicano fue la del 27 de diciembre de 1997, cuando el termómetro disminuyó hasta los -25 grados

Por Infobae Noticias

Guardar
Cuál será la temperatura máxima
Cuál será la temperatura máxima en la ciudad (Gobierno de Yucatán)

Antes de partir del hogar, conoce el pronóstico del tiempo en Mérida para las próximas horas en este miércoles 13 de agosto.

En Mérida se pronostica una temperatura máxima de 34 grados centígrados y una mínima de 24 grados centígrados.

En cuanto a la lluvia, la probabilidad de precipitaciones para esta ciudad será del 98% durante el día y del 55% a lo largo de la noche.

En el mismo sentido, la nubosidad será del 90% en el transcurso del día y del 98% en el curso de la noche. Mientras que las ráfagas de viento alcanzarán los 32 kilómetros por hora en el día y los 20 kilómetros por hora en la noche.

Cuidado con el sol, se espera que los rayos ultravioleta alcancen un nivel de hasta 5.

El pronóstico del estado del
El pronóstico del estado del tiempo en Mérida (Imagen ilustrativa Infobae)

Cómo es el clima en Mérida

Mérida y en general la península de Yucatán, se caracteriza por tener un temporal cálido subhúmedo con lluvias durante el verano. La temperatura promedio en dicha región es de 26.6 grados.

Esta zona de Yucatán también posee una época larga de lluvias, que va del mes de mayo hasta enero, aunque también puede haber precipitaciones en los meses secos, sin embargo, éstas no duran más allá de una hora y no son un impedimento para hacer actividades en las playas.

La temporada más calurosa es de abril a agosto, cuando el termómetro llega hasta los 40 grados, mientras que de septiembre a enero son comunes los vientos que nublan y refrescan la ciudad.

Mérida posee un clima cálido
Mérida posee un clima cálido sub-húmedo. (Secretaría de Turismo)

Qué tipo de clima hay en México

México es uno de los países con mayor biodiversidad en el mundo, pues debido a su ubicación geográfica que lo hace acreedor a una gran variedad de climas es que se ha convertido en hogar para el 12% de las especies del mundo (12,000 de las cuales son endémicas).

El país se encuentra ubicado en dos áreas completamente diversas al ser atravesado por el trópico de Cáncer: por un lado está la zona tropical y por otra con un clima templado, sin embargo, estos se entremezclan por los océanos y relieves que rodean a México dando origen a más tiempos.

Ante ello, no es de extrañarse encontrar que en las partes más altas de Chihuahua las temperaturas ronden los -30 grados, mientras que en el desierto de Mexicali el termómetro alcance hasta los 50 grados.

El país tiene una zona cálida lluviosa que comprende la llanura costera baja del Golfo de México y el Pacífico; regiones cálido-húmedas y cálido sub-húmedas que se pueden hallar en planicies costeras del Golfo de México, del océano Pacífico, istmo de Tehuantepec, en el norte de Chiapas y en la Península de Yucatán; clima seco en la Sierra Madre Occidental y Oriental, las cuencas altas de los ríos Balsas y Papaloapan, partes del istmo de Tehuantepec, Yucatán y Chiapas; zonas templadas, en su mayoría el territorio al norte del trópico de Cáncer; y semidesérticas, al norte del Altiplano.

El tiempo promedio del país es de 19 grados, no obstante, hay ciudades como Mexicali, Culiacán, Ciudad Juárez, Hermosillo, Torreón, Saltillo o Monterrey en donde las altas temperaturas son realmente extremas.

Al hablar de las temperatura máximas y mínimas récord en México se tiene que San Luis Río Colorado, una ciudad ubicada en Sonora pero limítrofe con el Gran Desierto de Altar de Baja California, ascendió hasta los 58.5 grados el 6 de julio de 1966; en contraste la temperatura mínima se registró el 27 de diciembre de 1997 en el municipio de Madero en Chihuahua, con -25 grados.

Expertos aseguran que debido al cambio climático la nación sufrirá en un futuro una disminución de las precipitaciones anuales y un incremento considerable de las temperaturas; además, se han registrado grandes afectaciones a los agricultores y ganaderos debido a las sequías o las severas inundaciones de los últimos años; mientras que en épocas de calor se ha visto una subida en el número de contingencias ambientales en las principales metrópolis como la CDMX o Monterrey.

Temas Relacionados

Clima en MéxicoClimaMéridaYucatánmexico-noticiasNoticias

Más Noticias

¿Cuál es la temperatura promedio en Puebla de Zaragoza?

La temperatura más alta registrada en el país fue la del 6 de julio de 1966, cuando el termómetro subió hasta los 58.5 grados

¿Cuál es la temperatura promedio

Esposados y cabizbajos: Revelan videos inéditos del traslado de 26 reos mexicanos a EEUU

Se trata del segundo traslado masivo de este tipo en lo que va del año, luego de una primera tanda enviada en febrero

Esposados y cabizbajos: Revelan videos

Clima en Guadalajara: cuál será la temperatura máxima y mínima este 13 de agosto

Debido a su ubicación geográfica, que le dan una gran variedad de climas, México es uno de los países con mayor biodiversidad y es hogar de al menos 12% de las especies del mundo

Clima en Guadalajara: cuál será

Cruz Roja alerta por certificados médicos falsificados en redes: advierte riesgos

La institución advirtió que estos documentos carecen de validez y podrían llegar a afectar a menores de edad en temporada de trámites escolares

Cruz Roja alerta por certificados

Temperaturas en Cancún: prepárate antes de salir de casa

La temperatura más alta registrada en el país fue la del 6 de julio de 1966, cuando el termómetro subió hasta los 58.5 grados

Temperaturas en Cancún: prepárate antes
MÁS NOTICIAS

NARCO

Esposados y cabizbajos: Revelan videos

Esposados y cabizbajos: Revelan videos inéditos del traslado de 26 reos mexicanos a EEUU

Quién es quién: Los perfiles de los 26 narcos que México entregó a EEUU y a qué cárteles servían

Cae hombre que llevaba más de 800 kilos de metanfetamina de Nuevo León a Baja California en galones de refresco

Localizan y destruyen 4 áreas de concentración de químicos para elaborar drogas y un “secadero” de marihuana en Sinaloa

Hombres armados atacan a policías en inmediaciones del Hospital General de Culiacán, Sinaloa: hay un muerto

ENTRETENIMIENTO

Cazzu habría sido recomendada a

Cazzu habría sido recomendada a La Voz México por Belinda, según Javier Ceriani

Los mejores memes de mexicanos que dejó el anuncio del regreso de Taylor Swift

¿Eres fan de Hayao Miyazaki? Esta película del cineasta japones volverá a las salas de cine en México

Aleks Syntek afirma que una ‘agencia informativa’ recibe órdenes para sacar de contexto sus declaraciones y recibir ataques

Victoria Ruffo advierte a Eugenio Derbez de un posible “desastre” en De Viaje con los Derbez

DEPORTES

Apertura 2025: partidos de la

Apertura 2025: partidos de la jornada 5 que serán transmitidos por televisión abierta

“El estadio lo tenemos que hacer sí o sí”: asegura Víctor Velázquez presidente del Cruz Azul

ESPN cancela programa que José Ramón Fernández conducía: ¿Qué pasará con Joserra?

Ex jugador de Argentina, campeón del mundo, asegura que ama el himno nacional de México

Ex rival de Canelo Álvarez revela las claves a Crawford para vencerlo: “Solo tiene que seguir el plan”